"РАСО-Приморье" за работу по PRавилам

Как сформировать высококвалифицированный рынок PR-специалистов в Приморском крае, какова главная особенность регионального PR и на какой основе нужно выстраивать взаимоотношения со столичными PR-агентствами - эти и другие вопросы обсуждались 11 апреля участниками круглого стола "Перспективы развития PR-сообщества в Приморском крае".

Круглый стол, организованный представительством Российской ассоциации по связям с общественностью в Приморском крае - "РАСО-Приморье", прошел во Владивостоке в рамках XI Фестиваля "Дни PR в Москве". В обсуждении участвовали: председатель Приморской торгово-промышленной палаты Владимир БРЕЖНЕВ, президент ООО "PR-агентство "Бабич и Партнеры" Инесса БАБИЧ, директор ООО "Карьера-Форум" Галина ПОПОВА, зам. 1-го проректора по связям с общественностью ВГУЭС Андрей КАЛАЧИНСКИЙ, директор рекламной группы "МАССКВА" Ольга ЕРМОШИНА, директор по развитию ООО "PR-агентство "Бабич и Партнеры" Юлия ЗАВГОРОДНЯЯ, PR-менеджер радио "Лемма" Юлия БЕЛОМЕСТНОВА и издатель журнала "Чего хотят женщины?" Марина АКИШИНА.

Досье Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) образована в 1991 году. С 1997 г. проводит фестиваль "Дни PR в Москве" - наиболее авторитетный российский форум в сфере PR, собирающий лидеров отрасли, представителей политической и бизнес-элиты, ведущих практиков и теоретиков коммуникационной сферы. В марте 2007 г. на базе комитета по связям с общественностью Приморской торгово-промышленной палаты было образовано Приморское представительство РАСО, которое возглавила председатель комитета по связям с общественностью ПТТП, президент ООО "PR-агентство "Бабич и Партнеры" Инесса БАБИЧ.

Результаты состоявшегося "круглого стола" будут озвучены 19-20 апреля в Москве на общероссийской конференции "Стратегия коммуникационного развития России: диалог столицы и региона". Приморский край будет представлять руководитель "РАСО-Приморье" Инесса Бабич, с которой мы встретились накануне её отъезда.

- Инесса Альбертовна, каковы наиболее актуальные проблемы регионального PR-сообщества?

- Они пересекаются с общероссийскими. Одна из наиболее острых тем - проблемы PR-образования, причем не столько регионального, сколько общероссийского. Участники "круглого стола" выразили общее мнение: PR как профессия сегодня дискредитируется. Практика показывает, что вузы выпускают поверхностных специалистов широкого профиля. Зачастую единственное, на что способен молодой специалист с дипломом по специальности PR, - это написать пресс-релиз. Недостаток базовых знаний в области филологии, психологии, экономики и т.д. не позволяет ему строить грамотный диалог с клиентом и разрабатывать эффективные PR-стратегии. Не говоря уже об управлении полноценными PR-кампаниями.

Трудно не согласиться с мнением Андрея Калачинского, что главная проблема PR-образования - отсутствие фундаментальности. PR-специализация должна быть дополнением к качественному базовому образованию. Без глубоких знаний философии и экономики, логики и психологии, без аналитических навыков PR-специалисту не обойтись. Возможно, и дипломы должны вручаться иначе. Специализацию выпускника должна подтверждать профессиональная организация после годовой практики студента.

Правильно отметила Ольга Ермошина: PR - вещь исключительно практическая, и только человек, обладающий жизненным опытом, может разработать эффективную PR-кампанию. Неслучайно многие ведущие PR-агентства приглашают сегодня вести отдельные масштабные проекты специалистов с профильным образованием в какой-либо области - медицине, банковской сфере, нефтяной отрасли и т.д. - и дополнительной PR-квалификацией.

- Как "РАСО-Приморье" предлагает решать эти проблемы?

- Дирекция "РАСО-Приморье" пришла к выводу, что необходимо проводить сертификацию специалистов по связям с общественностью. Это будет способствовать укреплению имиджа PR-отрасли, одновременно защищая заказчиков PR-услуг и помогая им ориентироваться на рынке.

Кроме того, никто ведь не спорит с тем, что строительная или медицинская компания обязана получать лицензию на предоставление услуг. Так почему PR-коммуникацией можно заниматься исподтишка? Что плохого в том, что работающие PR-агентства будут входить в реестр РАСО и проходить тестирование, подтверждая профессионализм своих специалистов и, как следствие, уровень оказываемых ими услуг?!

- Не приведет ли это к монополизации отрасли?

- Это приведет к ее развитию, повышению качества услуг в нашем бизнесе и здоровой конкуренции. Места на нашем рынке хватит всем, поскольку у каждой PR-компании свой стиль работы и своя категория клиентов.

- Как, по-вашему, должны выстраиваться отношения между столичными и региональными PR-агентствами?

- Единственно возможным способом: нахождением общего профессионального языка. Иногда соперничество должно уступать сотрудничеству. Так, например, напрямую с региональными агентствами работают те российские и международные компании, которые имеют серьезное представительство в регионе. Остальным элементарно удобнее работать с одним крупным российским PR-агентством, нежели с десятками местных. Мы убедились в этом на собственном опыте, ведя дальневосточные PR-кампании клиентов, чья генеральная дирекция находится во Владивостоке. Еженедельно на планерке компании-клиента сотрудник нашего PR-агентства, который ведёт проект, докладывает обстановку по всему региону. Он самостоятельно координирует деятельность субподрядчиков Хабаровска, Сахалина, Камчатки, Якутии и пр. и решает финансовые вопросы. По такому сценарию работают и крупные международные холдинги, выбирая одно российское PR-агентство, которое в свою очередь нанимает региональных субподрядчиков. И хотя региональные агентства зарабатывают меньше денег, зато участвуют в грандиозных национальных проектах, учатся и растут.

При этом я не умаляю роли региональных PR-агентств. Мы нужны москвичам не меньше, чем они нам. Практика показывает, что, когда они пытаются сделать что-то сами, не учитывая специфику региона, часто допускают непростительные ошибки. В нашем регионе примеров предостаточно. Нужно стремиться к диалогу. Об итогах конференции "Стратегия коммуникационного развития России: диалог столицы и региона" - в одном из следующих номеров "ЗР".