Камин - как символ домашнего очага

Весна и лето - пора строительства домов и коттеджей, обновления и ремонта квартир. Об одном из интереснейших элементов интерьера, который с каждым годом пользуется все большей популярностью, - о камине ДДГ "ЗР" рассказал директор салона "Камины" на Светланской, 157 Виктор БАКАНОВ.

- Виктор Александрович, для чего нужен камин сегодня и что он собой представляет?

- Изначально камин использовался для обогрева дома и приготовления пищи. И выкладывали его из камня и кирпича. Сегодня это, скорее, место общения, символ домашнего очага и уюта, место, где собирается семья, чтобы приятно провести время. Так что современный камин должен быть, прежде всего, красивым, уютным и безопасным. Это возможно благодаря современным технологиям, в чем можно убедиться, посетив наши салоны, где представлены лучшие образцы европейского каминного дела.

Такой камин состоит из трех частей: топки, облицовки, дымохода. Топка - это, как правило, готовая конструкция из чугуна или стали. В комплект топки уже входит все необходимое для функционирования камина: зольник, заслонка, рассекатель пламени, дверца со стеклом. И ничего дополнительно мастерить не нужно.

Часто нам задают вопрос: а у вас в салоне есть дверцы со стеклом для камина? Сразу становится понятно - люди сложили кирпичный камин, который дымит, а теперь хотят закрыть это сооружение дверцей, чтобы дыма не было.

- Но ведь дешевле сложить камин самостоятельно?

- Конечно, печник "дядя Коля" смастерит камин дешевле. Но позвольте сравнение: если перед вами поставить телегу и современный японский автомобиль - что вы выберете для передвижения по улицам? Современная топка, в отличие от кирпичного камина, легче по весу, проще устанавливается, имеет куда выше КПД, предлагает намного больше возможностей для оформления его внешнего вида и т.д. Я уже не говорю о том, что она позволяет легко регулировать скорость горения дров, совершенно безопасна, позволяет смотреть на огонь сквозь стекло даже при открытой дверце.

- А стекло выдерживает открытый огонь?

- В топках используется специальное жаропрочное стекло, которое без проблем выдерживает очень высокую температуру. При правильной эксплуатации оно очень долговечно. Кроме того, во многих топках используется система самоочистки стекла, когда потоки теплого воздуха направляются вдоль стекла, не позволяя копоти оседать на него. Разумеется, чтобы избежать копоти на стекле, необходимо соблюдать и простейшие правила эксплуатации камина: не топить его очень влажными или смолистыми дровами.

- Будет ли тепло возле камина, оборудованного топкой?

- Однозначно! Чугунная или стальная конструкция топки, как батарея центрального отопления, имеет ребристую поверхность, и, нагреваясь, все свое тепло отдает вовне. КПД традиционного открытого кирпичного камина всего 15-20%. А фирменной топки - до 75%! При этом производитель дает на них гарантию сроком от 5 до 7 лет. Хочу отметить, что за те годы, что мы представляем марки европейских каминов, ни одной рекламации не было.

- С теплом разобрались. Теперь - об эстетике...

- Вторая составляющая камина - обрамление - это одежда камина. Все то, что находится вокруг топки, облагораживает ее, делает красивой. Оно различно по стилю, материалу, дизайну. Вы можете выбрать дизайн классического деревенского камина с деревянной полкой или дизайн а-ля hi-tech, модерн, "фьюжн". Кто-то предпочитает классический английский стиль. Основные материалы - натуральный камень, мрамор, оникс, бетон, дерево, специальные сплавы. В салоне "Камины" можно пролистать каталоги европейских фирм-производителей и познакомиться со многими интересными, необычными, завораживающими каминами. Впрочем, об этом мы поговорим в следующий раз.

- А если хочется чего-то своего?

- Вы можете заказать эксклюзивный дизайн, который будет существовать в единственном экземпляре. Готовые чугунные конструкции тем и удобны, что их обрамить можно чем угодно. Дизайнеры очень любят, когда у них есть возможность "выдумать" дизайн камина. В нашем салоне представлены немецкие топки, к которым производитель не выпускает никаких обрамлений - абсолютный простор для дизайнерских фантазий.

- Традиционные камины часто дымят, что, согласитесь, может испортить удовольствие от самого приятного общения.

- Чтобы этого избежать, очень важно правильно установить дымоход - канал, по которому дым удаляется из помещения. Непосредственно над топкой устанавливается дымосборник - короб, который скрывает трубу в комнате. Дымоход в идеале должен быть круглым. Наш салон предлагает готовые модульные дымоходы из керамики, нержавеющей стали. Это отдельные элементы дымохода, которые просто вставляются один в другой. Есть специальные элементы, защищающие дымоход от дождя. Но нужно учесть одно важное обстоятельство, которое часто игнорируют: для того чтобы тяга была хорошей и камин не дымил, дымоход должен быть на 0,5 м выше конька крыши, выше всего, что есть на крыше.

Продолжение следует.

Сеть салонов "Камины": г. Владивосток: ул. Семеновская, 30, тел.: (4232) 43-30- 26, ул. Светланская, 157, тел.: (4232) 22-25-25; г. Хабаровск: ул. 60 лет Октября, 210, тел.: (4212) 27-46-71, ул. Ленинградская, 32, тел.: (4212) 43-72- 72.