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Columbia-центр - образец для подражания
Columbia Sportswear Company подвела итоги развития своей сети в 2006 г. Одним из самых интересных и прогрессивных проектов года в России и СНГ был признан Columbia-центр во Владивостоке, расположенный на ул. Некрасовская, д. 96.
Фото магазина, персонала и статья о нем будут опубликованы в брендбуке (это своеобразная "библия" ТМ Columbia) как пример качественной и творческой работы. Интересно, что таких впечатляющих результатов коллектив Columbia-центра сумел добиться за рекордно короткие сроки, ведь он открылся в середине сентября!
"Персонал Columbia-центра взял на себя обязательства быть образцом обслуживания покупателей во Владивостоке, - рассказывает директор проекта Олеся ТРЕТЬЯКОВА. - Все продавцы-консультанты прошли специальное обучение и готовы оказать профессиональную помощь при покупке. Магазин полностью автоматизирован и спланирован для удобства покупателей, имеет четыре просторные примерочные с достаточным количеством зеркал и хорошим освещением".
Сейчас в магазине представлено несколько линий новой коллекции сезона "Весна 2007": верхняя одежда, одежда спортивного и повседневного стиля, льняная линия, обувь для мужчин и женщин, детская коллекция одежды и обуви, различные аксессуары - от ремней, носков до дамских шляпок.
Как всегда продукцию Columbia отличают комфорт, функциональность и красота. Она выполнена из разных тканей, в зависимости от назначения. Есть ткани смесовые, которые "дышат" и в то же время обладают водоотталкивающими свойствами, повышенной стойкостью к разрывам и истиранию, отражают ультрафиолетовые лучи. А для "натуралов" - большой выбор изделий из хлопка, льна и крапивы. В этом году в моде яркие цветовые решения, и Columbia не осталась в стороне от этих мировых тенденций.
Инновационные разработки нашли отражение в весенней коллекции обуви: это антимикробные обработки, максимально дышащие и быстросохнущие материалы, а также натуральные кожа, нубук и замша.
Стоит отметить, что такого ассортимента и цветового многообразия продукции Columbia во Владивостоке до сих пор не было. Полная детская коллекция есть только в магазине на Некрасовской. Те, у кого не среднестатистический размер одежды и обуви, могут смело ехать сюда за покупками: здесь есть обувь от 27 до 47 размера и одежда от 8 до 60 размера.
Стоимость продукции - на любой кошелек. Так, модный женский плащ или мужскую ветровку из коллекции Casual можно купить за 1 400 руб. А коллекция Titanium - для более состоятельных ценителей прогрессивных технологий и максимального комфорта.
Магазин расположен на пересечении центральных авторазвязок и пешеходных маршрутов, рядом с остановкой транспорта. Рядом удобная парковка, а для владельцев дорогих машин - охраняемая стоянка. Неординарная вывеска Columbia-центра хорошо видна с Некрасовского путепровода.
При покупке на сумму от 1,5 тыс. руб. выдается 5%-ная дисконтная карта Columbia, действующая на всей территории России.
COLUMBIA-ЦЕНТР: г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 96 с 10.00 до 19.00 (без выходных) тел.: (4232) 42-32-30. www.columbia.ru
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