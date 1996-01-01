www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Columbia-центр - образец для подражания

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Columbia Sportswear Company подвела итоги развития своей сети в 2006 г. Одним из самых интересных и прогрессивных проектов года в России и СНГ был признан Columbia-центр во Владивостоке, расположенный на ул. Некрасовская, д. 96.

Фото магазина, персонала и статья о нем будут опубликованы в брендбуке (это своеобразная "библия" ТМ Columbia) как пример качественной и творческой работы. Интересно, что таких впечатляющих результатов коллектив Columbia-центра сумел добиться за рекордно короткие сроки, ведь он открылся в середине сентября!

"Персонал Columbia-центра взял на себя обязательства быть образцом обслуживания покупателей во Владивостоке, - рассказывает директор проекта Олеся ТРЕТЬЯКОВА. - Все продавцы-консультанты прошли специальное обучение и готовы оказать профессиональную помощь при покупке. Магазин полностью автоматизирован и спланирован для удобства покупателей, имеет четыре просторные примерочные с достаточным количеством зеркал и хорошим освещением".

Сейчас в магазине представлено несколько линий новой коллекции сезона "Весна 2007": верхняя одежда, одежда спортивного и повседневного стиля, льняная линия, обувь для мужчин и женщин, детская коллекция одежды и обуви, различные аксессуары - от ремней, носков до дамских шляпок.

Как всегда продукцию Columbia отличают комфорт, функциональность и красота. Она выполнена из разных тканей, в зависимости от назначения. Есть ткани смесовые, которые "дышат" и в то же время обладают водоотталкивающими свойствами, повышенной стойкостью к разрывам и истиранию, отражают ультрафиолетовые лучи. А для "натуралов" - большой выбор изделий из хлопка, льна и крапивы. В этом году в моде яркие цветовые решения, и Columbia не осталась в стороне от этих мировых тенденций.

Инновационные разработки нашли отражение в весенней коллекции обуви: это антимикробные обработки, максимально дышащие и быстросохнущие материалы, а также натуральные кожа, нубук и замша.

Стоит отметить, что такого ассортимента и цветового многообразия продукции Columbia во Владивостоке до сих пор не было. Полная детская коллекция есть только в магазине на Некрасовской. Те, у кого не среднестатистический размер одежды и обуви, могут смело ехать сюда за покупками: здесь есть обувь от 27 до 47 размера и одежда от 8 до 60 размера.

Стоимость продукции - на любой кошелек. Так, модный женский плащ или мужскую ветровку из коллекции Casual можно купить за 1 400 руб. А коллекция Titanium - для более состоятельных ценителей прогрессивных технологий и максимального комфорта.

Магазин расположен на пересечении центральных авторазвязок и пешеходных маршрутов, рядом с остановкой транспорта. Рядом удобная парковка, а для владельцев дорогих машин - охраняемая стоянка. Неординарная вывеска Columbia-центра хорошо видна с Некрасовского путепровода.

При покупке на сумму от 1,5 тыс. руб. выдается 5%-ная дисконтная карта Columbia, действующая на всей территории России.

COLUMBIA-ЦЕНТР: г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 96 с 10.00 до 19.00 (без выходных) тел.: (4232) 42-32-30. www.columbia.ru

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru