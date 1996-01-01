Встречают по офису

Обстановка и оформление офиса могут очень многое рассказать о его обитателях. Например, большой офис с прозрачными перегородками демонстрирует стремление руководства к открытости и демократичности, яркая мебель с цветными вставками говорит о том, что у сотрудников множество креативных идей, а мебель классического типа формирует образ надежной и солидной компании.

Удобство и технологичность

Однако, по словам дизайнера владивостокской компании "ГрадМ" Максима ГРИГОРЬЕВА, основное требование заказчиков к современному офису - это его максимальная функциональность. "Как правило, площадь офисов ограничена, поэтому именно на мебель ложится основная функция "сохранения пространства". Сегодня заказчики все чаще предпочитают столы округлых форм, угловые полки и шкафы, которые, с одной стороны, занимают минимум места, с другой - удобны и функциональны в использовании, - говорит Максим Григорьев.

Высокие технологии

Еще одна современная тенденция оформления рабочего пространства - это стремление создавать высокотехнологичные офисы. Рабочее место практически каждого работника окружено огромным количеством современной техники. И в связи с этим офисная мебель выполняет особую задачу. Во-первых, она должна выдержать весь этот "технологический натиск", во-вторых, по мнению дизайнеров, призвана скрыть все ненужные атрибуты. Производители офисной мебели стремятся максимально подстроиться под эту тенденцию. "Сейчас офисы оборудованы не только оргтехникой, но и современными системами кондиционирования и климат-контроля, - продолжает дизайнер. - А при помощи хорошо подобранной мебели можно очень органично вписать оргтехнику в интерьер, спрятать провода, выключатели и розетки".

Индивидуальность превыше всего

Последние мебельные выставки демонстрируют победу и еще одной тенденции на рынке офисной мебели. Это индивидуализация рабочего места. Разнообразная компоновка рабочего места с помощью сборных мебельных конструкций как раз и отражает нынешнее движение к индивидуализации. Кстати, производители мебели эту тенденцию учли давно, и ассортимент продукции крупных российских производителей отличается большим выбором самых разнообразных вариантов компоновки в рамках одной мебельной серии. Яркий пример этому - мебель производства компании "Феликс" (г. Москва). Она состоит из модулей, каждый из которых может быть выполнен в любом из 6 цветов. Это позволяет собрать для клиента совершенно уникальный комплект мебели.

Экономичность - еще один "плюс" модульной мебели. Взаимозаменяемость деталей, широкий модельный ряд позволяют в рамках одной серии предложить покупателю кабинеты различной стоимости.

Дизайнер торжествует

Еще несколько лет назад к услугам дизайнеров при оформлении офиса обращались лишь единицы. Сегодня ситуация изменилась - без профессионала в области оформления не обходится практически никто. Причем если раньше для строительства офисов нанимали одну фирму, для отделки - другую, а мебель чаще всего закупали самостоятельно, то сегодня подавляющее большинство офисов заказывается "под ключ". Заказчику остается только согласовать проект, и через некоторое время компания уже может справлять новоселье.

Ну а для того чтобы максимально угодить клиенту и создать офис "под ключ", архитекторы, дизайнеры и продавцы мебели объединяются между собой. Каждый из партнеров выполняет свой объем работ, и в результате заказчику больше не нужно самому бегать в поисках столов и офисных перегородок - за него все сделают профессионалы. Для того чтобы результат был первоклассным, к выбору партнеров подходят очень тщательно.

"Когда мы делаем офис "под ключ", для нас очень важно, чтобы мы могли всю мебель приобрести в одном месте - от шикарного президентского кабинета до простой оперативной мебели, - продолжает Максим Григорьев. - Причем для нас важно все: и ассортимент, и качество, и наличие самых разных вариантов компоновки в рамках одной серии. Выбирая партнера среди мебельных компаний, мы обращали внимание на каждый из этих параметров. В итоге мы выбрали компанию "Феликс", с которой успешно сотрудничаем уже на протяжении трех лет. Нам нравится, что здесь мы можем выбрать мебель самых разных стилей - от классики до хай-тека и разных ценовых категорий. А наши клиенты отмечают неизменно высокое качество мебели от "Феликса".

Ежегодно "Феликс" выпускает около 10 новых коллекций офисной и гостиничной мебели. Компанию можно по праву считать законодателем "офисной моды". Одна из самых ярких новинок 2007 г. - коллекция "Дипломат-Кристалл". Благодаря обилию элементов из стекла, металла, а также яркому шпону из ценных пород древесины помещение наполняется светом и зрительно расширяется его пространство. Мебель изготовлена по передовым технологиям, а дизайн коллекции отвечает актуальным тенденциям современного офисного интерьера. Данная коллекция является достойной альтернативой импортным моделям - по качеству и дизайну она ни в чем не уступает итальянской и испанской мебели, а по цене гораздо привлекательнее".