Динамичный Альфа-Банк

"Открывать новое всегда сложно и всегда ответственно, - заметил на церемонии открытия почетный гость Альфа-Банка фигурист Илья АВЕРБУХ. - Но я думаю, что такому банку не привыкать идти вперед и брать новые вершины". "С открытием этого офиса мы становимся ближе хабаровчанам", - подчеркнул управляющий Хабаровским филиалом Альфа-Банка Александр КУЧЕРОВ.

Сервис и технология

Проект развертывания розничной сети Альфа-Банка - один из самых крупных на российском банковском рынке. За два года на территории России открыто более 100 кредитно-кассовых офисов банка розничного формата, более 50 мини-офисов, установлено более 200 полнофункциональных банкоматов и запущено множество точек прямых продаж.

Опробован новый формат был в 2005 г. в центральной России. Почему первый ККО банка на Дальнем Востоке появился только сейчас, пояснил начальник управления розничной сети вице-президент Альфа-Банка, начальник управления розничной сети Алексей ЧЕРНИКОВ. "Все очень просто, как у наших коллег-фигуристов, - провел он аналогию. - Легко описать словами, как сделать тройной тулуп: с опорной ноги сделайте прыжок, повернитесь вокруг своей оси три раза, приземлитесь на опорную ногу. Трудно повторить. То же самое и у нас. С одной стороны, очень просто то, что мы делаем. Мы централизуем обработку данных по всем своим отделениям на едином сервере в Москве. Это дает неоспоримое преимущество: неважно, где открыл наш клиент счет - в Хабаровске, Новосибирске или Калининграде, с точки зрения обслуживания он доступен для нас везде".

С другой стороны, Россия - страна весьма обширная. "Системы, которые могли бы работать в режиме онлайн на территории восьми часовых поясов, уникальны, - продолжает Алексей Черников. - В банковском бизнесе существует такое понятие как закрытие операционного дня - в этот момент система прокручивает сама себя и отражает на счетах все проведенные за день операции. По идее в этот момент текущая работа должна прекратиться. Однако, когда Москва спит, в Хабаровске уже день в разгаре. Следовательно, система должна отражать в режиме онлайн те операции, которые здесь проходят".

Отладка системы заняла определенное время. Зато сейчас, по словам Алексея Черникова, "где бы вы ни оказались, открыв счет в Хабаровске, вам не надо брать с собой наличные деньги и беспокоиться о том, конвертировать валюту или нет. В любом отделении Альфа-Банка на территории России вы получите доступ к своему счету и сможете провести любые банковские операции: снять деньги со вклада, распечатать платежное поручение и т.д.".

Таким образом, технологичность Альфа-Банка - это одно из основных его преимуществ. Другой козырь банка - это сервис. Профильное образование не является главным критерием при приеме на работу в отделения банка. "Работать с деньгами мы научим, - сказал Алексей Черников. - Но никого нельзя научить любить общаться с людьми, быть добрым, гостеприимным. Это дается человеку от рождения, и это либо есть, либо нет. Основное требование к нашим сотрудникам - с радостью встречать каждого клиента и решать любую его проблему".

Досье По планам Альфа-Банка, в течение года в Хабаровске будет открыто еще одно ККО банка. Со временем в городе появятся, как минимум, четыре мини-отделения банка, и заработают 16 полнофункциональных банкоматов. Кроме того, в торговых центрах начнут работать агенты прямых продаж. Единственное отличие мини-отделений банка от полнофункциональных ККО состоит в том, что все операции с наличными осуществляются здесь посредством банкомата. Банкоматы Альфа-Банка не только умеют выдавать деньги и принимать. Через них также можно конвертировать валюту, оплачивать услуги операторов мобильной связи и др. В течение 2007 г. ККО Альфа-Банка появятся также в Южно-Сахалинске и Владивостоке. В Якутске будет открыт ККО бескассовых операций для блока потребительского кредитования.

Ставка на молодежь

Со слов Алексея Черникова, из розничных услуг Альфа-Банка самой популярной является расчетно-кассовое обслуживание клиентов. На втором месте - различные кредитные продукты. "В последнее время активными темпами в регионах развивается автокредитование. Также мы делаем ставку на персональные кредиты, кредитные карты со льготным периодом кредитования и ипотеку". До конца 2007 г. ипотечная программа Альфа-Банка будет запущена в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске.

В Хабаровске одна из самых популярных услуг банка - тарифный план. "Приобретая тарифный план, клиент получает четыре международные карты, может хранить деньги на счете до востребования с повышенным процентом, может перекидывать эти деньги на карту, используя мобильный телефон. Кроме того, от тарифного плана зависит стоимость сопутствующих услуг: чем выше тарифный план, тем дешевле, например, стоят переводы по России и за рубеж", - рассказала директор управления розничного бизнеса Хабаровского филиала Альфа-Банка Наталья ЧЕКОВИТОВА. Кроме того, очень перспективным продуктом, с ее точки зрения, являются кредитные карты.

"Интернет-банк - тоже один из самых востребованных продуктов наших клиентов, - дополняет Алексей Черников. - В России только три банка имеют более 100 тыс. клиентов интернет-порталов. Альфа-Банк - лидер среди них. А по количеству операций, которые осуществляют наши клиенты через интернет-банк, мы превосходим двух ближайших коллег по цеху в два с половиной раза".

Отсюда вывод: клиенты Альфа-Банка являются наиболее продвинутыми людьми, наиболее технологически грамотными. "Сегодня мы поменяли стратегическое направление деятельности и сменили целевую группу, - признается Алексей Черников. - Еще три года назад Альфа-Банк позиционировал себя как банк для VIP-клиентов. Сегодня перед нами стоит задача стать общенациональным розничным банком. И одним из самых интересных для нас является сегмент $500+, а самым массовым в регионах - $300+".

Банк делает ставку на молодых людей, которые, окончив вузы, начинают свою трудовую деятельность. Они мобильны, на "ты" общаются с техникой, их доход на старте составляет $300+, но уже через год-три они вырастают до уровня менеджеров среднего звена, а через пять-семь лет занимают руководящие позиции в организациях. "Именно в молодежи мы видим наше будущее. Для нас важно стать для них банком первого выбора - тем, кто с ними общается на одном языке через мобильный, Интернет и т.п." В Альфа-Банке уверены, что его клиенты будут расти вместе с ним. Не случайно это, как гласит слоган, банк для успешных людей.

По итогам прошлого года доля банка на рынке розницы в России составила 3,55% (процент счетов до востребования). К концу года этот показатель должен достичь 4,5%. По регионам ситуация разнится.

"Если взять Нижневартовск, где все работающее население - это наши клиенты, то доля рынка там составляет почти 100%, - рассказал Алексей Черников. - В Тюмени то же самое. В Хабаровске у нас сегодня около 10 тысяч активных клиентов. С учетом того, что мы планируем летом открыть здесь второе отделение, до конца года собираемся удвоить количество клиентов". "Новый формат проверен временем и регионами, - дополняет он. - Привлечение в этом случае идет на порядок быстрее, чем в старом формате. В Новосибирске год назад мы привлекали в месяц 100 новых клиентов, сейчас - 1500".

"За неделю работы в Хабаровске открыто больше счетов, чем в течение месяца до этого. Нас рекомендуют друзьям, - добавляет Наталья Чековитова. - А это самая лучшая реклама. Когда коллега на работе платит за мобильный через интернет-банк, а тебе надо бежать до "Евросети", стимул открыть счет в Альфа-Банке появляется моментально".