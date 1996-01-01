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Полис для дачника
Как показывает практика, серьезные страховые случаи чаще происходят с дачами, чем с квартирами. Кражи, поджоги и прочие неприятности с загородной недвижимостью происходят потому, что большую часть времени она находится без присмотра. Среди специальных программ, предлагающих наиболее удобные условия по отдельным видам страхования, есть ориентированные именно на страхование дач.
"Росгосстрах" предлагает услуги по страхованию дач и загородных домов в рамках программы РОСГОССТРАХ ДОМ, которая обеспечит комплексную защиту имущественных интересов от всех страховых событий. Программа включает три варианта страхования, каждый из которых сформирован по принципу "конструктора", что позволяет хозяину дачи самому подобрать вариант страхования, исходя из финансовых возможностей и степени заинтересованности в сохранности имущества.
"РОСГОССТРАХ ДОМ "Экспресс". Оформить этот вид страхования недвижимости можно без приглашения агента для осмотра дома. Взяв паспорт, документы, удостоверяющие право собственности на страхуемый объект, придя в любой офис "Росгосстраха", описав дом и его конструктивные особенности, можно получить страховые документы.
Комплексный продукт "РОСГОССТРАХ ДОМ "Классика" рассчитан на недвижимость ценовой категории от 600 тыс. до 1,5 млн руб. В него входит три программы обслуживания. Можно застраховать недвижимое имущество без вызова агента, предоставив в офис компании фотографию дома, коттеджа, дачи, построек, которые будут застрахованы. Второй вариант - классический, с проведением осмотра и составлением подробной описи страхуемого имущества. И третья программа - страхование имущества с применением системы страховой выплаты "по первому риску", когда выплата производится в размере реального ущерба, но не превышает страховую сумму.
Если с двумя первыми вариантами более-менее ясно, то третий требует небольшой расшифровки. Не дай бог, у вас сгорела дача, пострадали крыша и стены второго этажа. Иными словами, вложив определенные средства, любимый домик можно восстановить. Вы, пригласив бригаду специалистов, закупив необходимые материалы, ремонтируете его. Затем все чеки вы предъявляете в "РОСГОССТРАХ", и вам покрывают ваши траты, но не более суммы, на которую ваша дача была застрахована.
"РОСГОССТРАХ ДОМ "Престиж". Эта программа предназначена для клиентов, имеющих недвижимость стоимостью свыше 1,5 млн руб., и предоставляет дополнительные возможности по отдельному страхованию, например, спутниковых систем, ландшафтного дизайна, имущества, оружия и т. д.
Таким образом, специалисты "РОСГОССТРАХА" постарались увидеть, а самое главное - удовлетворить личные потребности каждого клиента. И все же есть у всех страхователей имущества одно объединяющее начало - все они являются владельцами недвижимости. Обойти этот важный момент в компании не могли. Поэтому в линейке "РОСГОССТРАХ ДОМ" есть общие предложения для всех клиентов. Они требуют отдельного разговора, так как это принципиально новое направление в работе "РОСГОССТРАХА". Например, человек может застраховать свой дом от пожара, от преступления против собственности и при этом отказаться от страхования повреждения водой или чего-то другого, так как жилью это не грозит в силу его месторасположения. Далее. Если раньше существовали жесткие методические рекомендации: фундамент составляет, к примеру, 3% и не более от страховой суммы, крыша, условно говоря, 5%. И выше этого агент не мог "прыгнуть". То сейчас сам клиент может внутри страховой суммы распределить акценты: крыше, смонтированной с применением дорогостоящих строительных материалов, "отдать" больший процент, а фундаменту, в который вложено средств не так уж и много, поменьше. Получается своеобразный конструктор, с помощью "кубиков" - рисков и объектов - можно смоделировать свой индивидуальный вариант страхования. (Замечу, что "конструктор" от "РОСГОССТРАХА" насчитывает 84 комбинации.) Это очень выгодно и удобно.
К тому же в продуктовой линейке "РОСГОССТРАХ ДОМ" есть еще одно очень привлекательное новшество: можно застраховать гражданскую ответственность перед третьими лицами. Особенно это актуально для дачных поселков, где домики стоят практически стена к стене, и очень велика опасность быстрого распространения пожаров с одного участка на другой.
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