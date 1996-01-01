Инвестируйте вместе со Сбербанком

Инвестиционное кредитование - продукт для приморского рынка не новый. О его появлении заявили многие кредитные организации уже 5 лет назад. Но мы не погрешим против истины, если скажем, что не каждый коммерческий банк способен взять на себя ответственность не только на бумаге, но и реально сделать ставку на долгосрочное кредитование бизнес-проектов.

Клиенты Сбербанка на особом счету. Положение на рынке банковских услуг говорит само за себя. 80% крупнейших предприятий кредитуются именно в Приморском ОСБ № 8635. Сбербанк активно кредитует предприятия рыбодобывающей промышленности, лесного хозяйства, строительного комплекса, связи, в числе партнеров банка - порты, судоходные компании. VIP-заемщиками Сбербанка являются ДВМП, Дальсвязь, ДЭК, "Тернейлес", компания ГРАСП, "Спасскцемент", "Дальполиметалл" и другие крупные компании края.

Сбербанк сегодня - надежный партнер для многих предприятий Приморья. ОАО "Михайловский Бройлер" смог расширить свое производство и прочно закрепиться на рынке. ОАО "Владивосток Авиа" приобрело несколько современных воздушных лайнеров Ту-204, недавно вошел в авиаколлектив и аэробус А-320. Реконструкция воздушных ворот приморской столицы - аэропорта "Владивосток" произведена также благодаря инвестиционному кредиту Сбербанка. Преображенская база тралового флота пополнила флотилию судов. Кроме этого, ОСБ № 8635 финансирует ряд строительных объектов, в том числе на территории Владивостокского морского торгового порта. На глазах растет жилищный комплекс "Некрасов", проект предусматривает возведение 3 домов.

Инвестрешения

По словам Алексея ВЛАДИМИРОВА, начальника управления кредитования Приморского ОСБ № 8635, безусловным преимуществом Сбербанка в сфере банковских услуг является инвестиционное кредитование - каждый второй инвестиционный кредит в Приморье финансируется Сбербанком России.

Существенным условием для принятия решения бизнесменом при выборе того или иного банка являются сроки и суммы возможных сделок. В Сбербанке предлагают клиентам, заинтересованным в инвестициях в свой бизнес, различные схемы взаимоотношений. Во-первых, срок кредитования равен 7 годам. Но если инвестиционный проект клиента по оценке банка оказывается действительно интересным и имеет стратегическое значение для развития края, то срок кредитования может быть продлен до 15 лет.

"Мы делаем ставку не только на крупных клиентов и средний бизнес, - отмечает Татьяна КАБАНОВА, кредитный инспектор отдела инвестиционного кредитования Приморского ОСБ № 8635. - Инвестировать в свое дело с помощью Сбербанка имеют возможность и частные предприниматели. Нами сделан серьезный шаг навстречу такому клиенту: для данной категории заемщиков мы существенно упростили процедуру получения кредита, значительно сократив объем предоставляемых документов, например, нет необходимости в предоставлении бизнес-плана, подробного технико-экономического обоснования".

Простые бизнес-истины

"Привлекая финансовые средства на длительные сроки, наши клиенты получают возможность оптимально финансировать проекты с продолжительным периодом окупаемости, - говорит Алексей Владимиров, - ведь чем дольше срок по возврату кредитных ресурсов, тем равномернее во времени распределяется долговая нагрузка на предприятие".

Инвестиционное кредитование Сбербанк осуществляет при выполнении двух основных условий: во-первых, инвестиционный проект должен быть экономически эффективным и окупаемым за период кредитования, во-вторых, объем собственных средств, вкладываемых заемщиком в проект, должен составлять не менее 20% от его стоимости, то есть доля финансирования проекта Сбербанком может составить 80% всех необходимых для его реализации средств - это колоссальная поддержка. К этому можно добавить то, что в большинстве случаев Сбербанк дает отсрочку по выплате основного долга на период инвестиционной фазы проекта, которая может длиться несколько лет. Приобретаемый объект недвижимости либо строящийся объект может выступать как залоговое обеспечение. Все вопросы в отношении предоставления инвестиционного кредита решаются прямо на месте, во Владивостоке. А ведь это принципиально для ведения бизнеса.

Инвестиционные кредиты Сбербанка России дают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность стратегически управлять процессом обновления производственных фондов, способствовать приобретению оборудования и недвижимости, формированию оборотного капитала в рамках проекта, финансирования импортных операций, строительства объектов недвижимости, возмещения ранее произведенных инвестиционных затрат или создания нового производства.

В широком спектре схем инвестиционного кредитования, предлагаемых Сбербанком своим клиентам, появилась примечательная новинка: кредитование сроком до 7 лет под залог коммерческой недвижимости. Целью кредитования здесь может выступать вся деятельность, предусмотренная уставом заемщика, что позволит ему тратить "длинные деньги" фактически на любые цели, будь то выплата зарплаты, обучение персонала и др. Сумма кредита может составлять до 80% рыночной стоимости объекта недвижимости.

Строим вместе

Ноу-хау Сбербанка - финансирование жилищного строительства. "После выхода закона "О долевом строительстве" банки и застройщики стали нести солидарную ответственность перед дольщиками, кредитование приостановилось, - рассказывает Татьяна КАБАНОВА. - В российской практике случается и так, что дом оказывается недостроенным, и в первую очередь страдают люди, целые семьи, которые вложили значительные средства. Сбербанк разработал новую схему кредитования жилищного строительства с целевым фондированием, согласно которой будущие покупатели открывают целевой счет в Сбербанке, на этот счет за период строительства вносят необходимую для приобретения квартиры сумму, и только в тот момент, как дом будет построен, застройщик сможет получить эти средства. А если покупатель передумал и прекратил свои взаимоотношения с застройщиком, то целевой счет может быть закрыт по требованию покупателя в любой момент и средства возвращены ему в полном объеме. С большой уверенностью могу сказать, что дольщикам, участвующим в строительстве жилого дома, инвестиционное кредитование которого ведет Сбербанк, не стоит волноваться. Их средства под надежной защитой. При этом самого застройщика финансирует Сбербанк, предоставляя необходимые для осуществления строительства средства своевременно и в полном объеме, тем самым снижая риск возникновения долгостроя, который зачастую встречается в российской практике по причине поступления средств от дольщиков в недостаточном для своевременной оплаты строительно-монтажных работ объеме".

Такой вариант для застройщика выгоден, он поможет ему закончить строительный объект в срок и привлечь новых покупателей.

Процентная ставка по кредиту для застройщика напрямую зависит от накоплений на целевых счетах, которые открыли будущие покупатели, и может в период строительства быть меньше базовой на 8-9%. Когда же дом будет сдан, процентная ставка может быть снижена еще больше и даже составить 0%. Татьяна КАБАНОВА обращает внимание на тот факт, что с конца 2006 г. Сбербанк инвестирует в жилищное строительство и при наличии дольщиков, которые привлекались в процессе застройки.

Сегодня Сбербанк готов учесть все пожелания клиента, его интересы и выстроить ту схему взаимодействия, которая будет ему удобна. Финансирование региональных программ, направленных на развитие экономики субъектов Российской Федерации, прочно закрепило за Сбербанком России репутацию надежного партнера, заботящегося о развитии экономики страны.