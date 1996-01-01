"Торпеда" от чиновников

Владивостокская компания ООО "Бомарше" известна тем, что в качестве застройщика возводит многоэтажный кирпичный дом на ул. Комарова, 45. А недавно она приступила к строительству следующего своего объекта - трехсекционного жилого комплекса "Тринити".

Новый комплекс будет высотой 19-21 этажей, в кирпичном исполнении и расположится на восточном склоне сопки Орлиное гнездо на ул. Державина, 21. Попутно с этим строительством компанией делаются попытки принять участие в решении, по крайней мере, двух городских проблем, связанных с развитием прилегающей территории.

Насосная

Проблемой номер один для зданий, находящихся по Партизанскому проспекту, ул. Некрасовской, Нерчинской, Державина, Комарова и пр., находящихся в этой части Ленинского района, давно стал слабый напор в системе водоснабжения. На верхние этажи зданий вода поступает с большим трудом и с перебоями. Причина - слабая мощность подающей насосной станции "Некрасовская".

КГУП "Приморский водоканал" еще год назад в письме главе администрации Владивостока Владимиру НИКОЛАЕВУ отмечало, что "насосная станция ВНС "Некрасовская" работает на пределе своей мощности" и для ее реконструкции это предприятие вынуждено привлекать застройщиков, в частности ООО "Бомарше для выполнения рабочего проектирования. Правда, если откровенно, то этот вопрос о нехватке мощности бытует чуть ли не с 70-х.

Компания ООО "Бомарше" по просьбе администрации города и на основании техусловий ОАО "Водоканал" взялась в счет долевого участия полностью профинансировать рабочее проектирование реконструкции ВНС (остальные затраты по строительству должны быть разбросаны по другим дольщикам, заинтересованным в этой реконструкции).

Судя по техническому заданию, в результате реконструкции мощность ВНС "Некрасовская" должна возрасти с 1440 куб. м в час до 2,5 тыс. Пьезометрический напор составит 165 метров, и вода сможет без особых проблем поступать на самые высокие этажи зданий на сопке Орлиное гнездо.

Однако, проплатив проектировщикам 50%-ный аванс, компания "Бомарше" столкнулась с малопонятной проблемой. В управлении муниципального имущества, градостроительства и архитектуры (УМИГА) администрации города не могут дать градостроительное заключение на реконструкцию ВНС, потому что строители, как следует из письма N2081Д от 27.03.2007 г., полученного из этого управления городской администрации, не предоставили документы, "подтверждающие права собственности на земельный участок и строение".

Пикантность ситуации заключается не в том, что насосная с участком земли никогда не была и не будет собственностью "Бомарше", а в том, что Управление муниципального имущества градостроительства и архитектуры администрации г. Владивостока почему-то не в курсе, что объект и участок земли под ВНС на все 100% принадлежат муниципалитету, являющемуся учредителем ОАО "Водоканал". Ну а непосредственно УМИГА - именно та структура, которая управляет этим имуществом. То есть застройщик должен взять у владельца документы о том, что последний является собственником, подержать их (эти документы) в руках и вновь отдать владельцу, чтобы тот все-таки изволил выдать градостроительное заключение!?

Генеральный директор ООО "Бомарше" Денис ДРУЖИН полагает, что чиновники городской администрации сознательно затягивают решение вопроса и не двигают проблему с мертвой точки в связи с известными событиями в краевом центре. А проектировщики уже грозят строительной компании отодвинуть ее заказ в очереди и применить штрафные санкции, поскольку не имеют на руках полного пакета документов, требующегося для продолжения проектирования.

Дорога

Вторая проблема, которая, кстати, давно терзает жителей ул. Нерчинской - это ее труднодоступность. Даже небольшой снег делает ее и для пешеходов, и для автомобилистов практически оторванной от других районов Владивостока, притом что находится она недалеко от центра города.

Об этой проблеме, пожалуй, давно можно было бы забыть, если бы в 70-х при строительстве микрорайона внутриквартальную дорогу, как и предусматривалось проектом детальной планировки, соединили с ул. Державина.

Можно прикинуть, какие от этого выгоды получили бы нерчинцы. Прежде всего, это более устойчивое движение маршруток, которые поддерживали бы связь с центром города по кольцу через фуникулер. Кстати, для кого-то здесь же было бы удобно пересаживаться на другие направления. Лучше стало бы и пешеходное сообщение от ул. Нерчинской до фуникулера - практически на одном уровне. Сейчас здесь ходят по протоптанной "козьей тропе". Понятно, что многие не хотят пачкать обувь или просто не рискуют в зимнее время, а был бы тротуар - ходили бы чаще. Для автомобилистов же стало бы возможным выезжать из этого района по дороге, намного более безопасной, чем крутой спуск у тюрьмы или по направлению в сторону ул. Уборевича, которое из-за нередких зимних аварий тоже бывает превращается в настоящую западню.

Более того, у горожан появился бы вариант объезда пробки на Партизанском проспекте. Для того чтобы это счастье стало возможным, надо хотя бы что-то начинать делать.

При подготовке строительства нового дома по ул. Державина ООО "Бомарше" задалось вопросом: куда девать грунт, который будет выбираться при устройстве котлована. По всем расчетам утилизировать его надо в объеме примерно 35 тыс. кубометров. Вывозить грунт даже за несколько километров - довольно дорого, и это, в конечном счете скажется на себестоимости 1 кв. метра построенного жилья и на цене, которую придется платить дольщикам.

Поэтому на одной из встреч руководства компании с бывшим в 2005 г. главным архитектором города Владимиром ПРОКУРОВЫМ созрело взаимовыгодное и для администрации, и для ООО "Бомарше" решение: отсыпать грунт в основание будущей дороги, которая должна быть длиной около 200 метров и шириной 7,5, так как рано или поздно эту дорогу все равно надо начинать строить.

Склон здесь довольно крутой, есть и овраг, который надо подсыпать. Тогда же, в 2005 г., служба главного архитектора подготовила трассировку будущей дороги и возникла предварительная договоренность, что, как только начнется строительство, лишний грунт сразу же пойдет в дело. Конечно, потом муниципалитету пришлось бы подумать, как закончить строительство дороги, но окончание обошлось бы и дешевле, и проще, чем строить с нуля.

Ну а на практике, когда в марте 2007 г. строители обратились в администрацию за разрешением начать отсыпку дороги, заместитель начальника УМИГА Александр ЧИЧАЕВ ответил письмом N2689 СП от 16.03.2007 г., что для этого требуется согласование с комитетом по архитектуре и градостроительству рабочего проекта дороги. А раз такого проекта у "Бомарше" нет, то... "излишки грунта и строительный мусор можно вывозить на городскую свалку". Вот так легко и непринужденно одним письмом чиновника перечеркивается взаимовыгодное для города и строительной компании решение.

Понятно, что проект делается не за несколько дней и тоже не бесплатно, поэтому строители остаются один на один со своим грунтом и его вывозом к черту на кулички, жители ул. Нерчинской - со своим бездорожьем, а чиновники - с вроде бы бескорыстными планами по превращению Владивостока в "жемчужину побережья".