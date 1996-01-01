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Земля земле рознь...
В ведении муниципалитета остаются полномочия по формированию границ участков. С 1 февраля 2007 г. вопрос предоставления "неразграниченной земли" во Владивостоке относится к ведению исполнительного органа субъекта федерации - администрации края. Что досталось в наследство краевым властям от городских и как отражается новый закон "О регулировании земельных отношений в Приморском крае" на физических и юридических лицах?
На вопросы ДДГ "ЗР" ответил и.о. начальника управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры (УМИГА) администрации г. Владивостока Александр ЧИЧАЕВ:
- С вступлением в силу поправок в краевой закон предоставлением земельных участков на не разграниченных землях, т.е. тех, по которым не проводилась процедура регистрации на муниципальную, региональную или федеральную собственность, во Владивостоке занимается администрация Приморского края. Решением губернатора органом, уполномоченным предоставлять земельные участки, определен департамент имущественных отношений края. Напомню, что ранее эти функции относились к УМИГА. Теперь же все граждане и организации, которые хотят получить земельный участок на территории города, продлить аренду на землю или выкупить его, должны обращаться в созданный департамент.
Хочу отметить, что соответствующие пакеты документов, которые находились на рассмотрении в нашем управлении, по заявлению выдаются обратно на руки. Для этого заявители должны обратиться в отдел приема и выдачи документов УМИГА с соответствующей просьбой, что они сейчас и делают.
Ежедневно к нам поступают десятки заявлений с просьбой вернуть документы, чтобы обратиться с ними в уполномоченный орган краевой администрации. С приходящими за документами жителями проводится разъяснительная беседа, вывешена вся необходимая информация, которая поможет гражданам определить место, куда теперь им обращаться с заявлением.
В то же время к нам не поступило ни одного заявления на земельные участки, которые зарегистрированы в муниципальной собственности, то есть являются разграниченными, и по вопросам предоставления земли все обращаются в департамент имущественных отношений.
Немаловажным остается тот факт, что в силу закона у администрации города и его уполномоченного органа, то есть УМИГА, изъято право принимать решения о предоставлении земельных участков. Однако в ведении муниципалитета остаются полномочия по формированию границ участков. Это относится к градостроительной деятельности, которая на территории Владивостока осуществляется комитетом по градостроительству нашего управления. Порядок выглядит следующим образом.
Граждане, обращаясь в департамент имущественных отношений с просьбой выделить земельный участок, предоставляют полный пакет документов, в том числе для формирования границ земли. В свою очередь уже краевой департамент обращается к нам со своим заявлением с просьбой отработать границы земельного участка для гражданина или для организации. А на основании полученного от нас ответа принимается решение о предоставлении земли.
Вместе с тем решения, которые были приняты администрацией города в части земельных отношений до 1 февраля 2007 г., будут исполняться, и закон их не отменяет. Он лишь распространяет свое действие на земельные участки, по которым решения не принимались.
В настоящее время существует огромное количество действующих договоров аренды, и по ним занято большое количество площадей. Данные договоры дают значительные поступления финансовых средств в бюджет города. В силу того, что по этим договорам землями распорядилась городская администрация, в дальнейшем правоотношения также осуществляются между арендатором и арендодателем, в роли которого выступала УМИГА.
Это означает, что мы и дальше принимаем решения совместно с арендатором по этому договору. В данном случае права арендодателя не передаются, а новые договоры аренды заключаются с администрацией края. Причем, как и прежде, деньги идут в бюджеты различных уровней. Только раньше мы собирали эту аренду, а теперь как администратор это будет делать краевой департамент.
Могу добавить, что в данном направлении проводится очень большая совместная работа департаментом имущественных отношений администрации Приморского края. Речь идет об унификации определенной документации приема передачи документов, чтобы они были применимы как в городских, так и в краевых подразделениях. Главная цель - создать как можно меньше проблем заявителям при взаимоотношении с нашими организациями.
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