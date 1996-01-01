Кто, если не мы?

Так называется благотворительная акция, стартовавшая 1 апреля во Владивостоке и адресованная сиротам, воспитанникам детских домов, брошенным старикам и малоимущим семьям. Принять в ней участие может каждый, кто испытывает непреодолимую потребность творить добро, для кого проявление милосердия к ближнему означает не слезы жалости, а посильную, но действенную помощь.

Организатором этого проекта стал Ротари-клуб "Владивосток-Центр", спонсорами выступили компании "Коламбиа-центр" и "Роснэк-ДВ-плюс", а в роли координатора - Международный Красный крест. Акция продлится до 31 мая.

Этот проект вытек из простой идеи, которую предложил член Ротари-клуба "Владивосток-Центр" Алексей ТРЕТЬЯКОВ, опробовавший ее еще 4 года назад, до присоединения к Ротари-движению. В 2003 году он мобилизовал жителей улицы Толстого на строительство роскошной детской площадки - "Макаркин сад". Своими силами они убрали мусор, озеленили территорию и построили красивый и функциональный детский городок, на территории которого летом собирается до 150 детишек. Участвовали в проекте человек 100: приходили с соседних улиц, приезжали из других районов, причем среди добровольцев было немало тех, у кого не было и даже не предвиделось маленьких детей. Этим людям было не жалко ни времени, ни средств на благое дело, им просто хотелось реализовать потребность сделать что-то светлое и хорошее. "Время беспринципной жестокости и бессердечия уходит, начинается эпоха духовного возрождения, - убежден Алексей Третьяков. - И эта акция нужна не только тем, кто нуждается в помощи, но и тем, кто будет ее оказывать. Люди хотят творить добро, хотят помогать нуждающимся, но порой просто не могут найти способа реализации этих душевных порывов. Мы решили скоординировать усилия горожан и поддержать воспитанников детских домов, маленьких пациентов туберкулезного и реабилитационного центров, обитателей домов престарелых и конкретные малоимущие семьи. Проанализировав их потребности, определили три направления: сбор игрушек для создания и дополнения игровых комнат; прием книг для организации библиотек, а также формирование детских и взрослых видеотек для оборудования видео-залов (вместе с кассетами преподнесут и новые видеомагнитофоны). Собранные вещи будут переданы как по каналам Красного креста, так и доставлены напрямую нуждающимся семьям и учреждениям.

А потому все, кто располагает лишними книгами, игрушками и видеокассетами, могут приносить их до 31 мая по адресу: Владивосток, ул. Некрасовская, 96, "Коламбиа-центр" (контактный тел. (4232) 42-32-30). Возможно, именно ваш подарок согреет сердце маленького, но уже одинокого человечка или позабытого родными и близкими старика, вызовет улыбку и подарит надежду на то, что в этом большом и непростом мире он еще кому-то нужен, ведь кто-то же о нем помнит и заботится. Кто, если не мы?