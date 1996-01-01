Красное мясо снижает давление

Австралийские медики утверждают: маленькая порция постного красного мяса в день может снизить кровяное давление.

В течение восьми недель специалисты изучали, каким образом изменяется кровяное давление у 60 некурящих пациентов-гипертоников, периодически заменяя в их обычной еде несколько кусков хлеба, содержащих углеводы, на 180 граммов мясного стейка, приносящего организму дополнительное количество белков.

Результаты эксперимента оказались более чем обнадеживающие. У участников проводимого исследования кровяное давление понизилось на 4 миллиметра при том, что показатели в крови холестерина и вес пациентов оставались неизменными.

Однако, недавние исследования, проведенные учеными Великобритании в группе беременных женщин, показали, что употребление фунта красного мяса в день для избежания осложнений во время беременности наоборот повышало кровяное давление и содержание кортизола в крови плода.