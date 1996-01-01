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Для влюбленных в Королевство Таиланд

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Интерес к Таиланду со стороны российских туристов не ослабевает. Только в прошлом году его посетили более 150 тыс. наших соотечественников. Более того, все больше россиян приобретают там недвижимость.

Виллу - в собственность!

В октябре прошлого года на российский рынок вышла тайская компания LAGUNA Property, объединяющая несколько сотен роскошных вилл и апартаментов в курортном комплексе "Лагуна Пхукет". Ее презентация прошла во Владивостоке, поскольку из 10 россиян, уже владевших на тот момент виллами в комплексе, 9 оказались приморцами.

"Вариантов предлагаемой недвижимости много: от апартаментов за $360 тыс. до шикарных вилл стоимостью несколько миллионов долларов с обособленной территорией 1000 кв. м и круглосуточными услугами личного дворецкого, - рассказывает зам. директора туристической корпорации "ДАБЛ СТЕП ТРЭВЛ" Юлия КУШНАРЕВА. - В качестве бонуса -бесплатное членство в Laguna Golf Club и эксклюзивная карта привилегий. А возможность 5-летней рассрочки платежа и сдачи приобретенной недвижимости в аренду LAGUNA Property делает подобное вложение средств еще более привлекательным.

На некоторые виллы, например, расположенные на территории 5-звездных отелей Banyan Tree или Dusit Laguna, распространяется уникальное предложение по сдаче в аренду отелю с получением гарантированного 6-процентного дохода на протяжении 6 лет. При этом хозяин может отдыхать на своей вилле 60 дней в году.

Пхукет определен тайским правительством в качестве зоны приоритетного развития, а потому число желающих приобрести здесь недвижимость будет только расти. Чем не повод рассмотреть вариант покупки собственного "кусочка" "прижизненного рая" уже сейчас?

"Таиланд Элит"

Так называется единственная в мире клубная программа государственного уровня, учрежденная правительством Таиланда. Она объединяет почетных гостей королевства, которым предоставляются исключительные привилегии, охватывающие все сферы жизни в этой стране. Членство в клубе может быть как индивидуальным, так и корпоративным.

Для участников клуба нет ни возрастных, ни национальных ограничений. Одноразовый членский взнос - $27000 - обеспечивает пожизненный доступ к огромному количеству льгот, предоставляемых сектором Тайского правительства и коммерческими организациями".

Привилегии начинаются уже в аэропорту - с эскорта на частном шатле в VIP-зал, ускоренного прохода таможенных и миграционных формальностей и доставки лимузином к месту проживания. Среди прочих преимуществ - доступ к самым престижным гольф-клубам и бесплатное обслуживание в SPA-центрах, спец-сервис в лучших отелях Таиланда и льготные цены в ресторанах, персональная страховка на сумму 2 млн бат и скидки при покупке авиабилетов на международные и внутренние рейсы.

Если же член клуба решит остаться в Таиланде навсегда, ему будет выдана бесплатная 5-летняя мульти-виза, автоматически продлевающаяся по истечении срока, обеспечено содействие в открытии собственного бизнеса, ускоренное получение разрешения на работу и водительских прав. Подобные шаги тайского правительства не на словах, а на деле повышают туристическую и инвестиционную привлекательность королевства Таиланд.

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