Жилье для элиты

Красиво жить не запретишь! И в первую очередь, это касается жилья. Прошли те годы, когда выбирать было особо не из чего. Впрочем, элитное жилье существовало всегда. Даже в годы торжества идей социализма. А определить самые престижные дома в любые времена было ничуть не трудно.

Есть один универсальный критерий: там, где живет "власть", там и есть самое теплое местечко. Хотя, конечно, жилье для первых среди равных в былые времена не поражало таким размахом, как сейчас. Все было куда скромнее. Судите сами.

Партийный аскетизм

В 70-х местное партийное руководство во Владивостоке предпочитало жить в пятиэтажном доме на ул. Комарова, 18. Сначала его обживал легендарный секретарь Приморского крайкома КПСС Виктор ЛОМАКИН. Вслед за ним в нем оформили себе прописку все последующие первые секретари крайкома - Дмитрий ГАГАРОВ, Алексей ВОЛЫНЦЕВ и Анатолий ГОЛОВИЗИН. Кроме них проживали там и тогдашние начальники КГБ: Константин ГРИГОРЬЕВ и сменивший его Виктор КОНДРАТОВ (ныне сенатор от Приморья) и председатель краевого суда Виктор ОЖЕРЕЛЬЕВ.

В этом же доме на первом этаже располагалась и отдельная служебная квартира для гостей. Там останавливались командированные во Владивосток большие начальники и "звезды" советской эстрады. Именно здесь во время своего визита во Владивосток в 80-е года жила несколько дней Алла ПУГАЧЕВА.

Квартиры в этом доме в целом ничем особенным не отличались. Они действительно были больше обычных, но не в пример нынешним. "Трешка" занимала всего около 80 "квадратов". Были там и большие окна, и очень чистые облицованные подъезды, но все это вполне укладывалось в рамки советского партийного аскетизма. Кстати, лифта тоже не было, хотя могли бы учесть при проектировании.

Разумеется, все квартиры были служебными. Особенность этого дома в том и заключалась, что вселиться туда можно было, только заняв крупную должность в краевом партийном руководстве. Единственное исключение сделали для главного крайкомовского повара тех лет Виктора БЕЛОЗЕРОВА. Но это исключение только подтверждает правило. В начале 90-х квартиры в доме на ул. Комарова приватизировали.

Вторую жизнь, своего рода "возвращение в большую политику", эта пятиэтажка переживала в конце 90-х. Тогда, отдавая дань прежней традиции, сюда поселился экс-градоначальник Владивостока Юрий КОПЫЛОВ. Семья Копыловых и по сей день имеет официальную прописку по этому самому дому на ул. Комарова. Если не принимать во внимание столь известную персону, то лучшие времена здания, ставшего почти что историческим, позади.

"Ветер перемен" подул и на квартиры

Перестроечные годы начали изменять сознание людей. В 90-е в городе появляется жилье нового типа, и высокое руководство не желало более ютиться на жалких метрах ветшающих зданий. На первый план вышел престижный новострой. Пожалуй, самой "первой ласточкой" в этом переселении стал дом на ул. Володарского, 8, возвышающийся за зданием Владивостокского цирка. Его облюбовали представители федеральной власти, набиравшей уже тогда все больший вес.

Наиболее именитые жильцы - тогдашний краевой прокурор, а затем вице-губернатор Валерий ВАСИЛЕНКО, его первый заместитель Сергей ДЖАВАДОВ, начальник налоговой инспекции Тамара БУТОВА, вице-губернатор и спикер краевой Думы Владимир ВЕДЕРНИКОВ, начальник краевого ГАИ Юрий ОБОРИН, глава Приморского филиала Центробанка Виктор РУДЬКО-СИЛИВАНОВ. Из "молодежи" новой эпохи там осели Дмитрий ГЛОТОВ и Николай МОРОЗОВ.

Этот дом после его сдачи отличался своим выгодным расположением - в центре города, да еще и с видом на бухту Золотой Рог. А кроме того - огороженная территория, охрана, собственная парковка и детская площадка. В этом и было какое-то отличие от простонародных домов в "спальных" районах.

В конце 90-х также среди бизнес-элиты стали популярными новостройки на Эгершельде: например, краснокирпичные многоэтажки по ул. Верхнепортовой, 40а и Бестужева, 15.

И тут взору нашего обывателя кинематограф представил лучшие западные образцы: дома и гостиницы с полным комплексом услуг были так не похожи на то, к чему привыкли в быту наши неприхотливые власти. Тогда многие "первые" бросились строить коттеджи в пригороде - вблизи правительственного Дома переговоров, пытаясь одновременно решить проблему своей отдельной благоустроенной территории. В результате на Санаторной возник целый ВИП-городок. На 9-й и 10-й улицах построили себе индивидуальные домики Евгений НАЗДРАТЕНКО со своей командой, Юрий Копылов, Константин ТОЛСТОШЕИН, Владимир САЙБЕЛЬ, Валерий Василенко, Александр КУЗИЧ и др.

Утрем нос Рублевке

В начале нового века все разговоры о том, что и во Владивостоке вот-вот появится жилье действительно премиум-класса, были больше похожи на попытку выдать желаемое за действительное.

Главное отличие таких дорогих проектов заключается в том, что только они предлагают обслуживание на уровне лучших пятизвездочных отелей. Здесь "под одной крышей" должны быть в наличии бассейн, салон красоты, автомойка, фитнес-центр. Чтобы не надо было далеко ходить. Все, что может понадобиться, в таком доме должно быть предусмотрено. Его жители должны наслаждаться не только интерьерами собственных квартир, но и оформлением всего, что окружает их за ее пределами, - холлов, лифтов, видовой площадки. На этом не экономят. К тому же специально обученный персонал исполняет любую просьбу.

Во Владивостоке в сегменте действительно дорогого жилья имеется всего несколько многоэтажек. Это, к примеру, жилой комплекс "Атлантис", недалеко от него - 17-этажный дом "Промакфеса" на ул. Бестужева. Лидером стал 22-этажный комплекс "Орлиное гнездо". Не смотря на то что его строительство близится к завершению, информация об этом доме и его жильцах тщательно скрывается заказчиком - кондоминиумом с загадочным названием "Рес Омниум".

Складывается впечатление, что застройщик решил проигнорировать законы рыночной экономики. Со всеми элитными постройками советского прошлого "Орлиное гнездо" объединяет лишь то, что квартиры там тоже изначально строились не для открытой продажи. Остальное скопировано с процветающего запада: внутренний трехуровневый паркинг с автомойкой, spa-центр и салон красоты, клубная видовая площадка, артезианская скважина, система тотального видео-наблюдения и контроля доступа, автоматика "умный дом".

Так что нетрудно догадаться, что это местечко уже облюбовано сильными мира сего. На сайте www.orlinoe-gnezdo.ru есть ссылка, что вся информация является закрытой и предназначена исключительно для внутреннего пользования жильцов. Судя по размещенным там документам, собственники "гнездышек" в основном уже имеются. Вот так на наших глазах рождается очередная городская легенда.