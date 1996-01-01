Государственный подход "Дальрыбпорта"

Впервые за последние 15 лет у причальной стенки "Далькомхолода" было проведено ремонтное черпание грунта. Это только один из этапов масштабной модернизации, которая началась на этом и других предприятиях, находящихся в оперативном управлении ООО "Дальрыбпорт".

Компания "Дальрыбпорт" - это крупнейший в России специализированный терминал, через который сегодня проходит 80% дальневосточной рыбы. Предприятие было основано два года назад. Главная цель - создать условия для того, чтобы большая часть выловленной рыбы поступала на внутренний рынок. В конечном счете такая политика позволит обеспечить качественными и доступными по цене морепродуктами дальневосточников и жителей других регионов России.

Не будет портов - не будет рыбы

Практически с самого начала работы руководству новой компании стало ясно, что без модернизации основных производственных мощностей решить поставленные задачи и двигаться вперед будет сложно.

Досье ОАО "Дальрыбпорт" координирует совместную работу трех незамерзающих специализированных рыбных терминалов с выходом на Транссибирскую магистраль. В оперативном управлении предприятия находится 60% рефрижераторных мощностей в рыбных портах края: холодильники № 1 и 2 в "ВМРП", СП "ДМП-порт", ОАО "Далькомхолод". Общая емкость мощностей для свежемороженой продукции - 56,5 тыс. тонн. Многопрофильное предприятие также имеет развитую железнодорожную инфраструктуру, складские помещения, современную погрузочную технику. В 2006 г. через причалы, работу которых контролирует "Дальрыбпорт", перегружено более 410 тыс. тонн рыбы.

"Основные фонды предприятий не обновлялись многие годы, - говорит руководитель ООО "Дальрыбпорт" Людмила ТАЛАБАЕВА. - Поэтому сегодня мы находимся в жестких условиях. В ближайшее время предприятию предстоит огромный объем работы. Первый этап модернизации портов мы начали два года назад и планируем завершить до 2009 г. Затем начнется работа над повышением технической оснащенности порта. Убеждена, чтобы наши рыбаки возвращались с уловом на берег, мы должны по уровню инфраструктуры, качеству обслуживания судов, оперативности оказания услуг выйти на уровень Японии и Кореи. Плюс для развития портов необходима особая тарифная политика в отношении региона, о чем уже много говорят на федеральном уровне. Если возить рыбу в Центральную Россию станет выгодно, то работой будут загружены и портовики, и железная дорога. В конечном счете это наши рабочие места, налоги и доступная цена на рыбу".

Начали работы с самого основного. Например, в "Далькомхолоде" определили три стратегических направления - строительство дополнительной железнодорожной ветки, капитальный ремонт причальной стенки и дноуглубительные работы.

На "Далькомхолоде" это были самые узкие места, которые не позволяли расширять производственную деятельность. Например, проектная глубина у причальной стенки предприятия должна составлять 8,25 м. Понятно, что со временем дно заиливается, засоряется. Периодически необходимо его чистить. Однако с момента бурных перемен в стране, с начала 90-х, никто этим не занимался. Так продолжалось, пока предприятие не перешло под оперативное управление "Дальрыбпорта".

Теперь после проведения работ по очистке дна к самому большому холодильнику Дальнего Востока могут вставать под выгрузку суда с грузом рыбы от 5 до 9 тыс. тонн. А для того, чтобы ускорить процесс их разгрузки и дальнейшей переработки рыбопродукции, была капитально отремонтирована причальная стенка, построена новая железнодорожная ветка протяженностью 209 м.

"Наши порты уникальны, - продолжает Людмила Талабаева. - Например, в "Далькомхолоде" холодильник рассчитан на 26 тыс. тонн продукции. Технологические особенности рефрижератора позволяют одновременно хранить 22-23 тыс. тонн рыбы при разных температурных режимах. Есть возможность обеспечить режим хранения для пресервов - 8 0С. Можно создать условия для хранения и других продуктов - сыров, фруктов - при соблюдении параметров от 0 до +2 0С. Такими возможностями не обладает больше ни один холодильник в портах Дальнего Востока".

Модернизация по всем направлениям

Не остались без внимания руководства "Дальрыбпорта" и другие предприятия, входящие в его зону ответственности. Так, сейчас проводится ремонт холодильника № 1 во Владивостокском рыбном порту и его подготовка к запуску. Данный рефрижератор был введен в строй еще в 1936 г. и последние годы использовался в качестве складского помещения. "Дальрыбпорт" поставил задачу восстановить объект. Масштаб работы здесь не малый. Необходимо выполнить ремонт конструкций здания, что обеспечит его промышленную безопасность, провести полную замену лифтов и другого технологического оборудования. Большую часть работ здесь планируют завершить до конца текущего года.

На грузовом терминале "Дальрыбпорта", который расположен на "Дальзаводе", проведен ремонт железнодорожных путей. Сейчас ведутся работы по дальнейшему приведению территории в соответствие с требованиями технических регламентов. Произведен капитальный ремонт причальной стенки, ремонт подкрановых путей. Ведутся работы по установке нового портального крана GANZ.

В "ДМП-порт" в рамках модернизации построена и введена в эксплуатацию причальная стенка длиной 94 м, для чего были проведены и дноуглубительные работы. Капитально отремонтировано два портальных крана. Введен в эксплуатацию новый склад для хранения рыбных консервов, построена новая железнодорожная эстакада и более километра путей. Выполнено покрытие из железобетонных плит трех складских площадок. В этом году планируется продолжить работы по строительству причала № 2 и углубить его. Есть в планах и строительство здания для размещения вновь приобретаемой перегрузочной техники - погрузчиков, тягачей. Также будут реконструированы мастерские механизации. Практически с "нуля" создан ремонтно-строительный участок, который нацелен на работу по ремонту основных фондов порта.

Не забыли и о создании благоприятных условий для работы коллектива. Отремонтированы служебные и производственные помещения. Разработаны проекты реконструкции двух зданий для улучшения условий работы докеров-механизаторов.

"Каждый, кто делал ремонт в своем доме, может оценить, сколько усилий мы сегодня вкладываем в ремонт порта, - говорит Людмила Талабаева. - Ежегодно на проведение модернизации мы выделяем порядка 10-12 миллионов рублей. Параллельно ведем обновление материально-технической базы. И тут главное - чтобы порт ни на минуту не остановил работу, чтобы суда вовремя разгружались".

"Единое окно" уже работает

Параллельно с проводимой модернизацией "Дальрыбпорт" оптимизирует систему управления предприятиями. 5 февраля этого года на совещании во Владивостоке с участием представителей железной дороги, рыбодобывающих предприятий крупных торговых компаний руководство предприятия анонсировало создание службы "Единого окна".

"Четкий механизм работы через логистический центр позволит снизить производственные издержки портовиков и рыбаков, защитит отрасль от недобросовестных фирм-посредников, - сказала тогда Людмила Талабаева. - Мы предлагаем принципиально новую схему работы. Клиент, обратившись к нам, получает полный спектр услуг: перегруз, хранение, транспортировку. Наши специалисты по логистике предложат ему оптимальный вариант доставки груза. Транспортировку грузов будут осуществлять компании, которые имеют хорошую репутацию на рынке и гарантируют своевременную доставку. Наше предприятие нацелено на то, чтобы сделать этот процесс минимальным по времени".

Слова руководства компании "Дальрыбпорт" не расходятся с делом. Уже сейчас в портах, входящих в его зону ответственности, действует единый грузоотправитель, от которого клиент получает весь комплекс услуг. Что касается подвижного состава, то "Дальрыбпорт" выбирает для сотрудничества самые серьезные компании-перевозчики, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны и предоставляют отвечающие всем требованиям услуги. Это позволяет не только технологически организовать бесперебойный процесс работы, но и обеспечить сохранение всех качественных параметров продукции.

"Мы работаем для того, чтобы потребитель получал качественную и недорогую рыбопродукцию, - продолжает Людмила Талабаева. - Именно на это в последнее время обращают внимание Президент России, правительство, губернатор Приморья. И порты в этом процессе играют ведущую роль. Можно, конечно, перепрофилировать рыбный порт, устроить на его площадях терминал по перевалке автотранспорта. Большого ума для этого не надо. Но будет ли это государственный подход? Конечно, нет. Именно поэтому мы выбрали другой путь. Бесспорно, модернизация портов и оптимизация производственного процесса - дело не одного дня. Но я уверена, все это необходимо для развития Дальнего Востока, создания комфортных условий для жизни в регионе".