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"Краспан" - современные фасадные решения

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Системы вентилируемых фасадов "Краспан" получили особое развитие после перехода страны к новым нормам по теплозащите - около семи лет тому назад. А Группе компаний "Краспан" из г. Красноярска в этом году исполняется десять лет. И надо сказать, что она очень своевременно появилась на рынке строительных материалов и конструкций с продукцией, которая сегодня по качеству равноценна известным мировым аналогам. Генеральный директор Александр КЛИМЕНКОВ ответил на несколько вопросов корреспондента "Золотого Рога".

- Александр Иванович, как вы оцениваете присутствие продукции "Краспана" в Дальневосточном регионе?

- Дальний Восток стабильно потребляет примерно 15% всех выпускаемых нами фасадных материалов и систем. Мы считаем очень перспективным этот рынок. Подавляющая часть наших поставок в ДВФО приходится на Сахалинскую область, где идет массовое строительство. Уверенно наращиваются объемы поставок нашей продукции на Камчатку и в Приморье.

Хочется отметить, что география поставок материалов марки "Краспан" очень велика, и включает практически все регионы России, Украину, Белоруссию, Казахстан и Израиль. Около 85% объектов, строящихся в Красноярске с использованием фасадных систем, наши. И примерно такой же объем продукции потребляет Москва.

- Что представляет собой ваша система?

- Прежде всего, это широкая линейка облицовочных материалов: ставший популярным гранит, керамогранит, металлические и алюминиевые композитные панели и другие. Мы много внимания уделяем разработке и внедрению новых материалов. Например, недавно у нас появился облегченный керамогранит. А с этого года мы отказались от применения асбестоцементных плит и взамен предлагаем современную экологически чистую плиту "Краспан Минерит". Отличительной особенностью системы "Краспан" является технологичность, универсальность и легкость монтажа. Нашу подконструкцию (обрешетку) покупают для монтажа не только фирменных панелей марки Краспан, но практически для всех известных типов навесных фасадных материалов, включая алюминиевые композитные панели, сайдинг, гранит и прочие. За счет регулируемых раздвижных кронштейнов отлично нивелируются неровности стен и можно применять утеплители разной толщины.

Монтаж нашей системы разрешен на высотных зданиях - до 50 этажей. При этом обеспечивается надежность конструкции при землетрясениях до 8,5 балла. Кстати, панели "Краспан" применяются для облицовки не только фасадов зданий, но и других сооружений - метро, тоннелей, подпорных стен.

- Какова ценовая политика вашей компании?

- Соотношение "цена-качество" у нас оптимальное для аналогичных фасадных систем. Мы стараемся, чтобы наша цена была привлекательной для потребителя, сохраняя при этом высокое качество продукции.

- Кто ваш основной партнер в Дальневосточном регионе?

- Мы очень довольны успешной деятельностью нашего эксклюзивного дистрибьютора - компании "ПортАктивСтрой". Здесь сформирован профессиональный коллектив, активно сотрудничающий с проектными и строительными организациями всего Дальнего Востока. Мы знаем, что нашу продукцию применяют такие уважаемые строительные компании, как "АФС", "Промакфкес", "Юнион-строй", "Строитель-43", "Востокинвестстрой" и другие. Объемы поставок в ваш регион растут и ежегодно удваиваются.

- Позволяют ли мощности вашего предприятия поддерживать такой рост в дальнейшем?

- Мы держим курс на то, чтобы удовлетворить любые потребности наших дистрибьюторов - это наша ответственность перед партнерами. Нами создано современное, очень мощное производство. С июля начнем выпуск алюминиево-композитных панелей. Под это производство строится отдельный цех. Обращаю внимание, что вся наша продукция сертифицирована и имеет необходимые разрешения от органов пожарного и строительного надзора.

Досье

В перечне услуг ООО "ПортАктивСтрй": консультации по выбору материалов, проектирование, предоставление технической документации, комплектация объектов, производство монтажных работ, обучающие семинары, шеф-монтаж.

По всем вопросам применения материалов "Краспан" можно обращаться по адресу: г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9, тел./факс: (4232) 495-248, 49-5330, e-mail: portactiv_com@stl.ru, сайт: www.portactiv.vl.ru.

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