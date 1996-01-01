Дом дарит здоровье

28 февраля в ДКМ Центр ARCHDESIGN успешно провел промоушн-акцию "ЭкоДом. Воспоминание о будущем". Акция привлекла многих гостей, у которых есть интерес к инвестированию средств в недвижимость. Как это сделать с максимальной пользой?

Для этого ЭкоДом должен отвечать определенным требованиям - балансовым показателям энергоэффективности, долговечности, надежности, экологичности. Конечно, эти требования стоят перед строителями всегда. Сегодня разные проектные и строительные организации предлагают на рынок свои решения этих задач. Однако баснословный рост цен на недвижимость и большие затраты на ее эксплуатацию говорят о том, что мало кому удается соответствовать всем требованиям, которым должен соответствовать ЭкоДом.

Кроме того, ЭкоДом должен не только гармонично вписываться в окружающий среду, но и приносить пользу здоровью человека. Наше архитектурное достояние показывает, что такие дома отличаются особой долговечностью и могут быть построены из разных материалов: дерева, кирпича, бетона. Применение на Руси "Золотой гармонии русского аршина" позволяет организовать живое пространство дома. Пропорции аршинов дают не только красоту, но и насыщают здоровье человека гармонией всех элементов дома и ландшафта. Построить такой дом можно лишь в результате комплексного сотрудничества. Это основной смысл Русского стиля строительства.

Поэтому совсем не случайно в ЭкоДоме приняли участие инновационные строительные компании ООО "Архитектурно строительная компания" (АСК) и ООО "Техно Строй Плюс". Эти компании давно работают в Приморье, построили более сотни жилых и коммерческих объектов. Сформирован надежный костяк опытных специалистов. Сегодня они в своем сотрудничестве способны удовлетворить любые строительные потребности заказчика и предложить наиболее эффективные их решения.

О том, почему эти компании идут по пути сотрудничества, говорят директор компании "Техно Строй Плюс" Виталий МАКУХА и директор компании "АСК" Анатолий ФУРМАН.

- Все вокруг твердят о конкуренции, а вы - о сотрудничестве. Почему?

В.М. - Я приведу вам "строительный" пример. Как вы думаете, в хорошем доме доски, кирпичи друг с другом конкурируют или сотрудничают? Очевидно, если конкурируют, то дом быстро развалится. Чем лучше сотрудничают, тем долговечнее дом. Вообще, когда говорят о конкурентоспособности фирмы, чаще всего имеют в виду повышение своей эффективности - главный критерий, определяющий качество работы и привлекательность для клиента. Давно известно, что это достигается в результате именно согласованных действий. Этим путем мы и идем с теми компаниями, которые совершенствуют свою эффективность. Клиент должен быть уверен, что и строители будут сотрудничать с ним, и дом будет приносить прибыль.

- Какие инновации вы предлагаете клиентам?

В.М. - "Техно Строй Плюс" проектирует и строит жилье, офисы, магазины, применяя разные технологии. Но есть и свой "конек" - строительство деревянных каркасных домов. Эта технология популярна во всем мире и позволяет значительно сократить сроки строительства, одновременно снизить и капиталовложения, и затраты на эксплуатацию. А Золотая гармония русского аршина, которая издревле доказала свою полезность, позволяет строить индивидуальные "живые" дома под конкретного человека. Мало кто знает, что эти технологии можно применять и при строительстве крупных объектов.

А. Ф. - "АСК", в дополнение к сказанному, может осуществлять функции Заказчика - Застройщика. В своей компании мы внедряем международную систему менеджмента качества (СМК) ISO. У нас богатый опыт строительства из кирпича, бетона, металла. Применяем "мокрые" и "сухие" технологии.

Сегодня мы в основном ориентированы на индивидуального заказчика. Но хочу заметить, что задачи массового строительства наиболее эффективно решают террасовые дома (кстати, моя дипломная работа). Они не только экологичны и энергоэффективны, не требуют сноса старых домов, не занимают детских площадок, но и закрывают собой склоны сопок, грязь с которых заполняет Владивосток и летом, и зимой. С этим никакой бюджет и никакая армия дворников не справится. Нужны новые инфраструктурные строительные решения.

Компании "АСК" и "Техно Строй Плюс" заботятся не только о развитии рынка коммерческой недвижимости. В сотрудничестве с Благотворительным фондом они считают, что подготовку России к саммиту стран АТР можно использовать для развития бренда - живого образа Приморья, формирования современной инфраструктуры культурного и социального развития региона. Недавно на конкурсе "Бизнес-инновационные технологии - 2007" представлен проект "Большой Владивосток - город гармоничного строительства". Основное направление - строительство пилотных некоммерческих объектов крупного культурного и социального значения в масштабах всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Для привлечения значительных международных инвестиций нужно организовать во Владивостоке международные конкурсы архитекторов.

Некоторые знаковые проекты

"Ноев Ковчег - дом мира", минимальная стоимость $ 100 млн. Террасовый дом, обеспечивающий единство инфраструктурных функций: культурных, доходных (гостиница, офисы) и жилых (социальных). Место расположения - сопка Крестовая.

"Русская миля", ориентировочная стоимость $ 5 млрд. Включает в себя целый просветительский и научно- исследовательский комплекс зданий и сооружений, в том числе филиал Александрийской библиотеки для формирования в АТР Международного Храма Знаний. Место расположения - Голубиная падь. Не зря же морские мили объединяют континенты и голубь - символ мира!

"Архитектурно строительная компания" и "Техно Строй Плюс" приглашают все заинтересованные стороны воспользоваться возможностями гармоничного строительства.