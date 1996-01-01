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Приморское ТВ: наравне со столицей?
Новое для Дальнего Востока интерактивное телевидение стремительно набирает обороты. Все еще экзотика для большинства регионов России - и реальность для Приморья. Для аналитиков и специалистов рынка популярность у нас этой ультрасовременной технологии стала таким же сюрпризом, как и прошлогодний взрыв интереса к DSL-интернету в Приморье.
Приморский край традиционно считается крайне специфическим регионом. Эксперты говорят, что у нас присутствует "свой взгляд абсолютно на все" и, конечно, на средства массовой информации. Некогда Приморье стало одним из первых регионов, сумевших заполнить все доступные для телевещания частоты множеством телеканалов, в том числе и местного производства. С тех пор требования телезрителей лишь возрастали - больше каналов, лучше качество! Это стало причиной массового распространения кабельного ТВ, однако и этим сильнодействующим средством аппетиты аудитории унять не удалось. Появление, а затем и "прорыв в массы" интерактивного телевидения - закономерное последствие особого интереса жителей края ко всему новому.
При запуске TVi многие полагали, что время массового спроса на эту услугу пока не пришло. В конце концов, даже в столице насчитывается всего около 70.000 абонентов аналогичной услуги.
Было разумно предположить, что "Дальсвязь" собиралась всего лишь занять перспективную нишу еще до того, как она заинтересует потенциальных конкурентов. Однако нашу аудиторию явно недооценили: вместо "пробы пера" получился масштабный массовый проект, пользующийся хорошим спросом.
Действительно, 70-тысячная аудитория для 10-миллионной (официально) Москвы - это почти то же самое, что и 3000 для 635-тысячного населения Владивостока. С той лишь разницей, что TVi запустился куда позже такого же столичного проекта.
И на этом фоне совершенно неудивительным выглядит тот факт, что внимание зрителей TVi привлекают не только 60 телеканалов и не только высокое качество картинки - в принципе, кабельные телеканалы предлагают немногим меньший выбор каналов и сравнимое по качеству изображение. Наиболее обсуждаемые в Приморье особенности TVi - это технология доставки сигнала (по телефонной сети) и услуга "видео-по-запросу", представляющая собой некий виртуальный видеопрокат с возможностью выбора фильма прямо на экране и немедленного его просмотра. Представители компании со сдержанным оптимизмом заявляют о скором появлении новых интерактивных сервисов - практика показала, что продвинутые жители края с энтузиазмом относятся к новым возможностям для развлечений.
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