Как нам жить дальше?

Вот уже две недели как глава города Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ взят под стражу и находится в СИЗО. За это время ни от городских, ни от краевых властей так и не удалось услышать ничего внятного о том, как дальше жить будем.

Как показывает изучение опыта становления местного самоуправления во Владивостоке комиссией по борьбе с коррупцией, против каждого избранного мэра возбуждается уголовное дело. Существовало уголовное дело против ЧЕРЕПКОВА, до настоящего времени расследуется дело по обвинению КОПЫЛОВА, возбуждено уголовное дело против Николаева, который вроде бы еще и мэр, но уже сидит в тюрьме. Учитывая тенденцию, можно предположить, что и четвертый избранный мэр также не избежит уголовного преследования. Может быть, что-то не так на выборах? А не изменить ли эту традицию в интересах населения Владивостока?

Согласно Уставу Владивостока, глава города избирается населением на муниципальных выборах. В случае отстранения избранного градоначальника от исполнения им должностных обязанностей полномочия по управлению городом переходят к его заместителю (ст.27 Устава г. Владивостока). При этом заместитель градоначальника не избирался на эту должность населением и присяги не принимал, но обладает всеми правами избранного мэра. Следовательно, он не может быть отозван по инициативе населения даже в том случае, если будет действовать вопреки его интересам.

Таким образом, при отстранении избранного главы от занимаемой должности руководство городом осуществляет неизвестный большинству населения сотрудник администрации, ответственность которого за все содеянное определяется статусом муниципального служащего и положениями Трудового кодекса РФ, а отстранение его от должности и соответствующих полномочий представляется затруднительным.

Однако предусмотренная Уставом Владивостока система органов местного самоуправления не является единственно возможной. В соответствии со ст.36 ФЗ-131:

- Глава муниципального образования может избираться на муниципальных выборах и возглавлять местную администрацию (как в Уставе Владивостока).

- Глава муниципального образования может избираться на муниципальных выборах и возглавлять представительный орган (Думу) с правом решающего голоса, являясь его председателем.

- Глава муниципального образования может избираться представительным органом (Думой) из своего состава, возглавляя в этом случае представительный орган.

То есть совсем не обязательно, чтобы главой муниципального образования и главой местной администрации был один и тот же человек. Согласно ст.37 ФЗ№131, главой местной администрации является глава муниципального образования либо лицо, назначаемое на должность главы местной администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый уставом муниципального образования. Следовательно, в том случае, если Уставом будет предусмотрено, что глава муниципального образования возглавляет представительный орган (Думу), на должность главы администрации должен быть назначен победивший в конкурсе на замещение этой должности наемный работник.

В этом случае его права и обязанности по обеспечению жизнедеятельности города возможно детально изложить в контракте. Не составит особого труда и уволить такого работника при ненадлежащем исполнении им должностных обязанностей, если, например, повторится ситуация февраля-марта текущего года. В итоге, полагаем, Владивосток наконец обретет главу администрации, занимающегося исключительно хозяйственными вопросами, а избранные главы муниципального образования, будучи отрешенными от непосредственного управления имуществом города, будут реже попадать на тюремные нары.

Вместе с этим значительно снижается риск электоральной коррупции при проведении выборов главы муниципального образования, так как полномочия главы, не возглавляющего местную администрацию, для многих могут оказаться малопривлекательными - ведь решения надо будет принимать гласно, согласовывая с депутатским корпусом, а это не всегда удобно.

Для реализации такого проекта требуется внести изменения в Устав г. Владивостока и обеспечить соблюдение соответствующих этому процедур. Решение об изменении Устава должно быть принято Думой города, подписано и опубликовано лицом, исполняющим обязанности главы администрации. За изменение Устава должно проголосовать не менее 16 депутатов. В случае отказа заместителя главы администрации подписать и опубликовать такое решение Думы необходимо повторное голосование депутатов.

Мы не торопились с публикацией этой статьи, надеясь услышать от руководителей города и края комментарии, адекватные ситуации. Но таковых не последовало. Не последовало и предложений о недопущении подобного в будущем. Очевидно, населению следует позаботиться о себе самостоятельно. Концепция изложена. Решение - за Думой города.

Совет Приморского регионального отделения общероссийской общественной организации "Общественная комиссия по борьбе с коррупцией".