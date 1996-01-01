В ногу со временем

Постоянное повышение уровня знаний, рост квалификации сотрудников является одним из особенно важных направлений развития Ростехинвентаризации.

В конце прошлого года руководителем филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" по Приморскому краю Николаем ЛУЗГАНОВЫМ было издано распоряжение об обучении и повышении квалификации работников приморских отделений РТИ.

Принятое решение более чем оправдано, поскольку в стране нет вузов, которые готовили бы специалистов такого профиля. В свое время аналогичную задачу выполняли курсы повышения квалификации, которые проводились в г. Калинине, но в 90-х они были закрыты.

Руководством филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" по Приморскому краю был заключен договор с ФГОУ ВПО "Приморский институт государственного и муниципального управления" (ПИГМУ) на обучение специалистов Ростехинвентаризации Приморья, и в марте этого года к учебным занятиям приступили в большей части отделений. Одними из первых в ней приняли участие специалисты из Находки и Партизанского района.

Как сообщил начальник находкинского отделения филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" по Приморскому краю Валерий АВЕРЬЯНОВ, за парту сели все 27 специалистов отделения. Учитывая то, что коллектив переведен на сдельную оплату труда, и, чтобы не создавать неудобства клиентам, было принято решение проводить учебу в выходные дни. Весь курс рассчитан на 120 часов, а предложенная программа предполагает охватить как можно больше направлений, которые необходимы специалистам Ростехинвентаризации.

По мнению заведующей сектором отделения по г. Владивостоку филиала ФГУП РТИ по Приморскому краю Галины ГОМАН и главного инженера филиала Петра СКУРЛАТОВА, выступивших в роли первых лекторов, начавшаяся учеба показала, что диалог состоялся.

Специалисты не только слушают теоретическую часть, но и готовят к каждому занятию вопросы, которые наиболее часто встречаются в практике и на которые из-за отсутствия нужной литературы бывает сложно найти ответы. Вместе с тем преподаватели отмечают, что опыт специалистов находкинского отделения может с успехом использоваться и в других отделениях филиала.

Кроме новшеств, касающихся непосредственно процесса инвентаризации, в ходе учебы будут рассматриваться основы градостроительной деятельности - планировка, межевание территории. Занятия по этой теме проведет специалист-земельщик Приморской Государственной Сельхозакадемии Сергей КОНОНЕНКО. Он даст подробные рекомендации и разъяснения, как следует грамотно заниматься этими вопросами. Тема становится особенно актуальной, поскольку до недавнего времени речь по большей части шла об объектах капитального строительства. Сегодня же все это должно рассматриваться в комплексе с земельными участками, на которых расположены объекты недвижимости.

В программу обучения включены и циклы лекций, направленных на определение и учет принадлежности недвижимости, основы документоведения и архивного учета, и другие вопросы, затрагивающие многогранную деятельность специалистов Ростехинвентаризации. Кроме того, с ними будут заниматься психологи, преподаватели ПИГМУ, читая лекции по этике, культуре поведения, психологии делового общения, охране труда и технике безопасности на рабочем месте, а также их будут обучать планированию работ и контролю, экономическому анализу производственной деятельности. По окончании учебы каждый из специалистов подготовит реферат на заданную тему и защитит его. Завершит курсы повышения квалификации круглый стол, на котором будет определена степень подготовки работников отделения и выдано свидетельство о прохождении обучения на курсах.

По мнению же самих специалистов, получаемые ими знания могут существенно помочь им в работе с клиентами.