Новострой, выгодный во всех отношениях

Казалось бы, предложений на рынке первичного жилья во Владивостоке сегодня предостаточно. Тем не менее найти "свою" квартиру бывает непросто. То площадь слишком велика, то цена квадратного метра пугает, то инфраструктура отсутствует, а расположение дома настолько неудобное, что перекрывает даже многочисленные достоинства варианта.

Тем, кто хочет приобрести теплое, комфортное и при этом доступное по цене жилье в хорошем районе города, стоит обратить внимание на новое предложение ОАО "Дальэнергоспецремонт", объявившего о возведении нового большого жилого комплекса по улице Тобольской. Долевое участие в его строительстве имеет массу преимуществ. К тому же сам застройщик имеет солидный опыт работы и хорошую репутацию (что, согласитесь, имеет решающее значение при покупке квартиры, ведь речь идет о серьезных финансовых вложениях!).

Досье Специализированное ремонтно-строительное предприятие ОАО "Дальэнергоспецремонт" образовано более 30 лет назад и имеет колоссальный опыт по организации управления строительством, выполнению функций заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Занимаясь ремонтом, строительством и запуском объектов энергоснабжения и жилых домов на всей территории Дальнего Востока, компания располагает собственными подразделениями в Приморье и на Сахалине.

Строительство 6-подъездного 10-этажного жилого комплекса в районе 3-й Рабочей уже началось. Новострой удобно расположен: на небольшом склоне сопки, что обеспечит роскошный вид на приморскую столицу, и в то же время в двух шагах от транспортной развязки, что позволит быстро добраться в любой уголок города, будь то Вторая Речка, Луговая или Эгершельд. Более того, микрорайон обладает развитой инфраструктурой: школами, детскими садами, лечебными учреждениями, салонами красоты, супермаркетами и торговыми центрами. А в расположенный по соседству со строящимся домом шикарный детский городок приезжают родители с детьми даже из других районов Владивостока.

Новострой на Тобольской будет не только очень удобным для проживания, но еще и невероятно теплым. Поскольку возводится он из 3-слойных "теплых" панелей, состоящих из тяжелого бетона и "начинки" из пенополистирола - экологически чистого теплоизоляционного материала. Эти панели неоднократно подвергались теплофизическим и теплотехническим исследованиям, подтвердившим их повышенные теплозащитные свойства, экологическую безопасность и возможность использования даже в районах Крайнего севера. А значит, жильцам дома не страшны ни пронизывающие ветра, ни жуткие морозы.

Площадь 1-комнатных квартир в этом доме - от 38,5 кв. м, 2-комнатных - от 58 кв. м, а 3-комнатные занимают 68-72 кв. м. Учитывая стоимость квадратного метра - очень выгодное предложение для тех, кто мечтает о новом, комфортном жилье, но не нуждается в огромных площадях (или не располагает средствами на их приобретение). А потому новострой на Тобольской очень привлекателен для молодых семей.

Еще одно уникальное предложение компании-застройщика заключается в содействии при проведении отделочных работ и обустройству купленной квартиры. Ведь все мы знаем, в какую головную боль превращается ремонт, который, как известно, можно только начать. Среди партнеров "Дальэнергоспецремонта" есть надежная южнокитайская компания, которая не только предоставит покупателям новостроя квалифицированных отделочников, но и поставит качественные стройматериалы, сантехнику и спроектированную по индивидуальному проекту встроенную мебель. Причем на очень выгодных условиях и в точно оговоренные сроки. Что же касается обустройства придомовой территории, то на ней найдется место и детской площадке, и цветочным клумбам, и автопарковке.

Стать счастливым новоселом дома на Тобольской можно будет уже в конце следующего года. Но для того, чтобы мечты о новой теплой и уютной квартире стали реальностью, заключить договор с застройщиком нужно уже сейчас. Тем более что приобретение недвижимости на этапе котлована всегда очень выгодно. К моменту его окончания стоимость квадратного метра существенно вырастает, и вы позавидуете... собственной предусмотрительности.

Для тех, у кого нет возможности выплатить всю сумму сразу, предусмотрена рассрочка. Внеся первоначальный взнос - 40% стоимости квартиры, - оставшуюся сумму можно выплачивать по индивидуальному графику до окончания строительства. Более того, сегодня компания работает над тем, чтобы предоставить своим дольщикам возможность ипотечного кредитования в одном из приморских банков.

Подробную информацию об участии в долевом строительстве можно получить в ОАО "Дальэнергоспецремонт" по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 4 а, тел. (4232) 32-62-87, 32-88-00.

Лицензия ГС 7-25-02-27-01-253807-7318-00-10-0814 от 22.05.2003 г.