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Оранжевая дегустация

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С хорошим "оранжевым" настроением выходили 20 марта с хабаровского завода "Балтика" два десятка местных журналистов - на презентации они не без удовольствия продегустировали новый светлый сорт пива, разработанный специалистами компании специально для жителей Дальнего Востока.

В этот же день непастеризованная новинка под названием "ДВ Живое" появилась на прилавках Амурской области, Хабаровского и Приморского краев. И судя по прогнозу экспертов, схожие "живые" сорта скоро появятся и в линейках других региональных брендов "Балтики".

Как рассказал директор завода "Балтика-Хабаровск" Алексей ИЛЬИН, новый продукт стал примером эффективного слияния лучших традиций пивоварения "советской" эпохи, когда все пиво было "живым", но скоропортящимся, и передового опыта специалистов компании "Балтика".

- Идея порадовать любителей и гурманов нашего региона необычным сортом пива появилась давно. И результатом почти полугодовой работы исследователей и пивоваров стал принципиально новый сорт пива: будучи "живым", оно в то же время имеет беспрецедентно долгий для этого типа пива срок хранения. В отличие от других "живых" сортов "ДВ Живое" может сохранять свои качества два месяца и транспортироваться на дальние расстояния, - сообщил Алексей Ильин.

Досье

Вместе с открытием завода в 2003 г. начал свою историю крупнейший региональный бренд - пиво "ДВ". На сегодня "ДВ Светлое", "ДВ Классическое" и "ДВ Крепкое" - одни из самых популярных сортов пива на Дальнем Востоке. Сегодня "ДВ" можно приобрести в 90% розничных точек региона. По итогам 2006 г. доля рынка бренда в среднеценовом сегменте Дальнего Востока составила 31,8%.

"ДВ Живое" будет выпускаться в пластиковых бутылках емкостью 1,5 литра. Как сообщили "балтийские" специалисты, специально для нового светлого сорта был разработан современный и оригинальный дизайн этикетки, подчеркивающий неповторимый свежий вкус и "настоящий дальневосточный характер" пива. В палитру цветов "ДВ" (синего, зеленого и коричневого) теперь добавился "бойкий и доброжелательный" оранжевый.

Кстати, журналистов весьма порадовал полученный в тот день урок от Анны ХОМЯКОВОЙ, специалиста производственной лаборатории завода "Балтика-Хабаровск".

Между прочим, как уверяют сами специалисты, для приготовления продегустированного прессой пива с "оранжевым настроением" используются экологически чистые немецкий солод и хмель самого высокого качества. Чистейшая вода, входящая в состав нового сорта, добывается из артезианских скважин глубиной более 120 метров и проходит дополнительную очистку через сложную систему многослойных фильтров.

Главная особенность сорта "ДВ Живое" - прохождение высокотехнологичного процесса фильтрации, который позволяет сохранить полезные вещества и одновременно с этим увеличить срок хранения "живого" пива с традиционных пяти дней до двух месяцев.

А благодаря развитой системе логистики компании "Балтика" новый сорт смогут попробовать жители Амурской области, Хабаровского и Приморского краёв.

Таким образом, бренд "ДВ" теперь вполне логично дополнен четвертым сортом - непастеризованным. И судя по словам Алексея Ильина, на этом новое сортотворчество в линейке "ДВ" пока, по крайней мере в течение года, продолжаться не будет. Сейчас дело за маркетологами, которые будут тщательно отслеживать реакцию потребителей. Впрочем, с большой долей уверенности можно прогнозировать, что она будет положительной.

Как уверяют эксперты, сейчас спрос на непастеризованное пиво в стране растет на волне интереса ко всему натуральному. И, похоже, маркетологи "Балтики" с этим полностью согласны. Так это или нет - дальневосточные любители пива могут теперь решить сами, попробовав новое светлое "ДВ Живое".

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