Дан старт общероссийской платежной системе

В нынешнем году популярная платежная система "Сберкарт", которой уже пользуются свыше 3 млн россиян, станет работать в межбанковском режиме. Иными словами, выпускать и обслуживать эти карты Сбербанка России на равных условиях с ним смогут и другие банки и родственные им организации.

Значение этого шага трудно переоценить. По сути, дается старт строительству общероссийской платежной системы, которая сможет серьезно потеснить монополизировавшие наш рынок международные системы Visa и MasterCard. Именно на них сегодня приходится львиная доля, а точнее, свыше 70% пластиковых карточек, имеющихся в распоряжении у наших граждан.

В настоящее время "пластиком" пользуется, по последним данным Центробанка, 74,6% населения страны. Как отмечает Юрий ДЕМИДОВИЧ, генеральный директор ЗАО "Сберкарта" - компании, организованной Сбербанком и рядом других финансовых учреждений для налаживания национальной платежной системы, "внедряемые на российском рынке карты международных платежных систем не соответствуют требованиям и условиям рынка. Создать на их основе эффективную систему обслуживания розничных платежей населения за последние 15 лет не удалось, несмотря на огромные инвестиции со стороны российских банков".

Главная задача новой платежной системы - добиться независимости от иностранных монополистов и сделать карточки повсеместным инструментом безналичной оплаты на всей территории страны. Более того, она позволит интегрировать карточные проекты в различные муниципальные, региональные и федеральные программы. Так, например, в октябре прошлого года компания "Сберкарта" выиграла тендер на выпуск общероссийской унифицированной социальной карты, с помощью которой можно получать не только зарплату, но и пенсии, пособия, компенсации. Помимо этого, она станет чем-то вроде электронного паспорта, так как в ней будут содержаться сведения о владельце, и в то же время "виртуальным кошельком", с помощью которого люди смогут безналом оплачивать буквально все товары и услуги, включая даже проезд в общественном транспорте.

По прикидкам авторов этой идеи, уже через несколько лет такими универсальными картами будут пользоваться десятки миллионов россиян. Для этого сейчас разрабатываются портативные отечественные терминалы, которые установят во всех торговых точках. А на очереди - создание единого платежного пространства в рамках шести стран, входящих в Евразийское экономическое сообщество, по аналогии с формируемой ныне унифицированной системой государств Евросоюза, которых также не устраивает американский финансовый диктат.

На сегодняшний день, как сообщает пресс-служба ЗАО "Сберкарта", уже более полусотни российских банков и процессинговых компаний изъявили желание стать участниками этой платежной системы и подписали соглашения о намерениях. Так что начало положено, и весьма многообещающее.