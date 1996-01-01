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Осторожно, клещи готовятся к атаке!
Росгосстрах приступил к реализации страховых полисов "Защита от клещевого энцефалита". Этот продукт особо востребован в весенне-летний сезон в регионах, подверженных энцефалиту. Наиболее широко клещи-переносчики инфекции распространены в Дальневосточном регионе, и в частности в Приморье.
В 2006 г. на 18 административных территориях края было выявлено 69 случаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом, что в 2 раза больше, чем в 2005 г. Наиболее высокий уровень (показатели выше среднекраевых) остается в Чугуевском, Кавалеровском и Анучинском районах. Далее идут Ольгинский, Уссурийский, Яковлевский, Красноармейский, Кировский, Спасский, Дальнереченский районы и города Арсеньев, Фокино, Партизанск, Дальнегорск, Лесозаводск, Артем, Владивосток. В крае сохраняется высокий уровень летальности - 8,7% от числа заболевших. Заражение происходит при посещении лесопарковой зоны и освоении садово-огородных участков, т.е. в 92,8% от числа зарегистрированных случаев имеет бытовой характер.
Полис "Защита от клещевого энцефалита", предлагаемый Росгосстрахом, предполагает своевременное оказание застрахованным профилактической медицинской помощи при присасывании клеща, обеспечение высококвалифицированной медицинской помощи в случае заболевания клещевым энцефалитом и болезнью Лайма, наблюдение и реабилитация после лечения. Обслуживание проводится в 3 этапа: амбулаторный - при укусе клеща, стационарный - в случае острого заболевания, и последний - реабилитационно-восстановительный (по медицинским показаниям).
При укусе клеща и развитии заболевания страховая компания организует и оплатит медицинские услуги на сумму 50 тыс. руб. При этом полис доступен для людей с различным уровнем доходов. Полис можно оформить за несколько минут, без заполнения заявления на страхование, в любом офисе Росгосстраха, в отделении Почты России и с помощью страхового агента.
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