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В Приморье - лучшие стрелки
Приморский филиал Федерального государственного унитарного предприятия "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ" признан лучшим среди всех филиалов ФГУП Минтранса России в 2006 г.
Факт этот тем более примечательный, если учесть, что организован филиал лишь в мае 2005 г., в то время как его головная организация в этом году справит уже свой первый юбилей - 5-летие со дня образования. Главная задача предприятия - охрана объектов транспортного комплекса на территории Дальневосточного федерального округа - морских портов и организаций морского транспорта, аэропортов, автодорожных мостов.
Сегодня под защитой Приморского филиала уже находятся администрация морского порта Владивосток, компания "НОРФЕС" и Владивостокский контейнерный терминал, Восточный порт и Восточная стивидорная компания в пос. Врангель, компания "АЛРОСА", ГУП "Дирекция аэропортов Республики Саха (Якутия)" и др.
Менее чем за два года боевой коллектив Приморского филиала УВО Минтранса РФ вырос с 3 до 547 стрелков - так здесь принято называть специалистов по охране. На 90% это люди, прошедшие службу в Вооруженных силах, четверо из десяти - бывшие кадровые военные и сотрудники ФСБ, МВД, МЧС. С собой они принесли воинскую дисциплину и умение обращаться с оружием. А уже в качестве сотрудников филиала приобрели специальные навыки, необходимые при охране стратегических объектов. О том, что навыками они пользоваться умеют, говорит список стрелков, отмеченных по итогам года.
За бдительность при несении службы, профессиональные и решительные действия при возникновении нештатных ситуаций, задержание нарушителей запретных зон руководством ФГУП "УВО Минтранса России" поощрены Сергей ГОМАНЧУК, Сергей ВАСИЛЬЕВ, Алексей ШАПОШНИКОВ, Виктор ГОРБАТЫХ, Сергей ЗАБАШТА, Олег МАСЛОВ, Дмитрий КРАСНОЖЕНОВ и Игорь ЛЕБЕДЕВ.
Профессионализм сотрудников вкупе с взвешенной тарифной политикой обеспечивает сегодня филиалу базу для дальнейшего развития. Подписать с ним договора на охрану изъявили желание руководители аэропортов Певека, Тикси, Охи, порта Посьет, Амурского моста. Так что до конца 2007 г. количество объектов охраняемых Приморским филиалом УВО Минтранса РФ, должно увеличиться вдвое.
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