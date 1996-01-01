В МТС каждый звонок работает на вас

Отечественный рынок сотовой связи с недавнего времени перестал удивлять аналитиков высокими темпами роста. Как считают специалисты, причина этому - высокий уровень проникновения сотовой связи. В условиях жесткой конкуренции весьма распространенным оружием сотовиков в борьбе за абонентов стали бонусные программы, тарифные предложения и дополнительные услуги. Особых успехов в этом достигла компания МТС.

Вступай в "Команду"

МТС - признанный лидер на корпоративном рынке и традиционно приятно удивляет новыми предложениями. Так, с 1 марта открыт для подключения обновленный тарифный план для малого бизнеса "Команда".

Условия подключения достаточно просты. Абонент должен быть юридическим лицом или частным предпринимателем и подключить не менее двух номеров. Преимущества же тарифного продукта говорят сами за себя. Это отсутствие абонентской платы и сверхнизкая стоимость звонков внутри компании - 1 руб. Причем оплачивается только первая минута разговора, остальные минуты бесплатны. Звонки на телефоны МТС и других операторов сотовой связи Приморья, а также на стационарные телефоны города оплачиваются по единой цене - 2,55 руб. Такой тариф - удобный инструмент для успешного решения многих вопросов бизнеса.

Кроме базовых условий, тариф "Команда" предполагает подключение специальных услуг, которые помогут оптимизировать расходы на сотовую связь. К примеру, за небольшую ежемесячную плату можно сделать все звонки внутри компании бесплатными.

По мнению оператора, весьма перспективна услуга "Территория МТС". Всего за 250 руб. в месяц абонент может совершать неограниченное число звонков любым абонентам МТС России. Также на тарифе есть возможность подключить пакеты минут (100, 350, 600 и 1000 минут), в этом случае стоимость минуты исходящих вызовов будет составлять от 2,2 руб. Если деятельность компании предполагает необходимость часто звонить в Москву или в Китай, то для этих целей можно подключить услуги "Льготные звонки в Москву" или "Льготные звонки в Китай". При этом стоимость одной минуты разговора с Китаем составит 2,50 руб.

Сплошные выгоды

19 марта МТС запустила акцию "Двойная выгода", которая будет действовать до 31 мая во всех регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Все абоненты, подключившиеся на корпоративные тарифные планы в этот период времени, получают в подарок бесплатные разговоры внутри контракта в течение трех месяцев. Для тех, кто уже является клиентом МТС, участие в акции возможно при подключении новых номеров. В этом случае исходящие вызовы внутри контракта будут бесплатными для этих номеров.

Бонусные программы важны для удержания и развития существующих абонентов. Около трех лет назад компания МТС стала одной из первых в реализации программ лояльности, предложив всем своим клиентам скидку на абонентскую плату при заключении годового контракта на обслуживание. В настоящее время скидку в 15% получают абоненты тарифных планов "Бизнес без границ", "Эксклюзив", группы "Профи" и всех корпоративных тарифных планов, открытых для подключения.

Вопрос обратной связи с абонентами также имеет ключевое значение для каждого оператора сотовой связи. В МТС за все аспекты обслуживания корпоративного клиента отвечает персональный менеджер. С его помощью решаются практически любые вопросы, причем без личной встречи - по телефону, факсу и через Интернет. По желанию абонента персональный менеджер приедет к нему в офис или организует встречу в офисе МТС. Клиент может быть уверен, что получит гарантированный уровень сервиса, а любая проблема - от индивидуального подхода в тарифах до технических изменений конфигурации сети, будет решена в кратчайшие сроки.

Бонусы и скидки, безусловно, являются частью маркетинговой политики компании. Но, согласитесь, приятно, когда в основе этой политики лежит внимание к абонентам и желание сделать услуги связи максимально доступными и простыми.

Отдел по работе с ключевыми клиентами в Приморском крае: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 53а, тел. (4232) 47-99-44, 47-99-47, 47-13-55.

Задать вопрос или высказать комментарии абоненты МТС могут по электронной почте: corporate@primorye.mts.ru.