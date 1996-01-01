ДВГУ начинает абитуриентское тестирование

Дальневосточный государственный университет начинает централизованное абитуриентское тестирование. Оно проводится с 1999 г. и успело зарекомендовать себя как эффективная альтернатива вступительным экзаменам в вуз.

В этом году тестирование проводится с 1 по 18 апреля. Результаты могут быть зачтены в качестве оценок вступительных экзаменов в ДВГУ по различным специальностям. Запись на тестирование производится с 20 марта в приемной комиссии ДВГУ: ул. Октябрьская, 27, каб. 121, тел. (4232) 45-76-87), и ЦДЮТ, Океанский проспект, 43, каб. 27, тел. 45-20-95.