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Инновации стартуют
Около 30 победителей - авторов оригинальных научно-технических разработок программы "Старт-2007" - в течение трех лет будут получать безвозвратную государственную поддержку на внедрение своих идей в производство. Таковы результаты конкурса, проводимого ежегодно Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Уполномоченным представительством фонда в Дальневосточном федеральном округе является Инновационно-технологический центр Приморья ДВО РАН. А в региональное конкурсное жюри, которое оценивает риски проектов и определяет победителей, входят представители различных крупных бизнес-структур Дальневосточного региона.
Приморский филиал компании Росгосстрах второй год входит в состав жюри и принимает активное участие в выявлении и поддержке новых проектов. Как сказал, заместитель директора филиала Александр ИВАШКИН, "Участие Росгосстраха в региональном конкурсном жюри - большая ответственность. Страховой бизнес предполагает рассчитывать собственные риски. А здесь приходится анализировать риски новых научно-технических разработок, оценивать их привлекательность для дальнейшего финансирования".
В рамках программы "Старт" представленные проекты, безусловно, рисковые, так как в них присутствует научная новизна. Эти проекты могут быть коммерциализованы, но в них для инвестора присутствует определенный риск.
Как раз для прояснения неясных вопросов, связанных с реализацией идей новаторов, и служит поддержка фонда. За два последних года победителями программы "Старт" в Дальневосточном регионе было создано более 40 малых предприятий, продукция которых принадлежит им на правах интеллектуальной собственности, созданной в результате научных исследований. В ближайшее время к ним присоединятся и победители программы "Старт-2007".
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