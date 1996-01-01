Инновации стартуют

Около 30 победителей - авторов оригинальных научно-технических разработок программы "Старт-2007" - в течение трех лет будут получать безвозвратную государственную поддержку на внедрение своих идей в производство. Таковы результаты конкурса, проводимого ежегодно Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Уполномоченным представительством фонда в Дальневосточном федеральном округе является Инновационно-технологический центр Приморья ДВО РАН. А в региональное конкурсное жюри, которое оценивает риски проектов и определяет победителей, входят представители различных крупных бизнес-структур Дальневосточного региона.

Приморский филиал компании Росгосстрах второй год входит в состав жюри и принимает активное участие в выявлении и поддержке новых проектов. Как сказал, заместитель директора филиала Александр ИВАШКИН, "Участие Росгосстраха в региональном конкурсном жюри - большая ответственность. Страховой бизнес предполагает рассчитывать собственные риски. А здесь приходится анализировать риски новых научно-технических разработок, оценивать их привлекательность для дальнейшего финансирования".

В рамках программы "Старт" представленные проекты, безусловно, рисковые, так как в них присутствует научная новизна. Эти проекты могут быть коммерциализованы, но в них для инвестора присутствует определенный риск.

Как раз для прояснения неясных вопросов, связанных с реализацией идей новаторов, и служит поддержка фонда. За два последних года победителями программы "Старт" в Дальневосточном регионе было создано более 40 малых предприятий, продукция которых принадлежит им на правах интеллектуальной собственности, созданной в результате научных исследований. В ближайшее время к ним присоединятся и победители программы "Старт-2007".