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"КапиталСтрой" стремится к совершенству
"КапиталСтрой" из Владивостока давно прочно встал на ноги и зарекомендовал себя как надежный заказчик и партнер. Начинал он свою биографию в 2001 г. с промышленного строительства. А сегодня, с заметным ростом функциональных возможностей и производственных мощностей, наша группа компаний приобрела хорошую известность.
Основу группы составляют проектная организация ООО "РосВостокПроект" (Лицензия ГС 7-25-02-26-0-2540119830-002885-1) и ООО "ПасификИнвестСтрой" (Лицензия ГС-7-25-02-27-0-2539068242-002869-1). С нами в одной упряжке не первый год работают солидные подрядные компании: "Строй Тэк", "Эскадра-2", "Стройтрест №8" и "Восток Констракшн".
Полагаю, что люди, которые имели и имеют с нами дело, хорошо знают и нашу работу. Без ложной скромности скажу, что "КапиталСтрой" прилагает немало усилий, чтобы намеченные планы реально воплощались в жизнь.
Людей привлекает в нас то, что строящиеся нами объекты отличаются высоким качеством и надежностью выполняемых работ, располагаются в хороших районах Владивостока с развитой инженерной инфраструктурой.
Взять, например, строящийся жилой комплекс "бизнес-класса" по ул. Грибоедова, 46, который располагается на проспекте Красоты, то есть практически в центре городской цивилизации. В районе этого строительства располагаются школы, детские сады, поликлиника, торговые центры, дорожные развязки. У жильцов комплекса будет возможность содержать свои автомобили на охраняемой парковке на двух подземных этажах, а добраться отсюда до центра города, площади Луговой или Первой речки можно менее чем за десять минут.
Новоселы смогут дышать чистым воздухом, потому что отсюда, с сопки, выхлопные газы уносятся ветром. Кроме того, из окон построенного дома откроется великолепный вид на город и море.
При строительстве зданий наша компания применяет технологии монолитно-каркасного домостроения с безбалочными перекрытиями. Это позволяет сделать планировку квартир свободной для реализации любых дизайнерских решений.
При возведении каркаса здания используется металлическая многооборотная опалубка. Благодаря ей получаются исключительно ровные поверхности стен и потолков, высокое качество отделки помещений. А несущие конструкции зданий обеспечивают прочность, долговечность, тепловую защиту и огнестойкость объекта в целом.
Наша компания ведет строительство объектов круглый год, с высокими темпами и качеством работ. Контроль качества бетона, помимо самого заказчика-застройщика, осуществляется и специалистами института "ДальНИИС". Используемые строительные материалы обязательно проходят лабораторные испытания.
В каждом здании, построенном нами, будут установлены лифты всемирно известной компании OTIS, закупаемые у ее завода-представителя в Санкт-Петербурге. Для горячего водоснабжения станет использоваться жидкость из холодного водопровода, разогретая в тепловом узле и очищенная через магнитный фильтр. По стоимости такая система не дороже централизованной - от городских теплосетей, зато качество воды выше.
Количество подземных парковочных мест в наших зданиях будет соответствовать количеству квартир. В каждом доме планируется создать свою управляющую компанию, организовать охрану и выполнить благоустройство придомовой территории.
На рынке нового жилья "КапиталСтрой" продает квартиры лишь при наличии всей разрешительной документации, а именно: постановления о выделении земельного участка, договора его аренды либо права собственности и разрешения на строительство. При покупке нами заключается договор долевого участия, который затем регистрируется в Приморском филиале ФРС, а это твердая гарантия, что клиент за свои деньги обязательно получит новое благоустроенное жилье.
Имеющиеся у нас строительные мощности и применяемые современные технологии позволяют возводить объекты в кратчайшие сроки с высоким качеством и надежностью.
Наша проектная организация способна выполнять весь комплекс проектных работ - от жилищного проектирования с разработкой дизайн-проектов помещений и заканчивая подготовкой проектной документации для строительства и прохождения экспертизы. Ее костяк проходил подготовку и работал в ведущих проектных институтах Приморья. Наши проектировщики являются членами Союза архитекторов России, и некоторые их них имеют специальные патенты.
Но главное - есть хороший опыт проектирования крупных промышленных и жилых зданий, в том числе Спасского ЖБИ-100, Дальнереченского ЛФК, торговых центров "Гермес" и "Максим", строящихся домов по ул. Пр. Комарова, 45, и Станюковича, 54, бизнес-центра на ул. Светланской, 44. Ими выполнен дизайн интерьеров автомагазина "Japan Star", ресторанов "Скандинавия", "Барракуда", "Royal Park", аптеки № 33 и др. объектов.
Возможности компании по проектированию позволяют организовать одновременный выпуск двух объектов на стадии "рабочей документации" и стольких же - на стадии "эскиз" и "проект". Сейчас в этом коллективе около 15 человек, не считая привлекаемых специалистов. В концепции развития нашего проектного предприятия предусмотрен дальнейший рост его производительности за счет освоения новых технологий проектирования и увеличение штата сотрудников.
Сегодня инвестиционный портфель "КапиталСтроя" включает в себя восемь объектов, два из которых уже возводятся и шесть проектируются. В дальнейшем масштабы строительной деятельности нашей группы компаний намечено серьезно увеличить.
Об авторе. Михаил ВЕСЕЛОВ, генеральный директор ООО "ПасификИнвестСтрой".
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