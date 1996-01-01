FELIX.RU - интернет-магазин в 34 городах России

С марта услугами интернет-магазина компании "ФЕЛИКС", крупнейшего производителя офисной мебели, смогут воспользоваться жители 34 городов РФ, в том числе Владивостока и Хабаровска.

Многолетний опыт "ФЕЛИКСА" показал, что потребители ищут офисную мебель, в первую очередь, в интернете. Вначале компания организовала интернет-магазин для жителей Москвы. Новый формат торговли оказался очень успешным и востребованным среди столичных клиентов компании. Поэтому отработанную технологию заказа мебели через интернет "ФЕЛИКС" предложил своим партнерам - франчайзи, салоны которых открыты в 34 городах России.

Теперь жители этих областей смогут покупать мебель, не выходя из офиса. Новая услуга позволит региональным потребителям значительно сократить время, необходимое для поиска и приобретения мебели.

По желанию заказчика сотрудники "ФЕЛИКСА" доставят выбранные коллекции по указанному адресу в строго оговоренное время и при необходимости обеспечат послепродажное обслуживание. При этом качество сервиса будет соответствовать единым корпоративным стандартам компании, вне зависимости от того, в каком городе находится покупатель.