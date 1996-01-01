"Авторадио" дарит цветы всем! Несмотря на снегопады

Владивосток - город автомобильный, по количеству автотранспорта столица Приморья занимает третье место в России, а может быть, уже и второе, потому что количество машин на наших дорогах постоянно увеличивается.

Но самое примечательное, что такого количества автоледи, как у нас, не встретишь нигде. Только в нашем городе чуть меньше половины водительского состава - женщины, причем многие из них могут дать фору мужчинам в навыках вождения. Это не раз подтверждалось и во время проведения различных радийных акций - автоледи вели равную борьбу с автоджентльменами в "Формуле "Авторадио", проявляли мастерство частного извоза в "Супербомбиле" и стойко сражались наравне с мужчинами на авторадиотурнире по пейнтболу! Да что говорить, и среди наркоров "Авторадио" тоже довольно много представительниц прекрасного пола! А потому "Авторадио" просто не могло не приготовить сюрприз для автоледи в прекрасный весенний праздник - 8 марта! В этот день команда "Авторадио" совместно с ГИБДД города и края дарили всем дамам, которые были за рулем, цветы!

Акция "Авторадио" "Цветы - всем!" проходила 8 марта на основных дорожно-патрульных постах Владивостока. Несмотря на погодные условия, из-за которых цветы в городе достать было не так-то просто (некоторые самолеты с прекрасным грузом просто не смогли прорваться в город из-за сильнейшего снегопада), акция "Авторадио" состоялась! Инспекторы ГИБДД (акция проходила при поддержке городского и краевого полка ДПС УГИБДД) останавливали автомобили, которыми управляли дамы, проверяли документы, грозились выписать штраф за непристегнутый ремень или еще какую-нибудь мелочь, но вместо штрафной квитанции... автоледи получали в подарок от команды "Авторадио" розы и, конечно же, теплые слова поздравления! В этот момент на лицах автоледи появлялись улыбки, они сразу же забывали обо всех своих делах и вспоминали, что сегодня у них праздник!

Стоит отметить, что акция "Цветы - всем!", как, впрочем, и другие акции "Авторадио", освещалась в прямом эфире. На связи со студией постоянно находился авторадийный ведущий Иван ЕГОРХИН, который и сообщал о том, как разворачиваются события, сколько цветов подарено и в каком районе проходит акция. Кроме того, за перемещением авторадийного автомобиля по дорогам Владивостока следили многочисленные наркоры "Авторадио", которые приветствовали команду "Авторадио" сигналами и миганием фар!

Поздравить своих друзей и родственников в эфире "Авторадио" удалось и некоторым автоледи. Все они признавались, что слышали что-то об акции, но никак не ожидали, что станут ее участницами, и потому, когда их останавливал инспектор ДПС, даже и не подозревали, что вместо штрафной квитанции могут получить в подарок цветы! Поднять праздничное настроение таким необычным и, согласитесь, очень приятным способом удалось многим - за четыре часа команда "Авторадио" поздравила с замечательным весенним праздником около двухсот автоледи!

Вообще, "Авторадио" постоянно устраивает сюрпризы и настоящие праздники для жителей Владивостока. Многие помнят и грандиозный концерт ДДТ на центральной площади города (совместная акция с "МК во Владивостоке"), и авторадийный чемпионат по борьбе за пассажира и его деньги "Супербомбила", и гонки по правилам "Формула Авторадио". В феврале в нашем городе официально открылся Авторадиоклуб, в состав которого входят свыше двухсот народных корреспондентов (все они являются постоянными слушателями "Авторадио" и ежедневно сообщают о ситуации на городских магистралях).

Не собирается "Авторадио" отказываться от своих традиций и в будущем, а потому нас с вами ожидают впереди как уже знакомые и полюбившиеся акции, так и новые, но не менее интересные. Так что слушайте "Авторадио" и участвуйте во всех авторадийных затеях, и тогда хорошее настроение гарантируем всегда!