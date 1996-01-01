Секреты "Фирменного"

Эффективность ведения бизнеса зависит от многих факторов, но все большую значимость приобретают коммуникационные услуги - от одного телефонного звонка подчас может зависеть будущее целого бизнеса. В сети "МегаФон" разработана линейка уникальных фирменных тарифов.

О том, почему это предложение можно считать революционным в области обеспечения деловой мобильной связью, рассказывает начальник отдела выделенного обслуживания дальневосточного "МегаФона" Илона ЯРОШЕНКО.

- Не так давно "МегаФон" предложил своим бизнес-пользователям принципиально новый подход к обслуживанию корпоративных клиентов. В чем суть этого новшества?

- Любое использование сотовой связи для работы и бизнеса предполагает, что "МегаФон" способен предложить каждому корпоративному клиенту специальный тарифный план со своим набором опций персонального "тюнинга". "Фирменный тариф" был введен в работу в середине июля 2006 года, а уже в феврале 2007 года в семействе наших фирменных тарифов появился "Фирменный базис". По существу, семейство фирменных тарифов является инструментом, позволяющим нам, как оператору, учесть интересы каждой конкретной компании и - самое главное - учесть индивидуальные потребности каждого пользователя мобильного телефона в этой компании. Основное удобство "Фирменного тарифа" состоит в том, что его можно изменять в зависимости от потребностей каждого в отдельности, практически до бесконечности.

- Какое минимальное количество абонентов необходимо подключить для того, чтобы стать корпоративным клиентом "МегаФона"?

- Сегодня любая организация, любое предприятие имеет возможность стать нашим корпоративным клиентом. Услуги связи при подключении на тарифный план "Фирменный Базис" предоставляются юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям вне зависимости от количества подключаемых номеров. Таким образом, мы сделали подарок для группы потенциальных корпоративных клиентов, которые, в силу сложившихся стереотипов, таковыми себя не считают.

Мы работаем с абсолютно разными компаниями, наши клиенты - это и крупные нефтегазовые корпорации международного уровня, и небольшие фирмы, занятые в самых разных областях - от розничной торговли до строительства и грузоперевозок. Они активно развиваются, не боятся перемен, умеют зарабатывать и грамотно тратить деньги. Мы рады работать для всех клиентов и прилагаем максимум усилий для того, чтобы им было удобно и комфортно общаться и работать при всесторонней поддержке "МегаФона".

- Что послужило основой для разработки новой тарифной линейки?

- Существует мнение, что неравномерность рынка бизнес-пользователей сотовой связи не позволяет создать унифицированное предложение в рамках одного тарифного плана, которое бы подошло любому абоненту. Многие компании, стремясь учесть потребности наибольшего количества корпоративных клиентов, пошли по наиболее очевидному пути "разрастания линейки тарифных планов". Но, по сути, этот путь все равно не дает возможности подобрать оптимальный тариф для отдельно взятого клиента, поскольку у всех организаций потребности разные, еще больше они разнятся среди сотрудников компании. Простой пример: он - директор, она - торговый представитель. Очевидно, что потребности в связи у этих двух сотрудников абсолютно разные. То, что устроит в тарифном плане менеджера среднего звена, не будет удовлетворять потребности в связи руководителя организации.

Именно для того, чтобы постараться в рамках одного коммерческого предложения удовлетворить максимальное количество пожеланий наших клиентов, и были проведены сначала глубокое исследование потребительских предпочтений, а потом - серьезная работа по детальной проработке тарифной политики и схемы действия опций персонального "тюнинга".

Сегодня "Фирменный тариф" уже получил признание многих из наших клиентов. Мы видим, что тарифный план "Фирменный базис" востребован на рынке связи и имеет очень хорошую перспективу. Мы надеемся, что в будущем семейство наших Фирменных тарифов по достоинству оценит большее количество дальневосточных и сибирских компаний - наших партнеров, ведь они разработаны специально для того, чтобы наши абоненты не платили за те услуги, которыми они не пользуются. Рекомендуя тот или иной тариф, мы в первую очередь предлагаем эффективный способ грамотно распределить финансирование, заложенное в бюджете предприятия на мобильную связь.

- Абонент может самостоятельно изменять тарифный план? Как это возможно?

- В линейке фирменных тарифов для этих целей созданы опции персонального "тюнинга", всего их 12, далее, разделенных на две основные группы: "Приоритет" и "Трафик". Наличие опций позволяет без особых усилий постоянно подстраивать тарифный план под характер использования связи: кто-то часто звонит на "фиксированные" номера, кто-то постоянно работает с филиалами в других городах.

Опции "Приоритет" предназначены для тех пользователей, которые имеют постоянный круг общения: за небольшую абонентскую плату можно получить существенную скидку на вызовы по местным (внутрисетевые, звонки на мобильные других операторов или на номера фиксированной связи) и междугородним направлениям. А опции "Трафик" мы рекомендуем тем, кто точно знает, сколько общается. Если фирма давно является нашим абонентом, объем использования сотовой связи можно уточнить, запросив статистику по трафику. Можно выбрать и подключить пакеты минут по различным направлениям вызова, пакеты SMS и GPRS-Интернет. При этом одни пакеты предоставляются ежемесячно за абонентскую плату, другие - подключаются по мере необходимости и действуют 30 суток.

- Существуют ли другие способы узнать более подробную информацию о новых предложениях компании "МегаФон"?

- Уже совсем скоро многие предприятия в Приморье и на Сахалине получат от нас конверты с подарочными сертификатами на подключение к "Фирменному тарифу", который можно сравнить с "выкройкой" тарифа "индивидуального пошива". Руководитель любого предприятия может легко примерить ее на свой бизнес. Мы предлагаем те варианты, которые, по нашему мнению, необходимы корпоративным клиентам. "Примерка" покажет, как самостоятельно подобрать набор необходимых модификаторов и какую экономию для бюджета можно получить за счет их подключения. Кроме того, сертификат дает право на подключение опций без абонентской платы.

Захотят ли владельцы компаний примерить этот тариф на себя? Думаю, да. Тем более что вслед за Сахалином и Приморьем эту возможность очень скоро получат и другие регионы Сибири и Дальнего Востока.

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