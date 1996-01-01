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Арест Николаева выявил "муравьев" и "страусов"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Заключение под стражу мэра Владивостока побудило общественные организации краевого центра отправить официальные письма руководству Приморской прокуратуры и суда Ленинского района Владивостока. Под документами подписались Совет ветеранов, Общество инвалидов, Совет женщин Приморского края, Женский совет Владивостока, Фонд мира.

Как сообщила председатель Совета почетных граждан Владивостока Светлана МОРОЗОВА, ни одна инстанция до сих пор не прореагировала на это обращение.

"Настораживает уклончивое поведение руководства администрации Приморского края и лидеров партии "Единая Россия", - заметила Светлана Морозова. - Владивосток - центр края, крупнейший город Приморья, а Николаев не только избранный мэр, но и один из активистов партии. И если на выборах в Законодательное собрание Приморского края многие известные люди Владивостока не ленились пиарить себя в компании с мэром, то почему сейчас они занимают позицию страуса? Эта ситуация еще раз показала, что "наша законодательно-правоохранительная машина готова подмять каждого, что все мы мураши перед ее мощью и напором".

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