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Битвы экстрасенсов на ТНТ

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Кто такие экстрасенсы: обладатели сверхъестественных способностей или ловкие трюкачи? Решайте сами! С 25 февраля по воскресеньям в 20.00 на телеканале ТНТ - новая телепрограмма "Битва экстрасенсов". Впервые в России на телеэкране "сверхчеловеки" противостоят достижениям науки, здравому смыслу и друг другу.

Найти неизвестного в багажнике одной из сотен машин на автостоянке, разделить на супружеские пары 10 мужчин и женщин за пять минут, предсказать результаты футбольного матча - вот лишь немногие из заданий, которые предстоит выполнить героям нового шоу.

Сотрудники ТНТ искали их по всей России и странам ближнего зарубежья. В результате 9 из 10 участников кастинга, одетых, как правило, в яркие наряды, увешанных шаманскими талисманами... оказались шарлатанами. И только 50 человек смогли определить, что спрятано в деревянной коробке, назвать количество компьютеров в соседней комнате и рассказать о прошлом незнакомца.

- Мы не утверждаем, что экстрасенсы существуют, - поясняет продюсер Мария ШАЙКЕВИЧ. - Но мы хотим проверить. Иногда мы видим, что они всего лишь хорошие психологи. Но иногда восхищаемся и удивляемся их способностям.

После первой серии "Битвы экстрасенсов" в программе осталось только восемь участников.

Кама АРЕФЬЕВА называет себя потомственной ясновидящей в четвертом поколении. Еще в детстве девочка уяснила: чтобы помочь человеку, надо не только держать над ним руки, но и заваривать для него травы. В этом она считает себя настоящим гуру.

Наталья НОСАЧЕВА - профессиональный врач, целитель, ясновидящая с графским титулом. В возрасте 42 лет попала в серьезную автомобильную катастрофу. После чего у нее проявились способности к ясновидению и целительству. К Наталье приезжают люди из разных стран лечить онкологические заболевания.

Aлександр НОВИКОВ утверждает, что способен поднять со дна океана, реки, моря или любого другого водоема тело утопленника. А также найти и вернуть украденные вещи - не раз помогал обворованным друзьям.

Алена ОРЛОВА - самая стильная и эпатажная участница шоу. Любит леопардовые расцветки в одежде, использует очень яркий макияж. Как и ее предки цыганки, гадает на картах, работает с огнем, камнями, занимается хиромантией.

Петру СОБОЛЕВУ всего 18 лет, и он студент экономического факультета. Петр утверждает, что может выучить к любому экзамену всего один билет и угадать его среди прочих.

Удивительные способности Дарьи МИРОНОВОЙ обнаружились, когда десятилетней девочке захотелось привлечь внимание старшеклассников. Она убедила всех, что умеет гадать на картах, и все ее предсказания сбылись. Девочка стала настоящей школьной знаменитостью, а со временем научилась видеть болезни и лечить их. Активно пользуется талисманами, которые сама же и изготавливает, избавляет от наркомании и алкоголизма, снимает порчу, страхи и депрессии.

Светлана ПРОСКУРЯКОВА в 7 лет начала безошибочно предсказывать, кто и когда придет в гости в их дом. Девушке постоянно снились могилы, похороны, мертвецы. Училась в мединституте на патологоанатома. Регулярно работает с милицией, ищет людей, помогает раскрывать преступления.

Арина ЕВДОКИМОВА - единственный экстрасенс, в которого поверил самый скептичный сотрудник кастинг-службы. Ясновидящая смогла очень точно рассказать, какими прозвищами называли его родители, родственники, близкие друзья и даже просто знакомые. Работает психологом при монастыре.

Вести шоу взялся известный актер, "агент национальной безопасности" Михаил ПОРЕЧЕНКОВ.

- Нам бы хотелось, - говорит он, - по возможности, оградить людей от общения с шарлатанами. У меня, например, неплохая интуиция, и не знаю, откуда взялось это шестое чувство. Надеюсь, программа "Битва экстрасенсов" прольет свет на этот вопрос.

За ходом и результатами каждого испытания следит специальная группа наблюдателей. Никто из них не верит в дар ясновидения. Но именно они каждую неделю решают, кто из ясновидящих лучше остальных на этот раз проявил способности, а кто должен покинуть шоу. Только трое сойдутся в финальной битве за звание Лучшего экстрасенса страны.

"Битва экстрасенсов" - формат британского шоу "Psychic Challenge" с знаменитой телеведущая Тришей ГОДДАР. После просмотра шоу 15% телезрителей поверили в экстрасенсов. А 6%, наоборот, убедились в том, что чудес не бывает.

- Если мы найдем человека, действительно обладающего сверхъестественными способностями, - утверждает Мария Шайкевич, - он сможет предупреждать стихийные бедствия и ловить особо опасных преступников.

Смелый эксперимент ТНТ в области неизведанного начинается. Следи за участниками программы "Битва экстрасенсов" и, возможно, ты сам обнаружишь в себе таинственную силу, способную творить чудеса.

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