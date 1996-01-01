Росбанк: итоги 2006 года

На 1 января 2007 г. собственный капитал банка составил 24,9 млрд руб., увеличившись за год на 22%, суммарные активы выросли на 48%, достигнув 379,16 млрд рублей, балансовая прибыль превысила 5,78 млрд. рублей. Услугами Росбанка пользуются более 3,4 млн человек. Объем привлеченных депозитов физических лиц на 1 января 2007 г. составил 58,2 млрд рублей. Кредитный портфель розничного бизнеса за 2006 год вырос на 45,7% и составил 76,4 млрд руб. Всего за прошлый год было выдано более 1,5 млн кредитов.

В структуре кредитного портфеля преобладают автокредиты, их доля по итогам года составила 48,5% (37 млрд рублей). На рынке автокредитования банк сохраняет позицию лидера.

Портфель ипотечных кредитов достиг 204 млн долларов. Сейчас программа работает в 66 городах России. В прошедшем году Росбанк снизил рублевые процентные ставки до 13% годовых при покупке жилья на вторичном рынке. Первоначальный взнос уменьшен до 10% от стоимости квартиры.

В 2006 году были запущены новые программы: "Ипотечный ломбард" - финансирование первоначального взноса под залог существующей недвижимости и межрегиональная программа, позволяющая получать кредит в одном городе, а покупать квартиру в другом.

В минувшем году Росбанк продолжил активно сотрудничать с предприятиями малого и среднего бизнеса. По итогам 2006 г. объем кредитования МСБ вырос в 3,6 раза и составил 6,9 млрд рублей. В течение года финансовые ресурсы получили более 6 тысяч предпринимателей.

Росбанк значительно расширил географию кредитования малого и среднего бизнеса и осуществляет ее в 65 филиалах банка. Банк одним из первых заключил соглашение о партнерстве с общественной организацией "Опора России" и Межрегиональной Московской ассоциацией поддержки малого бизнеса. Росбанк также сотрудничает с Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.

В 2006 году Росбанк сформировал продуктовую линейку, наиболее полно учитывающую потребности малого и среднего бизнеса. Была внедрена программа "Кредитование руководителей предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей". Кредит выдается за 2 дня без залога и проверки целевого использования средств на сумму до 450 тыс. рублей, сроком до 2-х лет. Осенью 2006 года банк запустил программу "Овердрафт предприятиям малого и среднего бизнеса и индивидуальным предприятиям".

В прошедшем году Росбанк вновь подтвердил свое лидирующее положение на российском рынке корпоративных и субгосударственных заимствований.

В рейтинге инвестиционных банков агентства Cbonds по итогам 2006 года Росбанк стал третьим среди организаторов и четвертым среди андеррайтеров облигационных займов. При этом Росбанк вновь занял 1 место как в рейтинге организаторов, так и в рейтинге андеррайтеров муниципальных заимствований. В качестве главного организатора в 2006 году банк привлек финансирование для 14 корпоративных заемщиков, 14 субъектов РФ и муниципальных образований. В качестве андеррайтера Росбанк обеспечил размещение 58 облигационных выпусков для 54 эмитентов на сумму свыше 124 млрд рублей.

Годовой оборот по операциям с драгоценными металлами составил 25,3 млрд руб. Суммарный объем реализованного в физическом виде золота достиг 15,5 млрд руб., платины - 4,3 млрд руб. По итогам года Депозитарий Росбанка вошел в десятку крупнейших специализированных депозитариев России как по стоимости контролируемого имущества, так и по количеству обслуживаемых фондов.