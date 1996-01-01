"Сердце океана" для НЕГО, для НЕЁ...

Жилой комплекс "Сердце океана", строительство которого завершает инвестиционно- строительная компания "Далта-Восток-1", в скором времени украсит облик нашего города, благодаря оригинальному архитектурному решению в совокупности с удачным, можно сказать, стратегическим месторасположением. Посудите сами - близость морского и железнодорожного вокзалов, а также главного почтамта города!!! Опять же можно уходить морем... на яхте, которая будет пришвартована прямо под Вашими окнами!

Жилой комплекс бизнес-класса

А если серьезно, то Вашему вниманию предлагается трехподъездный жилой комплекс бизнес-класса переменной этажности (7-9-16 этажей) со встроенно-пристроенными помещениями. Двухуровневая подземная парковка, тренажерный зал, управляющая компания, внутренняя инфраструктура сервисного обслуживания жильцов, пункт охраны, комплекс офисных помещений с отдельным входом с обратной стороны здания.

Месторасположение - ул. Станюковича, д.3 (район Центр - Эгершельд). Располагаясь на берегу Амурского залива в непосредственной близости от яхт-клуба "Семь футов" и прогулочной площадки вдоль морской полосы, "Сердце океана" обещает жильцам ощущение спокойствия, чистый воздух и эстетическое наслаждение.

Здание построено по монолитно-каркасной технологии с кирпичной стеновой кладкой. Внутреннее наполнение жилого комплекса состоит из отделки мест общего пользования гранитом и керамогранитом, установлены бесшумные лифты LG. В каждой квартире - индивидуальные счетчики воды, тепла и электричества, подведены телефонные линии, на полу выполнена стяжка, установлены стеклопакеты (профиль VEKO). Наружная отделка фасада керамогранитом (навесной вентилируемый фасад), производится панорамное остекление всех лоджий и балконов от пола до потолка.

Благоустройство предполагает озеленение, организацию детской площадки, мест отдыха, ограждение и охрану прилегающей территории.

Предложение "для него" и "для неё"

"Он", "Она" - это некий собирательный образ будущих жильцов "Сердца океана". Это люди, для которых будет работать компания-застройщик, создавая дом их мечты.

Только в феврале-марте инвестиционно-строительная компания "Далта-Восток-1" предлагает Вам возможность приобрести квартиру в жилом комплексе "Сердце океана" площадью от 70 до 140 кв.м со скидкой 5% (при стоимости 1 кв.м. от 1900 до 2200 у.е.). Размер скидки может достигать 400 000 рублей.

На что потратить эти деньги? Решайте сами. Однако все мы представляем объем дальнейших финансовых вложений в дизайн-проект и ремонт вновь приобретенной квартиры. Кстати, компания-застройщик готова предложить рабочий дизайн-проект квартиры в 80 кв.м. при условии ее приобретения и, конечно же, при условии, что проект отвечает вкусам хозяина.

Еще одна статья расходов, которая, как ни странно, позволяет сделать жилье более доступным (а скорее, приблизить момент покупки желаемого, но часто недоступного жилья) - это себестоимость оформления ипотечного кредита.

Обязательным условием получения права собственности на квартиру после сдачи объекта является подтверждение полной оплаты стоимости квартиры компании-застройщику. Поэтому перед сдачей объекта застройщик не может предоставить дольщику возможность длительных беспроцентных выплат.

Как вариант, "Далта-Восток-1" предлагает воспользоваться программами ипотечного кредитования наших финансовых партнеров - Приморского ипотечного агентства ОАО "Наш дом - Приморье" и СКБ "Примсоцбанк" на следующих условиях:

- первоначальный взнос - от 10 до 70% от ст-сти квартиры;

-%-ная ставка до сдачи дома - 17% годовых в рублях;

- снижение ставки после сдачи объекта до 11-14%;

- обязательное страхование жизни дольщика (заемщика), а впоследствии и квартиры (1% от остатка ссудной задолженности ежегодно);

- оплата услуг банковской организации за проверку вашей платежеспособности и оформление сделки (до 24 тыс. руб.);

- ежемесячные платежи по кредиту (расчетная величина);

- залогом является приобретаемая Вами квартира.

Таким образом, единовременный платеж в момент оформления кредита может составлять до 1,5% от суммы кредита. Дорого! Но возможно.

А теперь - выводы

Мы все мечтаем. Говорят, и не безосновательно, что, мечтая и обдумывая свои дальнейшие действия, мы шаг за шагом идем к исполнению наших желаний. Желание компании "Далта-Восток-1" - построить жилой комплекс "Сердце океана" красиво, качественно и своевременно. И мы не мечтаем, а активно работаем для достижения нашей цели. У "Него", у "Нее", у Вас - желание жить в этом доме. Теперь у Вас появилась такая возможность.

"Далта-Восток-1". Тел.: 93-63-63; 61-11-36.