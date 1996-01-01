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"Заначка" под рукой
В 2006 году в Хабаровском крае банковский ритейл развивался активно. Как местные банки, так и филиалы национальных банков усилили работу с населением. Из крупных игроков на хабаровский рынок новые розничные продукты вывел, в частности, Альфа-Банк.
"Весной этого года мы будем переходить на новый формат обслуживания клиентов, и 2006 год стал для нас своеобразным подготовительным этапом, - подводит итоги прошлого года директор по розничному бизнесу хабаровского филиала "Альфа-Банка" Наталья ЧЕКОВИТОВА. - Мы начали развивать потребительское кредитование и продвигать такие продукты, как кредитные карты, персональный кредит, потребительский кредит, автокредит. Причем предлагать продукты с параметрами, аналогичными тем, что существуют в Москве или Санкт-Петербурге".
Карта с "планом"
Однако первой новинкой прошлого года в Альфа-Банке стали "тарифные планы". Раньше, когда клиент обращался в Альфа-Банк и оформлял пластиковую карту, открывал счет, сдавал на хранение деньги или осуществлял перевод, он за все платил по отдельности. Уже год, приобретая в Альфа-Банке карту, он вместе с ней покупает тарифный план. "Ранее все услуги были разрознены, - поясняет Наталья Чековитова. - Сейчас вместе с пластиковой картой человек приобретает пакет услуг. Тарифы на них зависят от категории карты".
Причем разница между стоимостью услуг для того, кто разово осуществляет какую-либо операцию в Альфа-Банке, и для того, кто имеет "тарифный план", бывает ощутима. "Допустим, клиент совершает банковский перевод в валюте на $20 тысяч, - приводит пример собеседница ДДГ "ЗР". - Если он не имеет "тарифного плана", то заплатит за него 4999 руб. Для держателя пластиковой карты категории "Платинум" эта услуга будет стоить 999 руб. За перевод в рублях в любой банк, кроме Альфа-Банка, клиент, не имеющий тарифного плана, заплатит 1999 руб. Тот, кто имеет карту "Платинум", - 99 руб." Кроме того, владелец Visa Platinum или MasterCard Platinum бесплатно может пользоваться такой услугой, как "Альфа-чек" (получать SMS-сообщения об операциях по пластиковой карте на мобильный телефон). И так же, как и держатель любой карты, может бесплатно открыть три пластиковые карты более низкой категории. Наталья Чековитова не скрывает, что новинку не все клиенты сразу оценили, но теперь понимают, о чем идет речь, и осознанно выбирают ту или иную карту.
Платежи через cash-in
Программу потребительского кредитования хабаровский филиал Альфа-Банка запустил летом 2006 года. "Несмотря на то, что мы работаем по этой программе чуть больше полгода, мы уже составляем серьезную конкуренцию тем банкам, которые работают дольше нас", - комментирует директор по розничному бизнесу филиала. Тот факт , что все больше людей покупает товар в магазинах, взяв кредит в Альфа-Банке, косвенно подтверждают и очереди у двух cash-in, установленных банком, где люди вносят платежи по кредиту.
Персональные кредиты в Хабаровске Альфа-Банк тоже выдает с 2006 года. В настоящий момент можно получить в банке наличными на любые цели до 300 тыс. руб. "Наши заемщики не отчитываются перед банком за использование денежных средств. А очень многим людям по-прежнему нужны просто деньги, чтобы что-то купить. И учитывая тот факт, что скрытых ставок и дополнительных комиссий у нас нет, многие обращаются к нам". В конце 2006 года Альфа-Банк запустил в Хабаровске и автокредитование.
Удобная "заначка"
К числу перспективных продуктов, с точки зрения продвижения, и интересных для клиентов Наталья Чековитова относит кредитные карты. Тем более что пока в Хабаровске ограниченное число банков предлагает кредитные карты с льготным периодом кредитования. "Кредитные карты - продукт интересный и перспективный, - говорит она. - Как только они появились, к нам сразу пришли люди, для которых их преимущества были очевидны. В основном это люди состоятельные, имеющие свой бизнес. Кредитная карта для них - это возможность не изымать из оборота единовременно значительные средства, когда семья едет на отдых, например. Это возможность разнести траты во времени. Такие клиенты всегда гасят кредит в течение льготных 60 дней. Позже карты стали оформлять люди, которые предварительно получили консультацию в банке либо узнали подробности от знакомых. В 2007 году должна значительно увеличиться доля именно этой категории граждан. А также тех, кто оценит, как хорошо всегда иметь "заначку" под рукой. Ведь кредитная карта - это, по сути, кредит, который просто не придется вновь оформлять каждый раз, когда потребовались деньги. И который можно погасить, не заплатив банку проценты за пользование". А по кредитной карте MasterCard - Аэрофлот можно дополнительно и баллы копить, чтобы позже обменять на поездку.
А уже с апреля кредитными картами Альфа-Банка пользоваться будет еще удобней. Если сейчас пополнить карточный счет можно через cash-in или переводом, то уже скоро это можно будет делать дистанционно - через Интернет, переводя средства с других счетов или вкладов на кредитную карту.
Ожидание перемен
Вообще клиентов Альфа-Банка весной этого года - после открытия кредитно-кассового офиса - ждет много дополнительных "приятностей". Так, например, в офисе банка будут установлены полнофункциональные аппараты, которые будут принимать по тридцать купюр одновременно. Cash-in появятся в нескольких торговых центрах города. Клиенты банка получат интернет-доступ к своим счетам и смогут совершать все банковские операции из дома по компьютеру или по мобильному телефону.
Офис банка тоже преобразится - появится так называемая зона 24 на 7 (зона ежедневного круглосуточного обслуживания), где будут установлены компьютер и стационарный телефон, откуда можно будет позвонить в сервисный центр в Москву или провести банковские операции через Интернет. В 2007 году будет открыт еще один кредитно-кассовый офис банка в Хабаровске.
ДосьеВалюта баланса Хабаровского филиала Альфа-Банка на начало 2007 года составила 3,7 млрд рублей. Размер кредитного портфеля филиала достиг 2,4 млрд. рублей. Динамика роста основных показателей в 2006 году сохранялась как в целом по филиалу, так и в розничном бизнесе. Объем привлеченных средств физических лиц на начало года составил 266 млн руб. Оборот по пластиковым картам банка превысил 684 млн руб. За год втрое увеличился оборот по эквайрингу. Развивая розничный бизнес, осенью 2006 года начал свою работу блок потребительского кредитования. Стартовала также программа по автокредитованию, объединившая по этому направлению Дальневосточный, Сахалинский и Хабаровский филиалы банка.
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