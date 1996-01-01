"Заначка" под рукой

В 2006 году в Хабаровском крае банковский ритейл развивался активно. Как местные банки, так и филиалы национальных банков усилили работу с населением. Из крупных игроков на хабаровский рынок новые розничные продукты вывел, в частности, Альфа-Банк.

"Весной этого года мы будем переходить на новый формат обслуживания клиентов, и 2006 год стал для нас своеобразным подготовительным этапом, - подводит итоги прошлого года директор по розничному бизнесу хабаровского филиала "Альфа-Банка" Наталья ЧЕКОВИТОВА. - Мы начали развивать потребительское кредитование и продвигать такие продукты, как кредитные карты, персональный кредит, потребительский кредит, автокредит. Причем предлагать продукты с параметрами, аналогичными тем, что существуют в Москве или Санкт-Петербурге".

Карта с "планом"

Однако первой новинкой прошлого года в Альфа-Банке стали "тарифные планы". Раньше, когда клиент обращался в Альфа-Банк и оформлял пластиковую карту, открывал счет, сдавал на хранение деньги или осуществлял перевод, он за все платил по отдельности. Уже год, приобретая в Альфа-Банке карту, он вместе с ней покупает тарифный план. "Ранее все услуги были разрознены, - поясняет Наталья Чековитова. - Сейчас вместе с пластиковой картой человек приобретает пакет услуг. Тарифы на них зависят от категории карты".

Причем разница между стоимостью услуг для того, кто разово осуществляет какую-либо операцию в Альфа-Банке, и для того, кто имеет "тарифный план", бывает ощутима. "Допустим, клиент совершает банковский перевод в валюте на $20 тысяч, - приводит пример собеседница ДДГ "ЗР". - Если он не имеет "тарифного плана", то заплатит за него 4999 руб. Для держателя пластиковой карты категории "Платинум" эта услуга будет стоить 999 руб. За перевод в рублях в любой банк, кроме Альфа-Банка, клиент, не имеющий тарифного плана, заплатит 1999 руб. Тот, кто имеет карту "Платинум", - 99 руб." Кроме того, владелец Visa Platinum или MasterCard Platinum бесплатно может пользоваться такой услугой, как "Альфа-чек" (получать SMS-сообщения об операциях по пластиковой карте на мобильный телефон). И так же, как и держатель любой карты, может бесплатно открыть три пластиковые карты более низкой категории. Наталья Чековитова не скрывает, что новинку не все клиенты сразу оценили, но теперь понимают, о чем идет речь, и осознанно выбирают ту или иную карту.

Платежи через cash-in

Программу потребительского кредитования хабаровский филиал Альфа-Банка запустил летом 2006 года. "Несмотря на то, что мы работаем по этой программе чуть больше полгода, мы уже составляем серьезную конкуренцию тем банкам, которые работают дольше нас", - комментирует директор по розничному бизнесу филиала. Тот факт , что все больше людей покупает товар в магазинах, взяв кредит в Альфа-Банке, косвенно подтверждают и очереди у двух cash-in, установленных банком, где люди вносят платежи по кредиту.

Персональные кредиты в Хабаровске Альфа-Банк тоже выдает с 2006 года. В настоящий момент можно получить в банке наличными на любые цели до 300 тыс. руб. "Наши заемщики не отчитываются перед банком за использование денежных средств. А очень многим людям по-прежнему нужны просто деньги, чтобы что-то купить. И учитывая тот факт, что скрытых ставок и дополнительных комиссий у нас нет, многие обращаются к нам". В конце 2006 года Альфа-Банк запустил в Хабаровске и автокредитование.

Удобная "заначка"

К числу перспективных продуктов, с точки зрения продвижения, и интересных для клиентов Наталья Чековитова относит кредитные карты. Тем более что пока в Хабаровске ограниченное число банков предлагает кредитные карты с льготным периодом кредитования. "Кредитные карты - продукт интересный и перспективный, - говорит она. - Как только они появились, к нам сразу пришли люди, для которых их преимущества были очевидны. В основном это люди состоятельные, имеющие свой бизнес. Кредитная карта для них - это возможность не изымать из оборота единовременно значительные средства, когда семья едет на отдых, например. Это возможность разнести траты во времени. Такие клиенты всегда гасят кредит в течение льготных 60 дней. Позже карты стали оформлять люди, которые предварительно получили консультацию в банке либо узнали подробности от знакомых. В 2007 году должна значительно увеличиться доля именно этой категории граждан. А также тех, кто оценит, как хорошо всегда иметь "заначку" под рукой. Ведь кредитная карта - это, по сути, кредит, который просто не придется вновь оформлять каждый раз, когда потребовались деньги. И который можно погасить, не заплатив банку проценты за пользование". А по кредитной карте MasterCard - Аэрофлот можно дополнительно и баллы копить, чтобы позже обменять на поездку.

А уже с апреля кредитными картами Альфа-Банка пользоваться будет еще удобней. Если сейчас пополнить карточный счет можно через cash-in или переводом, то уже скоро это можно будет делать дистанционно - через Интернет, переводя средства с других счетов или вкладов на кредитную карту.

Ожидание перемен

Вообще клиентов Альфа-Банка весной этого года - после открытия кредитно-кассового офиса - ждет много дополнительных "приятностей". Так, например, в офисе банка будут установлены полнофункциональные аппараты, которые будут принимать по тридцать купюр одновременно. Cash-in появятся в нескольких торговых центрах города. Клиенты банка получат интернет-доступ к своим счетам и смогут совершать все банковские операции из дома по компьютеру или по мобильному телефону.

Офис банка тоже преобразится - появится так называемая зона 24 на 7 (зона ежедневного круглосуточного обслуживания), где будут установлены компьютер и стационарный телефон, откуда можно будет позвонить в сервисный центр в Москву или провести банковские операции через Интернет. В 2007 году будет открыт еще один кредитно-кассовый офис банка в Хабаровске.