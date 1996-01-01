Бизнес и дружбу объединит МТС

Акции со скидками и бонусные программы - весьма распространенное оружие сотовых операторов в борьбе за абонентов в условиях жесткой конкуренции. Как правило, "бонусы постоянства" получают абоненты корпоративных тарифных планов, но у ряда операторов есть программы и для остальных абонентов.

Одной из первых в реализации программ лояльности стала компания МТС, предложившая своим абонентам скидку на абонентскую плату при заключении годового контракта на обслуживание. В настоящее время скидку в 15% получают абоненты тарифных планов "Бизнес без границ", Эксклюзив, группы "Профи" и всех корпоративных тарифных планов, открытых для подключения. Получить скидку на услуги связи МТС можно в любом салоне-магазине компании, в дилерских салонах связи в момент подключения к сети МТС, а также на сайте компании с помощью услуги "Интернет-Помощник".

В начале февраля крупнейший сотовый оператор пошел дальше и запустил новую акцию. Участие в "Премьер-Лиге" позволяет абонентам Маxi и уже упомянутых тарифов получить скидку на ежемесячную абонентскую плату от 15% до 45%. Желающие вступить в "Лигу" заполняют специальные карточки с именем и номером телефона, рекомендуя своим коллегам, партнерам или друзьям подключиться на любой из указанных выше бизнес-тарифов МТС, при этом минимальную скидку в 15% получат оба абонента. Вступить в "Премьер-Лигу" можно в период с 1 февраля по 31 марта, а скидка на абонентскую плату будет действовать с момента предъявления новым абонентом вашей карточки при подключении до 31 мая 2007 года. Если ваши друзья и коллеги уже являются абонентами МТС, вы все равно можете войти в "Премьер-Лигу" и рекомендовать им перейти на один из перечисленных тарифных планов. Если по вашей рекомендации подключаются несколько абонентов, то скидки суммируются и в совокупности могут достигать 45%. Новые приведенные вами абоненты МТС тоже могут стать участниками "Лиги" и увеличить размер своей уже полученной скидки. Получить карточки можно в любом салоне-магазине МТС или у персонального менеджера, а уточнить условия акции - на сайте МТС www.primorye.mts.ru

Абоненты других тарифных планов тоже могут существенно оптимизировать свои расходы на связь. При подключении услуг "Номера МТС", "Ночные разговоры", "Выходные дни" абоненты получают существенные скидки на исходящие вызовы в определенный период времени. В зависимости от режима работы и отдыха, вы можете подобрать свой пакет дополнительных услуг и экономить ежедневно. Подключить указанные услуги абоненты новых тарифных планов МТС ("Первый", "RED", "Мы") могут как в салонах-магазинах МТС, так и самостоятельно, через Контактный центр или с помощью сервисов "Мобильный помощник" и "Интернет-Помощник".

Бонусы и скидки, безусловно, являются частью маркетинговой политики компании. Но, согласитесь, приятно, когда в основе этой политики лежит внимание к абонентам и желание сделать услуги связи максимально доступными и простыми.