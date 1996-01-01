Нам любые дОроги дорОги

По словам главы Росавтодора Олега БЕЛОЗЕРОВА, на Дальнем Востоке и в Сибири сеть дорог практически отсутствует или дороги не имеют дублирующих маршрутов. В случае чрезвычайных происшествий невозможно переключить транспортные потоки на другие дороги.

По всем показателям развития российские автомобильные дороги общего пользования значительно уступают зарубежным. Развитие дорожной сети не соответствует темпам автомобилизации страны.

Поддерживать российские автодороги в приемлемом состоянии действительно сложно, в частности, в силу большой площади страны и жесткого климата на значительной части ее территории. Состояние дорожного покрытия поистине оставляет желать лучшего, а пути с твердым покрытием зачастую вообще не подведены к населенным пунктам. По словам премьера Михаила ФРАДКОВА, более половины протяженности российских дорог находится в неудовлетворительном состоянии. Особенно остро эта проблема стоит в отдаленных от центра регионах - в Сибири, на Дальнем Востоке и в северных районах.

Ожидается, что в 2007 году на строительство и ремонт автомобильных дорог в России будет потрачено 150 млрд руб. Это позволит построить 500 км новых трасс, а также отремонтировать 3,5 тыс. км существующих магистралей. Сказать прямо, цифры километража невнушительные для бескрайних просторов нашей Родины.

После того как пристальные взгляды федерального правительства устремились в Приморье с грандиозными планами его развития, существует вероятность, что процесс строительства и реконструкции автомобильных дорог в нашем крае значительно ускорится. Пока же приобретаемые дальневосточниками иномарки вынуждены адаптироваться к непростым условиям российских дорог.

Стоит отметить, некоторые европейские производители, которые предлагают новые леворульные авто на рынки Сибири и Дальнего Востока, изначально адаптируют их к сложным дорожным и климатическим условиям России. Так, все автомобили французского концерна "Рено", поставляемые в Россию, оборудованы специальной усиленной подвеской для плохих дорог, имеют повышенный дорожный просвет, стальную защиту поддона картера, стальную защиту топливной и тормозной магистралей на днище автомобиля, усиленную антикоррозийную обработку. Сегодня автомобили "Рено" специально для нужд россиян делают морозоустойчивыми, что обеспечивает запуск и безаварийную работу при температурах ниже 30 градусов мороза, а также приспосабливают французский двигатель к отечественному топливу.

По словам дилеров "Рено" из центральной части России и отзывам владельцев этих машин, автомобили достойно выдерживают испытание российскими дорогами.

- С "Рено" я забыл, что такое ремонт, морозы, доливы масел - я просто езжу. Полная подготовка для наших условий: заводится в морозы "на раз", снизу двигатель надежно прикрыт стальной защитой, так что не страшно зацепить и оторвать часть элемента конструкции. (www.drive.ru)

- Есть что рассказать. А точнее, просто поделиться с вами своим спокойствием и умиротворением, которое я получаю от "Логана". Качество сборки и деталей в нем на высоте: никаких сюрпризов или неприятностей у меня нет. В салоне непривычно тихо, ничего не скрипит и не шумит. Подвеска - просто супер, езда мягкая, по грунтовке едем и ничего не цепляем. (www.megacar.ru)

Если автомобили "Рено" без труда заводятся в суровые сибирские морозы, то очевидно, что запуск двигателя не вызовет никаких проблем и в приморском зимнем климате, даже с учетом сильных ветров. Неприхотливость к качеству дорожного покрытия автомобилей "Рено" позволит всей семье путешествовать к излюбленным местам отдыха приморцев по дорогам, которые далеко не всегда располагают к езде.

Сегодня "Рено" является самой продаваемой в Европе маркой - на ее долю приходится более 10 процентов рынка. В России по итогам прошлого года "Рено" вошла в пятерку самых продаваемых иномарок, увеличив продажи за год на 148%.

Популярность машин марки "Рено" в Приморье только набирает обороты. По словам представителей автоцентра "Рено" во Владивостоке, у них есть предложения как для потребителя со средним уровнем достатка, так и для более состоятельных граждан. Выбрать себе модель по вкусу и по карману сегодня может каждый автолюбитель. Неоспоримо, что в скором времени автомобили "Рено" появятся на краевых дорогах и будут чувствовать себя здесь как дома.