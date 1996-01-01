Как заработать на Сбербанке?

В массе своей народ в России, конечно, не самый богатый. Но кое-что на "черный день" у него отложено. По некоторым оценкам, "под матрасами" припрятано 30 миллиардов долларов.

Кстати, сумма не такая уж астрономическая: в расчете на 100 миллионов работающих граждан получается всего по 300 долларов. Хватит разве что на не очень дорогой цветной телевизор. Но это сегодня. Если доллар будет такими темпами дешеветь и дальше, то на что хватит этих денег через год?

Надо полагать, что подобные опасения подвигли в последние годы многих наших сограждан на то, чтобы перенести свои заначки в банки. Как-никак надежнее, спокойнее да и прибыльнее. По меньшей мере, вклад спасает хотя бы от инфляции. А можно даже и немного заработать, если вклад высокодоходный. Главное - не увлечься слишком уж высоким процентом. Как правило, таковые предлагают банки, склонные к финансовым рискам.

Поэтому для размещения своих "кровных" лучше выбрать солидное финансово-кредитное учреждение с высокой деловой репутацией, длительной историей и серьезными финансовыми ресурсами, позволяющими выдержать экономическое потрясение, которыми так богата новейшая история нашей страны. Сбербанк России основан 165 лет назад. Контролируется государством, которому принадлежит 64% акций. Активы составляют уже более 3,2 триллиона рублей, капитал - 343,6 миллиарда, а чистая прибыль за 2006 год - 83 миллиарда рублей.

Деньгами здесь не сорят, не шикуют, кредиты без оглядки не раздают, но и на клиентах не пытаются нажиться. Проценты по вкладам - не самые высокие, но вполне достойные. Всего Сбербанк предлагает девять видов вкладов, учитывающих потребности и возможности различных возрастных и социальных групп граждан - от состоятельных людей до отнюдь не жирующих пенсионеров. О популярности его депозитов говорит тот факт, что Сбербанк держит 54% рынка частных вкладов в России.

Кстати, совсем не обязательно непременно размещать деньги на депозите. Есть и другие формы вложения средств. К примеру, та же дополнительная эмиссия акций, которая проходит в феврале. Сбербанк России собирается продать 3,5 миллиона своих акций. Правда, 892,6 тысячи этих ценных бумаг сразу же выкупит Центробанк, чтобы сохранить долю государства, но и оставшихся акций желающим приобщиться к доходам крупнейшего банка России должно хватить.

Конечно, дешевыми эти акции не будут. Их номинальная стоимость 3 тыс. руб., а рыночная составит порядка $ 3 тыс. Но зато акция Сбербанка по надежности может смело конкурировать даже с газпромовской. Не говоря уже о доходности. По итогам 2005 года по обыкновенным акциям Сбербанка дивиденды были выплачены в размере 532% от номинала (тогда он был равен 50 руб.).

Не будем забывать о возможности заработать на росте котировок. Несмотря на то что в 2006-м он составил 75%, многие специалисты считают акции Сбербанка недооцененными, как минимум, на 25%. Так что возможность прирастить свои накопления есть. И почему бы ею не воспользоваться?