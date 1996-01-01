"Коллегиальное управление - это отказ от ответственности"

- Я с интересом прочитал в Дальневосточной деловой газете "ЗР" о том, что три кандидата на должность ректора ДВГТУ объединились в "единый блок" и предложили использовать "коллегиальную модель управления" университетом. Полагаю, что до проведения выборов нового ректора "политехнического", которые назначены на 27 февраля, было бы полезным провести дебаты среди кандидатов. В ходе публичной дискуссии станет лучше понятно, что стоит за той или иной концепцией развития, которую предлагают претенденты. Я приглашаю кандидатов в ректоры и всех, кому не безразлична судьба крупнейшего вуза, принять участие в обсуждении концепций развития ДВГТУ.

В своем программном заявлении А. БЕККЕР, В. ПЕТУХОВ, А. ПОПОВИЧ дают такую оценку современному состоянию дел в ДВГТУ: низкая эффективность управления, перегрузка преподавателей учебной работой, катастрофическая ситуация с оплатой преподавателей, нехватка общежитий для студентов и т.д.

Честность - это важно, но мудро ли сечь себя публично, когда только что газеты были заполнены радужными отчетами ректора ДВГТУ?

Что должны сделать после этого признания самых авторитетных университетских профессоров мамы и папы, чьи дети собирались поступать в "политехнический"? Отвести ребенка в другой вуз?

Полагаю, что идея "коллегиального управления" так, как она изложена в газетной публикации, является неосуществимой, неприемлемой и даже опасной для университета. В критической ситуации можно и нужно объединять усилия, но разделить ответственность - значит, потерять контроль.

Когда три кандидата решают "объединиться", то обычно это означает, что двое снимают свои кандидатуры в пользу третьего. Но в ДВГТУ происходит что-то необычное: должность ректора должны исполнять сразу три человека?

Выборы ректора - это не выборы в парламент, здесь партийный принцип не подходит. По формальным основаниям идея "коллегиального управления" противоречит Уставу университета и федеральному законодательству. Если устав еще можно изменить, то как изменить закон? Ректор - это один человек со всей полнотой ответственности, а не три соректора. Согласно документам Рособразования, ректор "на принципах единоначалия несет полную персональную ответственность за работу университета перед Ученым советом, Федеральным агентством..."

Можно предположить, что Беккер, Петухов и Попович претендуют на должности ректора, президента университета и председателя попечительского (или наблюдательного) совета. Но порядок назначения или избрания на каждую из этих должностей определен особо.

А если говорить по сути, то сама идея триумвирата показывает, что те люди, которые видят в этой форме правления спасение для университета, плохо представляют сам механизм управления таким сложным учреждением, как университет. И это при том, что у каждого из них большой опыт административной работы в своих институтах.

Ведь и сейчас общее руководство университетом по закону возложено на коллегиальный орган - Ученый совет. Если он плохо работает, то необходимо наладить его работу, а не вводить дополнительный коллегиальный орган из трех равноправных начальников.

Допустим, я что-то не понимаю в этой идее "коллективного ректора", но что предлагается конкретно для развития "политехнического"?

Авторы полагают, что самое главное и "вполне реально - организовать дистанционное образование: установить сотрудничество с зарубежными коллегами". Утверждается даже, что это потребует "минимум затрат, а перспективы весьма привлекательны".

Это удивительные заявления. Выходит, что до настоящего момента ДВГТУ не развивал ни дистанционное образование, ни контакты с зарубежными вузами? Или три уважаемых претендента на должность ректора просто не знают, что было сделано в этом направлении, или оценивают эту работу весьма низко.

Хочу сразу предупредить коллег, что все не так просто, как им кажется. ВГУЭС одним из первых пошел по пути развития "дистанционного обучения" и сегодня у нас по этой технологии учатся более десяти тысяч студентов. Мы уже более десяти лет развиваем "дистанционку", и убедились, что это достаточно затратное направление. Требуются огромные средства, время, квалифицированный персонал, методическое обеспечение и самая современная информационная инфраструктура. Без этого качественного образования не будет.

К тому же сейчас выйти на рынок дистанционных образовательных услуг весьма сложно. Предложений - масса. И быстрого результата здесь ждать не приходится.

Не очень понятно, что конкретно имеют в виду Беккер, Петухов и Попович, говоря об установлении сотрудничества с иностранными вузами. Вот только одно направление - обучение иностранцев. Сейчас во ВГУЭС иностранных студентов больше, чем в каком-либо другом вузе региона, - свыше 1 100 человек. И на реализацию только одного проекта - обучения по программе бакалавриата китайских студентов - у нас потребовалось почти семь лет. И только в этом году министерство приняло решение об открытии на базе ВГУЭС подготовительного отделения для обучения иностранных студентов.

Мне кажется, что авторы "коллегиальной модели управления" не совсем понимают глубины проблем, с которыми им придется столкнуться при реальном управлении университетом. Как и в любом деле, здесь нужен опыт. И наш управленческий опыт показывает, что "навести порядок в системе управления вузом" - это принциапиально иное дело, и здесь недостаточно, как считают авторы, "изменить принципы формирования штатного расписания ППС, оптимизировать разнопрофильные специальности, решить вопрос низкой наполняемости студенческих групп".

В управлении главное - разработать стратегию развития. А авторы говорят, что "главная цель программы - выявить и вытянуть слабые места сегодняшнего технического университета, найти резервы". Это всего лишь меры по стабилизации состояния, или программа антикризисного управления. Но тогда эффективнее ввести внешнее управление и призвать антикризисного менеджера. Это означает только на какой-то момент заморозить решение проблем и откатиться назад. Сколько потребуется времени на новый разбег?.. Все это как-то слишком мелко и незначительно.

С такими идеями можно выжить, но невозможно развиваться. Обидно за "политехнический". Он хочет только заделать пробоины, откачать воду, починить мачты, обновить паруса. И никто не говорит о главном - куда же плыть?

Мир стал маленьким. Сформирован мировой рынок образовательных услуг. Для обучения можно выбрать любой университет. Сегодня дети из Приморья едут учиться в Австралию, Новую Зеландию, США... Конечно, важно гордиться славной историей и достижениями своего вуза. Но нужно и ответить себе на главный вопрос: где наше место в этом новом мире? Где реальное место Дальневосточного государственного политехнического университета на фоне технических университетов Китая, Кореи и Японии?

Будем ли мы довольствоваться своей нынешней ролью или поставим перед собой задачу стать одним из мировых центров подготовки инженерных кадров? А как иначе? Пока мы стояли на месте - все вокруг стремительно развивались. А сможем ли? Сможем! Ведь есть на кого равняться.

Вот выпускник Петербургского политехнического института Виктор Петрович ВОЛОГДИН был зачинателем применения электросварки в отечественном судостроении. В 1921 - 1923 годах он был ректором Владивостокского политехнического института, а потом в 1925-1928 гг. - ректором Дальневосточного государственного университета. Он проводит цикл научных исследований по дуговой и газовой сварке, впервые вводит понятие "коэффициент наплавки", изучает влияние пространственного положения на прочность шва. Под его руководством на Дальзаводе был построен первый в СССР цельносварной буксирный катер. Это была революция в судостроении. Во Владивостоке был впервые в стране, а некоторые считают, что и в мире, построен цельносварной мост с пролетом в 25 метров.

А в последние годы чем мы можем похвастаться? Чьи работы опережают мировой прогресс или стоят вровень с ним? Если нам не ставить перед собой амбициозных задач, то нам и не добиться успехов.

Не хочу никого обидеть, но мы уже отстаем от стремительно меняющейся ситуации в высшем образовании России. На наших глазах создается новый ландшафт отечественной высшей школы. Государство концентрирует финансы и лучшие научные и преподавательские кадры в главных стратегических точках страны. Университеты уже использовали свое время на раздумье, и, поскольку никто не захотел брать ответственность на себя, было принято волевое решение создавать национальные университеты. Пока ректоры красноярских и ростовских вузов вяло спорили, стоит ли вообще объединяться, за них решение принял премьер Фрадков.

Насколько мне известно, в 2008 году национальный университет должен появиться и во Владивостоке. Предполагается, что он объединит не только местные вузы, его филиалы появятся в Южно-Сахалинске и Хабаровске. Эту идею активно поддерживает губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН. И если никто из кандидатов в ректоры ДВГТУ не дает себе труд оглядеться вокруг и в своих программах мыслить стратегически, глобально, национально и патриотично по отношению к своей "альма матер", то всем нам грош цена. И мы заслужили, чтобы даже такие славные вузовские имена, как у "политехнического", навсегда остались только в краеведческих книгах, альбомах старых открыток и мемуарах прежних ректоров.