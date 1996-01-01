Наука - самый тяжелый труд

Накануне предстоящих выборов ректора в университете открыто и основательно обсуждают то, что волнует коллектив, и рассуждают о том, каким курсом и с кем на капитанском мостике двигаться образовательному кораблю дальше. Александр БЕККЕР - один из кандидатов на должность ректора.

- Александр Тевьевич, сами по себе выборы ректора одного из ведущих вузов региона - событие важное. А тут еще они подогреты намерениями министерства создать в результате объединения ДВГТУ и других университетов статусный Тихоокеанский университет. Ставки велики. Губернатор края, например, называет эту задачу в числе определяющих дальнейшее развитие Приморья на ближайшие годы...

- Знаете, есть несколько стратегий в отношении создания вот такого Тихоокеанского университета. Если объективно рассматривать этот университет как уникальный системообразующий центр мирового уровня, формирующий глобальное мировоззрение, то я бы видел это объединение на базе ДВГТУ и ДВГУ. Это крупнейшие вузы, объединив которые, мы сразу решаем несколько задач. Во-первых, усиливается фундаментальность образования за счет объединения естественно-научной и технической составляющей. У этих вузов очень хорошие контакты с Дальневосточным отделением Академии наук. Весь потенциал РАН будет в таком случае задействован. Сюда же можно присоединить еще несколько вузов и серьезно усилить базу. Но могут быть и другие стратегии.

В Министерстве образования есть такое видение: иметь в крае два центра - технический ДВГТУ и естественно-научный ДВГУ. На базе ДВГТУ можно организовать Тихоокеанский национальный университет с присоединением других университетов. Возможная схема и направленность его будет больше инновационная. Это, на мой взгляд, тоже разумно. Особенно с учетом того, что планируются огромные капиталовложения в Дальний Восток и Приморье. Появляются новые отрасли, например нефтегазовая. В ближайшие 10-15 лет эти проекты будут быстро развиваться. Их нужно обеспечить специалистами, научной поддержкой.

Но может быть и третий вариант. Он базируется на идее объединения не очень крупных самодостаточных университетов, которые готовят специалистов по близким профессиям. Финансировать их отдельно нерационально, а если объединить в один, будет определенный эффект.

По большому счету, первый вариант - наиболее глобальный. Но он требует больших вложений. Второй вариант - более практичный с точки зрения вхождения в рынок, в реальную экономику. Лично я хорошо просматриваю второй вариант, хотя первый тоже поддержал бы.

- Но многие ваши коллеги считают, что объединения затеяны оттого, что скоро резко сократится количество студентов, а значит, и денег, которые выручаются за обучение.

- Это уже проблема оптимизации образования. Я это прекрасно понимаю: демографическая ситуация и прочее. И первое, что мы должны предпринять, это сделать упор на высокотехнологические специальности.

В мире наше образование очень ценится. Но вот на Дальнем Востоке мы до сих пор так и не открылись, слабо привлекаем иностранных студентов. А ведь интерес в странах АТР к образованию высокий. Я в своей программе написал, что нужно развивать дистанционное обучение. За рубежом от этой деятельности университеты получают большие деньги. Я вижу, как это сделать у нас. Первое - знание иностранных языков. На своем опыте скажу - психологический барьер легко преодолим. Наши преподаватели с этим справятся. Вторая задача - это информационные технологии, современные средства связи. Это тоже решаемая задача.

- Кроме научной и преподавательской деятельности вы еще и руководите ассоциациями, предприятиями, инновационными комплексами, пишете научные работы, участвуете в международных конференциях. Как все это успеваете?

- Все закрутилось с момента поступления в ДВПИ. У меня не было проблем с обучением, поэтому тогда же начал заниматься еще и общественной работой. Был комсоргом, парторгом факультета. А когда поступил в аспирантуру, все свободное время отдавал науке: теории, экспериментам. Это были очень напряженные дни. Но получалось сочетать науку, образование и общественные нагрузки.

- Как же вы тогда на партийную работу не угодили?

- Три раза уговаривали стать секретарем комитета комсомола ДВПИ. Но у меня была установка - заниматься наукой. На производстве тоже поработал. Полтора года настоящим рабочим, получил рабочие профессии. Мы учились и в рамках программы, строили причалы во Владивостокском торговом порту.

Когда меня оставили на кафедре, я продолжил работу и учебу. Я благодарен своим учителям за то, что они не очень навязывали мне свои мысли. Я был достаточно самостоятельным и быстро научился ставить задачи. Наука, вообще, я считаю, самый тяжелый труд. Приходишь домой, пообщаешься, а тебя тянет опять что-то почитать, подумать. Ночью зачастую посещают идеи, которые ты должен записать или спланировать. Я и студентам, аспирантам говорю, что этот труд, с одной стороны, самый тяжелый, но и действительно реально творческий. Конечно, есть еще условия: социальные, политические, которые формируют среду вокруг ученого. Сейчас это проблема для молодых -материальное положение, зарплата. В последнее время у меня в научной школе появились определенные средства, которые мы выигрываем в конкурсах, получаем из госбюджета, по инновационным направлениям. Эти средства как-то помогают молодым ученым и преподавателям.

- Вы один из тех немногих ученых, которые удачно вписались в рынок...

- Никогда не думал, что придется возвращаться к производству. Но жизнь заставляет. Учебно-научный инновационный комплекс(УНИК), который создан в последнее время на базе моей научной школы в ДВГТУ, я считаю очень эффективной и достаточно оптимальной структурой, средством для интеграции образования, науки и производства. У нас студенты, аспиранты, преподаватели получают возможность участвовать в реальных проектах и заниматься наукой. Преподаватели повышают свою квалификацию в практической деятельности. А производственные структуры получают высококвалифицированных специалистов. В то же время мы используем мощности НИИ, производства, их базу. Я считаю, что структура УНИК оправдала себя, она прекрасно функционирует уже 5-7 лет. Это та ячейка, которая может поднять весь университет. На базе таких структур надо создавать серьезный холдинг, который занимался бы инновационной деятельностью. Надо вовлечь специалистов университета в этот процесс.

- Но это уже задача менеджера, а не ученого.

- Конечно. Сейчас такое время. В последние годы все больше средств государство выделяет для научных исследований. Но есть специфика: средства для науки выделяются только по конкурсам. Побеждает тот, кто поставит актуальную научную задачу, имеет коллектив и базу для ее реализации. Но мало того, эта задача должна быть поддержана производством. Вы выиграете серьезный конкурс, если соизмеримое финансирование привлечете от инвесторов. Но бизнес заплатит, если его интересует научная разработка. За рубежом это давно действует.

- В какой-то момент вы приобщились к сильным мира сего. Стали заниматься международными углеводородными проектами. У вас изменилась психология?

- Больше стало профессиональной уверенности. Так получилось, что наша кафедра еще с 80-х годов вошла в сахалинские, тогда еще отечественные, проекты. Когда же началось реальное финансирование проектов Сахалин - 1, 2, этот опыт был востребован, и мы быстро вошли в эту нишу. Свой первый серьезный контракт в 2001 году я заключал в Гааге, в штаб-квартире компании "Сахалин Энерджи". Потом закрутилась целая серия контрактов.

В 2001 году мы создали ассоциацию "Дальневосточных участников Сахалинских проектов". За несколько лет добились цели: все участники получили контракты. А теперь, когда научились работать по контрактам, мы сделали новое сообщество и назвали его Ассоциация "Газонефтяной комплекс Дальнего Востока РФ". Туда входят предприятия самых разных отраслей. Поставлены и новые задачи - развитие собственного газонефтяного комплекса. Работаем еще и с "Роснефтью", с "Газпромом". Мы уже не просто просим: дайте нам заказы. А мы формируем сотрудничество для получения крупнейших заказов.

- Какие у вас взаимоотношения с властными структурами? Известно ведь, что сейчас без широких связей трудно добиться успехов в любом деле.

- Я с удовольствием с ними общаюсь, потому что от них действительно зависит решение многих задач.

- А губернатору можете позвонить напрямую?

- Нет, губернатору не могу. Да и нет у меня такой необходимости. Хотя с Сергеем Михайловичем я лично знаком - участвовал в приморской делегации в Норвегии в 2004 году, где он сделал прекрасный доклад на конференции высокого уровня.

- Некоторые ваши оппоненты считают, что в случае, если вас изберут ректором, ваша разнообразная деятельность будет помехой.

- Я это понимаю прекрасно. Честно говоря, я не планировал менять ситуацию, хотя обсуждают эту тему не первый год. Но когда университету начали со стороны навязывать какие-то предложения, структуру, у меня появился патриотический интерес к этой теме. В университете ведь со студенческих лет. Поэтому когда меня выдвинул Строительный институт, я согласился.

Сейчас я уже готов полностью посвятить себя ректорской работе. В этом случае, конечно, не придется так плотно заниматься научным комплексом. Но в УНИКе подготовлена команда. В то же время полностью бросать это дело я не собираюсь, потому что опыт, который накоплен в УНИКе, менеджерские возможности должны трансформироваться на уровне всего университета. И это вполне реально. Я вижу те возможности в институтах и на кафедрах, которые можно по аналогии развить или интегрировать в эту структуру. И всему коллективу подняться на новый качественный и материальный уровень. В нынешней обстановке финансовые средства - это основное. Без них, к сожалению, никаких задач не решишь. Я готов посвятить себя развитию ДВГТУ, своей альма-матер. Понимаю, что один человек ничего не решает. Но я привык создавать команды, работоспособные коллективы.