УК БАМР выбрала себе поставщика топлива

ООО "Управляющая Компания БАМР" завершила проведение первого открытого конкурса на поставку топлива для судов ОАО "НБАМР" и ЗАО "Ролиз", проходившего с 25 по 31 января.

В тендере приняли участие: ООО "Хабаровская топливная компания"; ОАО "Приморнефтепродукт"; ООО "Сахалин Ойл Лайн"; ООО "Влад Трейд"; ООО "Сабина"; ООО "Торговый дом "Транзит ДВ"; ООО "Бункеровочная компания "ТрансОйлБункер"; ООО "Уфа Ойл Трейдинг".

По итогам работы комиссии победителем открытого конкурса на поставку топлива признано ООО "Влад Трейд". Руководство управляющей компании и в дальнейшем продолжит практику проведения тендеров для снабжения судов предприятий. Все информационные сообщения будут публиковаться в Дальневосточной деловой газете "Золотой Рог". Такой подход обеспечивает справедливую конкуренцию между участниками конкурса, а также минимизацию расходов компаний за счет заключения договоров на наиболее выгодных условиях из всех предложенных. Проведение следующего открытого конкурса на поставку топлива планируется на начало апреля.