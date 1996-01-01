Юбилей комфортной жизни

По оценкам специалистов, рынок пластиковых окон во Владивостоке на сегодняшний день перенасыщен. Более двухсот фирм предлагают жителям города и края изготовить и установить оконные конструкции из пластика ПВХ! Выбор потребителя в таком случае нелегок.

Вероятность совершить ошибку и приобрести вместо красивого и удобного в эксплуатации окошка очередную головную боль очень высока. Поэтому все чаще жители города и края отдают предпочтение компаниям с надежной репутацией, проверенной временем и подтвержденной сотнями покупателей.

Одним из крупнейших и активно развивающихся участников рынка ПВХ в Приморском крае является компания "ИНТЕРСТРОЙ Компани". В феврале текущего года она отмечает свой юбилей. Вот уже десять лет, как "ИНТЕРСТРОЙ" несет в наши дома свет, уют и тепло. Ведь решением поменять старое окно на новое пластиковое мы улучшаем качество жизни своей семьи. Это хорошо знают специалисты "ИНТЕРСТРОЙ Компани", поэтому ответственность за результат стала одним из основных принципов работы компании.

В 1997 году, когда создавалась компания, окна из ПВХ только начали появляться в России и Приморье, их наличие в квартире или офисе говорило о высоком статусе хозяина. В наше время все хозяева квартир делятся на тех, кто уже поставил пластиковые окна, и тех, кто еще только собирается это сделать. Сейчас "ИНТЕРСТРОЙ Компани" изготавливает и устанавливает как стандартные, так и оригинальные окна и двери из пластиковых и алюминиевых профилей. Свое производство компания начинала с трех станков по изготовлению еще раздвижных пластиковых окон. Постоянное развитие, наращивание мощностей, обновление технической базы позволило создать производство, где на более чем двух тысячах квадратных метров расположилось самое современное европейское оборудование. Это позволяет выпускать продукцию, соответствующую всем российским и мировым стандартам.

Спектр предложений от компании "ИНТЕРСТРОЙ Компани" очень велик, и то, какой профиль для своих будущих окон или дверей выбрать - решать только потребителю. Поэтому не нужно тратить время на обзвон множества фирм по установке окон с выяснением преимуществ того или иного профиля. Все самые известные и надежные конструкции могут предложить специалисты компании "ИНТЕРСТРОЙ Компани", они проконсультируют и помогут выбрать оптимальный вариант для дома или квартиры.

"Сегодня мы предлагаем своим клиентам пять типов профиля ПХВ от разных производителей. И каждый вид продукции обязательно сертифицируем, - заявляет директор компании Альберт ТИМОЩЕНКО. - Наша компания активно сотрудничает с институтом ДальНИИС в области лицензирования и сертификации нашей продукции. Пусть эта затратная по времени и финансам процедура сегодня и не обязательна, но мы сознательно проходим все этапы внешнего контроля. Наша основная цель - определить, какие материалы и конструкции наиболее подходят для эксплуатации в условиях капризного приморского климата, и предложить их нашим клиентам".

Что позволяет компании успешно существовать и развиваться на столь тесном рынке пластиковых окон в течение десяти лет? Конечно, коллектив, люди, и общее стремление добиться лучших результатов. Сегодня в "ИНТЕРСТРОЙ Компани" трудятся более ста человек. В их числе и сотрудники, которые стояли у истоков компании, прошли все этапы ее развития и становления, а теперь совместно определяют перспективы на будущее.

"У "ИНТЕРСТРОЙ Компани" есть имя на рынке, доверие со стороны наших клиентов и партнеров, что мы очень ценим, - говорит Альберт Августович. -Это лучший показатель нашей десятилетней работы в данной сфере. В перспективе - развивать новые направления нашей деятельности. С каждым годом "ИНТЕРСТРОЙ Компани" все активней сотрудничает с крупными строительными компаниями края, мы проводили остекление ряда торговых комплексов, которые сегодня стали украшением городских улиц".

Ожидается, что увеличение строительства в крае даст новый толчок развитию рынка оконных и дверных конструкций из ПХВ профилей и алюминия. Компания "ИНТЕРСТРОЙ Компани" всегда нацелена на перспективу. Производственные мощности и административные ресурсы позволяют в любой момент увеличить объемы выпуска продукции без ущерба для ее качества и уровня обслуживания потребителей. Из расчета на перспективу оборудован и офис компании: на трех просторных этажах посетителей встречают квалифицированные менеджеры, которые могут без всяких очередей предоставить консультацию в вопросах выбора и установки оконных и дверных конструкций. Специалисты "ИНТЕРСТРОЙ Компани" работают с каждым клиентом индивидуально. Компания учитывает все замечания клиентов, именно поэтому - ее окна и двери делают дома приморцев комфортными и надежными на долгие годы.

Адрес офиса компании "ИНТЕРСТРОЙ Компани": Владивосток, пр-т Острякова, 9а; тел. (4232) 300-281.