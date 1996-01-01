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"Ростелеком" расширяет сеть центров продаж и обслуживания клиентов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На протяжении многих лет "Ростелеком" в сотрудничестве с местными операторами обеспечивал россиян междугородней и международной телефонной связью. Однако с абонентами компания не работала, а была "оператором для операторов". С 1 января прошлого года на рынке дальней связи произошли изменения, вступили в силу дополнения к закону "О связи".

Произошло разделение на две группы: операторов междугородной и международной связи и операторов внутризоновой и местной связи. В итоге национальный оператор "дальней" связи "Ростелеком" стал напрямую работать с абонентами.

За последние годы междугородняя связь стала значительно доступнее, снизились цены, улучшилось качество - уже не приходится кричать в телефонную трубку, чтобы собеседник тебя услышал и понял. В этом немалая заслуга "Ростелекома", владеющего современной цифровой сетью, которая позволяет предоставлять на высочайшем уровне услуги связи практически в каждом субъекте Российской Федерации.

- С тех пор, как мы получили право предоставлять услуги напрямую, отношения с клиентами стали прозрачнее, мы стали ближе к абоненту, - утверждает технический директор Территориального управления по Приморскому краю Дальневосточного филиала "Ростелекома" А. Антонов. - Главное наше преимущество - отличное качество связи, одинаково высокое как для крупных корпоративных клиентов, так и для обычных пользователей. У "Ростелекома" накоплен огромный опыт. Услуги дальней связи мы предоставляем по собственным магистральным каналам связи, чем не могут похвастаться другие операторы.

На прошлой неделе "Ростелеком" во Владивостоке по адресу ул. 1-я Морская, 9, открыл третий в Приморском крае и первый в городе Центр продаж и обслуживания абонентов. В новом офисе можно ознакомиться с полным перечнем услуг, которые предоставляет национальный оператор, получить подробные консультации специалистов компании, оплатить услуги "Ростелекома", провести видеоконференцию. И тут же - заключить договор на любую услугу, включая междугороднюю и международную связь, аренду цифровых выделенных каналов связи, объединение офисов заказчика в единое информационное пространство и множество других сервисов.

- Нашими постоянными клиентами уже сегодня стали такие требовательные к качеству связи организации, как администрация Приморского края, мэрия Владивостока, Дальневосточное таможенное управление, бизнес-центр "Хендэ", крупнейшие в крае операторы сотовой связи МТС и НТК, - сообщил ведущий специалист центра продаж и обслуживания клиентов А. ШВЕЦОВ. - Заказчиков становится все больше, ведь сотрудничать с нами выгодно - мы предоставляем существенные скидки для постоянных клиентов. Более того, за организацией, заключившей с нами договор, закрепляется персональный менеджер, который будет помогать в решении возможных проблем. Мы надеемся, что новый удобный и комфортный Центр обслуживания понравится нашим клиентам.

Досье

ОАО "Ростелеком" (www.rt.ru) - национальный оператор дальней связи. Компания оказывает услуги на основе собственной телекоммуникационной сети протяженностью свыше 200 тыс. километров. "Ростелеком" обеспечивает передачу большей части междугородного и международного трафика, а также работу телевизионных и радиовещательных каналов.

Основа сети Ростелекома - современные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) "Москва - Новороссийск", "Москва - Хабаровск - Владивосток" и "Москва - Санкт- Петербург". По цифровым линиям обеспечен выход на 88 цифровых автоматических междугородных телефонных станций в 77 субъектах РФ. Сеть ОАО "Ростелеком" базируется на 8 мощных узлах автоматической коммутации и 11 международных центрах коммутации.

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