Близкая дальняя связь

Крупнейший в России альтернативный оператор связи начинает предоставление услуг междугородней и международной связи. Этого события ждали давно, так как лицензию на так называемую "дальнюю" связь GT получил еще 1 января 2006 г. Но лицензия одно, а фактическое предоставление услуг совсем другое.

По новым "Правилам присоединения сетей", вступившим в действие одновременно с лицензией GT, новый оператор должен прежде построить собственную федеральную сеть, вложив в нее порядка $30-50 млн, сдать ее Россвязьнадзору, а затем еще и подписать соглашения о присоединении со всеми операторами зоновой связи. Этой процедуры удалось избежать лишь "Ростелекому" и "МТТ", которые, являясь по сути компаниями государственными, начали предоставлять дальнюю связь до 2006г.

GT все означенные проблемы практически решил за 1 год, что и зафиксировал приказ № 171 министра информационных технологий и связи РФ Леонида РЕЙМАНА, согласно которому GT присвоены номера кодов выбора оператора дальней связи для обеспечения доступа к нему абонентов. Это "51" для междугородних звонков и - "56" для международных. Де-факто о начале предоставления услуг с 29 января сообщил на недавней пресс-конференции в Москве главный управляющий компании Жан-Пьер ВАНДРОММ. С той, правда, оговоркой, что процесс заключения договоров с операторами зоновой связи в российских регионах еще продолжается. А значить, начало услуг не везде будет одновременным.

Досье "Голден Телеком, Инк." (GT) является ведущим поставщиком интегрированных телекоммуникационных и интернет-услуг, обладающим собственными средствами и сооружениями связи в крупнейших населенных пунктах СНГ. Компания включена в публичные биржевые листинги США. На NASDAQ она представлена как "GLDN".

Основные акционеры GT - Alfa Telecom Ltd. - 30% акций, норвежский концерн Telenor - около 20%, Ростелеком - 11%, ЕБРР - 4,2%.

К концу 2010 года компания рассчитывает занять 20% рынка дальней связи России, заработав на этих услугах 1 млрд. долларов.

Что же дает появление GT на рынке дальней связи абонентам? Ответ однозначен - улучшение качества и появление новых услуг, а также снижение цен. Как сообщил Жан-Пьер Вандромм, тарифы GT на междугородную связь будут в среднем на 10% ниже, чем у Ростелекома, а на международную - на 10-65%.

То, с какой настойчивостью GT отвоевывает себе место на российском рынке услуг связи, подтверждается многими фактами. Компания, например, даже прошла в минувшем году через процедуру ребрендинга и теперь позиционирует себя не только как "технический инструмент связи", но и как инструмент для создания СРЕДЫ ОБЩЕНИЯ. Именно так следует трактовать и ее новый фирменный слоган - "Достичь большего".

Недавно введены в строй три новых дальневосточных узла - на Камчатке, на Чукотке и во Владивостоке, где GT представлен филиалом своей основной операционной компании "СЦС Совинтел". Впрочем, по утверждению коммерческого директора филиала Виталия ДУДНИКА, в начавшемся году приморских абонентов GT ожидает сразу несколько полезных событий.

Это и начавшееся подключение к телефонной сети физических лиц, и активное развитие беспроводных интернет-технологий на основе WiFi и WiMax, а также целая линейка виртуальных сервисов. Для домохозяев -"Home" или "Домашний" (оплата с виртуального счета коммунальных услуг и товаров, заказ билетов, планирование туристических маршрутов и проч.). Для предпринимателей - "Бизнес" (деловая информация, организация делового пространства и корпоративных сетей, хостинг). Для желающих "потрепаться" и развлечься в виртуальном пространстве -"Туса" (от слова "тусовка").

Чтобы уже сейчас говорить по "межгороду" дешевле, абонентам GT, как физическим лицам, так и корпоративным клиентам, необходимо заключить с компанией договор на этот вид сервиса. Абонентам других телефонных компаний договор с GT заключать не обязательно, но придется подождать, пока GT договорится с местными зоновыми операторами связи - Дальсвязью или НТК - о порядке взаиморасчетов и процедуре набора номера с использованием новых кодов. Это должно произойти не позднее 1 апреля.

Представитель "Голден Телеком" во Владивостоке, филиал компании ООО "СЦС Совинтел": г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40, офис 806. тел. (4232)30-00-20, факс (4232) 30-00-20.