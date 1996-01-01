Приморские банки вступают на рынок фьючерсов и опционов

Как сообщили в маркетинговой службе банка, работами с данными финансовыми инструментами стала возможной благодаря высокому профессиональному уровню и компетентности сотрудников. Пока банк отрабатывает основные стратегии использования фьючерсов и опционов, используя собственные средства, однако в дальнейшем планируется привлечение сторонних инвестиций для работы на фондовом рынке. В Примтеркомбанке отметили, что работа с этими финансовыми инструментами применяется для хеджирования рисков, связанных с колебанием цен акций на фондовом рынке.

Напомним, что фьючерс подразумевает продажу определенного товара или услуги в будущем. Дата истечения фьючерса может сильно колебаться в зависимости от вида товара и состояния рынка, поэтому трейдеры должны четко обозначить свои стратегические и тактические цели. Все фьючерсные контракты стандартизированы биржей.

Досье Опцион - это производный финансовый инструмент, его стоимость меняется от стоимости базового элемента, которым могут выступать акции, облигации, валюта, ставки процента, биржевые индексы, фьючерсные контракты.

Хеджирование подразумевает страхование производственных и финансовых рисков за счет продажи фьючерсных контрактов и опционов на продукцию и иные базовые элементы на случай изменений цены или котировки.