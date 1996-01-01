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ВГУЭС открывает новые автомобильные специальности
В прошлом году Кафедра сервиса и технической эксплуатации автомобилей ВГУЭС начала набор студентов очной и заочной форм обучения по специальности "Организация и безопасность движения".
Премьерный набор превзошел даже самые смелые ожидания. Сегодня по новой специальности проходят обучение 50 студентов на очном и 30 на заочном отделениях. В дальнейшем кафедра планирует увеличить число вакансий, сохраняя при этом возможность бесплатного обучения обладателям грантов и победителям технических конкурсов.
Удивительно, но за 20 лет интенсивного развития приморского, да и всего дальневосточного автомобильного рынка подготовкой специалистов в сфере безопасности и мониторинга дорожного движения практически никто не занимался.
В то же время за неброским названием специальности скрываются поистине уникальные возможности для будущих выпускников. Сегодня, когда автопарк растет семимильными шагами, малому и среднему бизнесу уже тесно в рамках собственного небольшого гаража. Однако, как признают аналитики транспортного рынка, дальнейший рост транспортных компаний, которые смогли бы прийти на помощь в развитии бизнеса, сдерживает недостаток грамотных специалистов по организации, мониторингу и безопасности движения. Сегодня такой кадровый пробел готова восполнить кафедра сервиса и технической эксплуатации автомобилей ВГУЭС.
Этому прагматичному шагу университета предшествовала огромная работа руководства, которое, проанализировав состояние рынка труда в сфере организации и управления на транспорте, помножив его на то аховое состояние, в котором пребывает безопасность движения, пришло к выводу, что тянуть с подготовкой специалистов по этому профилю дальше нельзя. По признанию Елены Сербиной, директора учебно-методического центра безопасности дорожного движения ВГУЭС, открытие этой специальности - отклик университета на проблему всей страны и вклад в выполнение Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения 2006-2012 гг.".
В немалой степени успешное выполнение данной задачи обусловлено наличием на кафедре учебно-методической и лабораторной базы, не имеющей аналогов в высших школах Дальнего Востока, опытнейшим и высококвалифицированным преподавательским составом.
Не последнюю роль в решении об открытии новой специальности сыграла поддержка Управления Госавтоинспекции края в лице начальника Управления Юрия Оборина и крупнейшего на Дальнем Востоке автотранспортного предприятия "Приморавтотранс" и лично его генерального директора Вячеслава Мартыненко. Письмо-ходатайство Главного государственного инспектора Приморья, направленное в Департамент ОБДД, сыграло не последнюю роль, а "ПАТ" готов принимать на стажировку и в дальнейшем трудоустраивать молодых специалистов.
Уже сегодня первокурсников кафедры, обучающихся по новой специальности, готовы принять на летнюю практику подразделения и службы Госавтоинспекции, "Приморавтотранса", других государственных организаций и частных предприятий.
Из всего этого можно сделать многообещающий прогноз: без реальной производственной практики студенты кафедры СТЭА не останутся. Как не останутся они по окончании университета и без престижной, высокооплачиваемой работы.
P. S. Как свидетельство перспективности новой специальности и правильности выбранного пути развития Кафедры СТЭА служит состоявшийся на прошлой неделе семинар "Современные системы мониторинга и управления транспортом". В работе семинара приняли участие руководители автотранспортных предприятий, страховых и финансовых компаний, служб электронной безопасности, студенты и преподаватели Института информатики, инноваций и бизнес-систем ВГУЭС.
Студенты-первокурсники смогли воочию убедиться, насколько непросты современные системы мониторинга транспорта, где за основу взята Всемирная сеть Интернет в комплексе с глобальной системой позиционирования. Однако уже завтра без нее невозможно будет следить за состоянием автопарка как крупных, так и мелких автомобильных компаний, контролировать пробег и расход топлива, существенно сокращать расходы на обслуживание и ремонт автомобилей, избегать юридических сложностей со страховыми компаниями, регулировать вопросы с персоналом.
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