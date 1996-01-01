В Москву за полцены

- После Нового года авиационные компании, как правило, проводят сезонные распродажи авиабилетов в Москву. Кто из компаний уже объявил о подобной акции?

- Распродажа авиабилетов на маршрут Владивосток-Москва-Владивосток уже началась и продлится до 20 февраля. Так, в офисе компании "Пасифик-Лайн" стоимость билета в оба направления составит 15685 рублей, в одну сторону - 7843 рубля. Пассажирам предлагаются скидки на рейсы, осуществляемые с 21 февраля по 27 октября 2007 года. Кроме того, в период распродажи дополнительно действуют детские скидки (10% от тарифа) для детей от 2 до 12 лет.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (4232) 43-29-06, 43-28-77.