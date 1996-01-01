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Оптимальные IT-коммуникации вместе с ЛАНИТ ДВ

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сегодня трудно переоценить значение телекоммуникаций для любого бизнеса. Подсчитайте сами: сколько различных информационных каналов связывают ваш дом или офис с внешним миром? Становится очевидным, что традиционный подход, при котором для каждого типа услуг строится отдельная сеть, исчерпал себя.

Дмитрий ГЕРМАН, генеральный директор известной в Приморье IT-компании ЛАНИТ ДВ, считает, что пора кардинально изменить его, переходя от количества к качеству. Будущее сетей связи - в построении интеллектуальных мультисервисных сетей общего пользования.

- Какие преимущества дают мультисервисные сети клиентам?

- Развитие и рост любого бизнеса сопровождаются увеличением информационных потоков, касающихся деятельности организации. Именно мультисервисная сеть позволяет отказаться от многочисленных дублирующих друг друга сетей на основе использования единого канала для передачи данных разных типов трафика. Она позволяет уменьшить разнообразие типов оборудования, применять единые стандарты и единую кабельную систему, то есть получить весь необходимый набор услуг (Интернет, телефонию, видеотелефонию и проч.) "из одного провода".

- Что становится приоритетом для клиентов при выборе способа организации телекоммуникационной сети?

- Наших клиентов интересует качество передачи информации, надежность с точки зрения эксплуатации и безопасности сетей, а также стоимость, что во многом определяется используемыми технологиями в ходе реализации проектов. В качестве оборудования системы передачи данных нами используются маршрутизаторы компании Cisco Systems, мирового лидера в области сетевых интернет-технологий. Мы являемся единственной в Приморском крае компанией, которая имеет статус Премьер-партнера Cisco Systems со специализацией Express Foundation. Это предполагает наличие сертифицированных и технически грамотных специалистов для реализации сложнейших проектов по созданию и модернизации сетей передачи данных, средств информационной безопасности.

- Каковы наиболее интересные, на ваш взгляд, проекты из этой области?

- Например, это проект создания ведомственной корпоративной мультисервисной сети подразделений департамента социальной защиты населения Администрации Приморского края. Он объединил более 200 рабочих мест департамента и обеспечил доступ к централизованным информационным ресурсам 35 его районных подразделений. Данное решение было реализовано с использованием продукции компании Cisco Systems. и ведущего российского производителя средств сетевой безопасности компаниии "С-Терра СиЭсПи". Создание мультисервисной сети позволит подключить дополнительные услуги, например, такие как IP-телефония.

- Каковы бизнес-планы на ближайшее будущее?

- В прошлом году ЛАНИТ ДВ отметила 10-летие своей деятельности на рынке Приморья, Постоянное повышение уровня профессионализма на рынке информационных технологий и телекоммуникаций, слаженная работа нашего интеграторского коллектива, четкий проектный менеджмент, высокая техническая экспертиза, надежные партнерские отношения с вендорами позволят обойти множество узких мест, которые возникают при внедрении сложных проектов.

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