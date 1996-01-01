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Пивовары нашли общий язык с властью
Российский бизнес в последние годы демонстрирует заметно возросшую социальную ответственность. Это в минувший четверг в Хабаровске наглядно подтвердили правительство Хабаровского края и ОАО "Пивоваренная компания "Балтика", подписавшие соглашение "Об установлении социально-экономического партнерства".
Свои подписи под партнерским документом поставили заместитель председателя правительства края, министр пищевой промышленности и потребительского рынка Сергей ЛОПАТИН и директор филиала "Балтика-Хабаровск" Алексей ИЛЬИН.
Впервые подобное соглашение стороны подписали еще в мае 2006 года. Вот и в новом документе подтверждаются, по сути, уже давно сложившиеся партнерские отношения известного предприятия с краевой властью. Подписав соглашение, пивоваренная компания "Балтика" в 2007 году будет, как и прежде, поддерживать культурные и спортивные мероприятия, проходящие в регионе, обеспечивать стабильные налоговые поступления в местные бюджеты, сохранять на должном уровне и совершенствовать условия труда работников предприятия.
ДосьеЗавод "Балтика-Хабаровск" введен в эксплуатацию 11 апреля 2003 года. Инвестиции в проект составили более $54 млн. На предприятии занято около 500 человек. Производственная мощность - 15 млн дал в год. Предприятие выпускает 17 наименований продукции. Завод является одним из крупнейших налогоплательщиков края. В 2006 году предприятием перечислено налогов в бюджет края около 460 млн рублей.
Продукция завода за сравнительно короткий срок стала известна не только дальневосточникам. "Визитная карточка" завода - ведущий региональный бренд "ДВ". Его качество не раз подтверждалось золотыми медалями крупнейших региональных выставок-ярмарок, а в декабре 2006 года, после проведенного рестайлинга торговой марки, "ДВ классическое" стало победителем престижного конкурса "10 лучших товаров Хабаровска".
Сохранение и увеличение рабочих мест, поддержание высокого качества продукции, добросовестная выплата налогов, работа в полном соответствии с законодательством - все это входит в политику ведения бизнеса компании, которая основана на конструктивных отношениях с региональными властями. Причем в этих отношениях даже виден элемент местного патриотизма. Тот же бренд "ДВ" позиционируется компанией как "Пиво для настоящих дальневосточников", главные черты которых - общительность, отзывчивость, дружелюбность, готовность прийти на помощь.
Кстати, компания сама не раз демонстрировала готовность прийти на помощь. Так, можно вспомнить ситуацию с амурским бензольным пятном, когда завод "Балтика" подарил 42 тыс. полуторалитровых бутылок воды 22-м социальным учреждениям Хабаровска. И подобные благотворительные акции не являются единичными. Еще одним живым примером такой "непрофильной" деятельности является проведение ежегодного музыкального фестиваля "ПростоR", который уже стал хорошей традицией для жителей региона.
Подписание соглашения с правительством Хабаровского края еще раз подтверждает серьезность намерений компании "Балтика" и готовность взять на себя социальные обязательства. А также может и должно послужить хорошим примером и для других предприятий. Это, кстати, отметил при подписании соглашения краевой министр пищевой промышленности и потребительского рынка Сергей Лопатин.
- Правительство Хабаровского края считает подписание подобных соглашений с крупнейшими предприятиями региона наиболее удачной формой сотрудничества власти и бизнеса, полностью оправдавшей себя, - подчеркнул, комментируя прессе происходящее, Сергей Лопатин. По словам министра, система подписания таких социально-экономических соглашений позволяет решать целый ряд социальных проблем. Так, к примеру, уже в течение трех лет профессиональный спорт в Хабаровском крае финансируется исключительно за счет внебюджетных средств, привлеченных от инвесторов.
- Мы готовы обеспечивать деловой и инвестиционный климат, благоприятствующий развитию производственной деятельности компании "Балтика". Наша задача - создать условия для нормального функционирования производства на заводе "Балтика-Хабаровск", его роста, получения дополнительных прибылей, которые, в конечном итоге, компания смогла бы направлять на целевое финансирование социальных проектов, - пояснил Сергей Лопатин.
- Партнерство властей и бизнеса в интересах жителей Хабаровского края - это необходимое условие дальнейшего гармоничного развития региона. Нам импонирует общность социальных и экономических интересов руководства края и компании "Балтика", готовность властей региона вести активный диалог, - заявил директор хабаровского филиала компании Алексей Ильин.
Сергей Лопатин, в свою очередь, подтвердил, что правительство края намерено и дальше "продолжать сотрудничество с компанией "Балтика" на благо жителей Хабаровского края и всего Дальнего Востока".
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